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يعتبر كريم النشا وماء الورد ، من أقوي الكريمات التي تساعد على تفتيح الوجه وترطيب البشرة في وقت قصير، ويساعد على غلق المسام ويوحد لونها ويزيل الاسمرار بشكل نهائي، يحمي الكريم البشرة من أشعة الشمس الضارة التي تسبب بعض البقع والاسمرار فتزعج الكثير من السيدات، وهو من الكريمات الطبيعية التي تعطي رائحة جميلة ومنعشة للوجه، وطريقة استخدامه سهلة وبسيطة ويمكن عمله في المنزل بكل سهولة بدل من شراء المنتجات الأخرى التي تحمل العديد من المواد الكيمائية الضارة التي تسبب بعض المشاكل على مد الاستخدام، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم النشا وماء الورد المدهش في إزالة التجاعيد وتفتيح الوجه بطريقة رهيبة.
مكونات كريم النشا وماء الورد السحري
سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الكريم وهى كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من النشا.
- كوب صغير من ماء الورد.
- ملعقة كبيرة من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا وماء الورد المعجزة في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة وهى كما يلي:-
- نحضر بولة صغيرة الحجم ونضع ماء الورد، والنشا، والدقيق ونقلبهم مع بعض حتى تذوب المكونات تمامًا.
- نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط ثقيل القوام مثل الكريم.
- نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تمامًا.
- ثم نحضر علبة فارغة ونقوم بغسلها جيدًا بالماء الساخن.
- نقوم بوضع الخليط داخل العلبة ونحتفظ به في الثلاجة لمدة ساعة.
- ثم نقوم باستخدامه يوميًا حتى نحصل على بشرة بيضاء وخالية من التجاعيد.
- يفضل وضع الكريم في الصباح والمساء حتى نحصل على أفضل النتائج.
فوائد كريم النشا وماء الورد للبشرة
سوف نتعرف على العناصر الطبيعية التي يحملها الكريم وهى كما يلي:-
- يعد من أقوي الكريمات التي تحمي البشرة من الجفاف والطفح الجلدي الذي يظهر على الكثير من الناس.
- يحمل خصائص طبيعية تساعد على قتل البكتيريا والميكروبات التي تتراكم على الوجه.
- يخلص البشرة من الندبات والتصبغات ويساعد على تقشيرها بشكل سريع,
- يمتلك خاصية امتصاص الدهون والزيوت التي تتراكم على الوجه.
- يقلل من نمو الشعر في الوجه وخاصة منطقة الذقن والشارب.
- يمتلك رائحة عطرية جميلة تساعد على أنتعاش البشرة.
- يعمل على تهدئة الحروق والحكة والطفح الجلدي بشكل ملحوظ.
الوسوم
يعتبر كريم النشا وماء الورد ، من أقوي الكريمات التي تساعد على تفتيح الوجه وترطيب البشرة في وقت قصير، ويساعد على غلق المسام ويوحد لونها ويزيل الاسمرار بشكل نهائي، يحمي الكريم البشرة من أشعة الشمس الضارة التي تسبب بعض البقع والاسمرار فتزعج الكثير من السيدات، وهو من الكريمات الطبيعية التي تعطي رائحة جميلة ومنعشة للوجه، وطريقة استخدامه سهلة وبسيطة ويمكن عمله في المنزل بكل سهولة بدل من شراء المنتجات الأخرى التي تحمل العديد من المواد الكيمائية الضارة التي تسبب بعض المشاكل على مد الاستخدام، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم النشا وماء الورد المدهش في إزالة التجاعيد وتفتيح الوجه بطريقة رهيبة.
مكونات كريم النشا وماء الورد السحري
سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الكريم وهى كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من النشا.
- كوب صغير من ماء الورد.
- ملعقة كبيرة من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا وماء الورد المعجزة في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة وهى كما يلي:-
- نحضر بولة صغيرة الحجم ونضع ماء الورد، والنشا، والدقيق ونقلبهم مع بعض حتى تذوب المكونات تمامًا.
- نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط ثقيل القوام مثل الكريم.
- نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تمامًا.
- ثم نحضر علبة فارغة ونقوم بغسلها جيدًا بالماء الساخن.
- نقوم بوضع الخليط داخل العلبة ونحتفظ به في الثلاجة لمدة ساعة.
- ثم نقوم باستخدامه يوميًا حتى نحصل على بشرة بيضاء وخالية من التجاعيد.
- يفضل وضع الكريم في الصباح والمساء حتى نحصل على أفضل النتائج.
فوائد كريم النشا وماء الورد للبشرة
سوف نتعرف على العناصر الطبيعية التي يحملها الكريم وهى كما يلي:-
- يعد من أقوي الكريمات التي تحمي البشرة من الجفاف والطفح الجلدي الذي يظهر على الكثير من الناس.
- يحمل خصائص طبيعية تساعد على قتل البكتيريا والميكروبات التي تتراكم على الوجه.
- يخلص البشرة من الندبات والتصبغات ويساعد على تقشيرها بشكل سريع,
- يمتلك خاصية امتصاص الدهون والزيوت التي تتراكم على الوجه.
- يقلل من نمو الشعر في الوجه وخاصة منطقة الذقن والشارب.
- يمتلك رائحة عطرية جميلة تساعد على أنتعاش البشرة.
- يعمل على تهدئة الحروق والحكة والطفح الجلدي بشكل ملحوظ.
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