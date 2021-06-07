نصائح تربوية شاملة مثالية لتربية الأطفال

الاطفال وهم أصحاب احتياجات غذائية ونفسية وتربوية تختلف عن احتياجات الراشدين ، فهم أي الأطفال ومع بساطتهم الا انهم في حاجة الى رعاية دائمة تستدعي تأهب الوالدين بشكل دائم ، على ان يكون الوالدين لديهم العلم الكافي للتعامل مع طفلهم على النحو الصحيح ، في هذا المقال نوضح مجموعة من أهم احتياجات الأطفال بأشكالها المختلفة .

الاهتمام بالتغذية المناسبة

نصائح الجانب العضوي للأطفال

لا يمكن الوصول بالطفل الى يافع يتمتع بصحة بدنية ونفسية جيدة ،وهو قائم على تغذية غير مناسبة أو مهملة ،

والغذاء الأفضل لفترات الطفل الأولى هي غذاء الأم والذي يحمي الطفل على المدى البعيد من مشاكل صحية ونفسية جسيمة ،

فوجب التنويه على أن لا غذاء أفضل من حليب بالنسبة للطفل ،مهما وجدت البدائل ، إلا في حالة عدم تقبل جسم الطفل للبن الأم للحساسية الشديدة ،

أو غيرها من الأسباب الصحية ، كما يجب ادخال انواع من الاطعمة المناسبة للطفل بعد شهره السادس من الرضاعة ،

وإدخال غالبية أنواع الطعام الصحية إلى نظام غذائه في عاميه الأولين ، وذلك ليعتاد عليها ولا يرفضها عند انتقاله من مرحلة الطفولة إلى الشباب.

نظافة الأطفال

وكما أن التغذية السليمة هي أساس من أسس التنشئة السليمة ، فكذلك الحاجة الى النظافة الدائمة للأطفال ،

وهم في حاجة للنظافة المستمرة أكثر من حاجة الراشدين إليها ، لكون مناعتهم هشة وضعيفة ،

لذا وجب علينا التنبيه على المحافظة على نظافة الاطفال بشكلٍ مستمر ، مع مراعاة الظروف المناسبة ،

مثل توفير الجو الدافئ عند استحمام الأطفال ، وعدم تعرضهم للتيارات الباردة لضعف مناعتهم ،

كذلك غسل الأيدي والأرجل بشكلٍ مستمر وخصوصاً بعد عودة الأطفال من اللعب ،

أيضاً نظافة ملابسهم وتغييرها عند اتساخها ، وتغيير الحفاضات عند اتساخها ، واستخدام الزيوت المناسبة للأطفال ، من الأمور الضرورية لصحة جيدة ، ونمو سليم.

الاهتمام بالجانب النفسي للأطفال

نصائح الجانب النفسي

وهو جانب أساسي من الجوانب التي يجب مراعاتها لدى الطفل ، فالأشخاص البالغين نمت توجهاتهم من خلال السلوكيات الاجتماعية

التي يواجهونها في صغرهم ، أي أنه انعكاس للبيئة التي نموا فيها فالشخص السوي ، صاحب الصلابة النفسية ،

ما هو لا نتاج بيئة قوية ايجابية خالية من التنمر ، و الاشخاص ضعاف الشخصية ، نتاج بيئة غير صالحة لتربية أفراد سويين

، لذا فبناء الإنسان القوي يبدأ من تربيته في فترة الطفولة ، وتربية الطفل قائمة التشجيع والمكافئة واكسابه الثقة ،

والاعتماد على النفس ، وتعليمه المواجهة وعدم الهروب ، وكذلك تحمل مسؤولية اختياراته.

الاهتمام بالجانب التربوي

الجانب التربوي للطفل وهو من أصعب الجوانب بالنسبة للوالدين ، فهو يعتمد على ملاحظة سلوكيات الطفل تارة ، وتلقينه بعض التصرفات الصحيحة تارة ، وتعليمه مختلف السلوكيات الايجابية بمختلف صورها ، من تحملٍ للمسؤولية ، الشجاعة ،الحرية ، الدفاع عن الحق ، حرية الاختيار وتحمل العواقب ، مساعدة الغير ،وغيرها من السلوكيات الصحيحة ، واكبر معلم يتعلم منه الطفل ويكون قدوته هما ابويه ، حيث يميل الى تقليدهم في كل شيء ، وهو من الامور المجهدة للأبوين لمحاولة ظهورهما أمام طفلهم بصورة مثالية .