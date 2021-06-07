يعتبر كريم النشا وماء الورد ، من أقوي الكريمات التي تساعد على تفتيح الوجه وترطيب البشرة في وقت قصير، ويساعد على غلق المسام ويوحد لونها ويزيل الاسمرار بشكل نهائي، يحمي الكريم البشرة من أشعة الشمس الضارة التي تسبب بعض البقع والاسمرار فتزعج الكثير من السيدات، وهو من الكريمات الطبيعية التي تعطي رائحة جميلة ومنعشة للوجه، وطريقة استخدامه سهلة وبسيطة ويمكن عمله في المنزل بكل سهولة بدل من شراء المنتجات الأخرى التي تحمل العديد من المواد الكيمائية الضارة التي تسبب بعض المشاكل على مد الاستخدام، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم النشا وماء الورد المدهش في إزالة التجاعيد وتفتيح الوجه بطريقة رهيبة.

مكونات كريم النشا وماء الورد السحري

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الكريم وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من النشا. كوب صغير من ماء الورد. ملعقة كبيرة من الدقيق. ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا وماء الورد المعجزة في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة وهى كما يلي:-

نحضر بولة صغيرة الحجم ونضع ماء الورد، والنشا، والدقيق ونقلبهم مع بعض حتى تذوب المكونات تمامًا.

نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط ثقيل القوام مثل الكريم.

نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تمامًا.

ثم نحضر علبة فارغة ونقوم بغسلها جيدًا بالماء الساخن.

نقوم بوضع الخليط داخل العلبة ونحتفظ به في الثلاجة لمدة ساعة.

ثم نقوم باستخدامه يوميًا حتى نحصل على بشرة بيضاء وخالية من التجاعيد.

يفضل وضع الكريم في الصباح والمساء حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد كريم النشا وماء الورد للبشرة

سوف نتعرف على العناصر الطبيعية التي يحملها الكريم وهى كما يلي:-