طريقة عمل مكرونة الفريدو بالجمبري بوصفة للذيذة وبسيطة في المنزل

تعد مكرونة الفريدو بالجمبري ، من أجمل وأفضل الوجبات إلي ممكن تكليها في حياتك، لأنها وجبة للذيذة وشهية ولها مذاق خاص، هو طبق خفيف جداً علي المعدة، فهو طبق شهي وللذيذ ويحتوي علي نسبة من الفسفور والبروتينات والفيتامينات التي يحتاجها الجسم خلال يومه، وتبحث دائماً السيدات علي طرق جديدة تقدم بها الطعام إلي أطفالها لتشجعهم علي الأكل، فهو من الأطباق سهلة و سريعة التحضير، فهي أكلة مشهورة جداً، وإذا كنتم من عشاق الجمبري ستعشقون هذه الوصفة الرائعة، لقد أخترنا لكم طبقاً استثنائياً لمحبي المأكولات البحرية الشهية، فهي من الأكلات الإيطالية المعروفة في جميع أنحاء العالم، لذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال علي طريقة عمل مكرونة الفريدو بالجمبري بخطوات بسيطة وسهلة في متناول الجميع. مكونات عمل مكرونة الفريدو بالجمبري مكونات عمل مكرونة الفريدو بالجمبري سوف نقدم لكم من هنا مكونات عمل مكرونة الفريدو وهي كالاتي:- كيس مكرونة قلم.

نصف كيلو جمبري.

معلقة كبيرة زبدة.

معلقة كبيرة زيت زيتون.

3 فصوص ثوم مهروس.

كوبين كريمة طبخ.

نصف كوب جبنة بارميزان.

معلقة كبيرة بقدونس مفروم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة تحضير مكرونة الفريدو بالجمبري بخطوات سهلة وهي كالاتي:- قومي بسلق الباستا وصفيها واتركيها جانباً، ثم سخني الزبدة والزيت في طاسة علي نار متوسطة. ثم ضيفي الجمبري مع نصف كمية الملح والفلفل والثوم وقلبي لمدة 5 دقائق وبعدين ارفعيه من الطاسة واتركيها جانباً. ضفي بعد ذلك في نفس الطاسة الثوم المتبقي وقلبي لمدة دقيقتين وبعد كده ضيفي الكريمة ونصف كمية الجبنة البارميزان وحركي لحد ما الخليط يبدأ بالغليان. بعد ذلك عيدي الجمبري للكريمة واتركي المزيج لمدة 3 دقائق يغلي علي نار متوسطة، اغرفي الباستا في طبق التقديم ووزعي الكريمة مع الجمبري فوقها. زيني الطبق بباقي كمية جبن البارميزان والبقدونس المفروم وقدميها ساخنة بالهنا والشفا. طريقة عمل سلطة بنجر بالخضار سوف نتعرف علي طريقة سلطة البنجر بالخضار وهي كالاتي:- في طبق متوسط حطي شرائح البصل ونغطيها بمياه مغلية وسيبيهم لمدة 5 دقائق. سخني الفرن عند درجة حرارة 200 مئوية لمدة 20 دقيقة.

غلفي البنجر بالفويل وحطيه في الفرن لمدة 40 دقيقة.

اسقلي مكعبات البطاطس في مياه مملحة لمدة 20 دقيقة وبعدين صفيها.

قشري البنجر وقطعيه مكعبات وبعدين ضيفي معلقة كبيرة من زيت الذرة وقلبي كويس.

في طبق متوسط حطي المايونيز وزيت الذرة والخل والثوم والمستردة والملح والفلفل وقلبي كويس.

حطي البطاطس والبنجر والذرة والبسلة وشرائح البصل في طبق كبير وقلبي وبعدين ضيفي خليط المايونيز. الوسوم

تعد مكرونة الفريدو بالجمبري ، من أجمل وأفضل الوجبات إلي ممكن تكليها في حياتك، لأنها وجبة للذيذة وشهية ولها مذاق خاص، هو طبق خفيف جداً علي المعدة، فهو طبق شهي وللذيذ ويحتوي علي نسبة من الفسفور والبروتينات والفيتامينات التي يحتاجها الجسم خلال يومه، وتبحث دائماً السيدات علي طرق جديدة تقدم بها الطعام إلي أطفالها لتشجعهم علي الأكل، فهو من الأطباق سهلة و سريعة التحضير، فهي أكلة مشهورة جداً، وإذا كنتم من عشاق الجمبري ستعشقون هذه الوصفة الرائعة، لقد أخترنا لكم طبقاً استثنائياً لمحبي المأكولات البحرية الشهية، فهي من الأكلات الإيطالية المعروفة في جميع أنحاء العالم، لذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال علي طريقة عمل مكرونة الفريدو بالجمبري بخطوات بسيطة وسهلة في متناول الجميع. مكونات عمل مكرونة الفريدو بالجمبري مكونات عمل مكرونة الفريدو بالجمبري سوف نقدم لكم من هنا مكونات عمل مكرونة الفريدو وهي كالاتي:- كيس مكرونة قلم.

نصف كيلو جمبري.

معلقة كبيرة زبدة.

معلقة كبيرة زيت زيتون.

3 فصوص ثوم مهروس.

كوبين كريمة طبخ.

نصف كوب جبنة بارميزان.

معلقة كبيرة بقدونس مفروم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة تحضير مكرونة الفريدو بالجمبري بخطوات سهلة وهي كالاتي:- قومي بسلق الباستا وصفيها واتركيها جانباً، ثم سخني الزبدة والزيت في طاسة علي نار متوسطة. ثم ضيفي الجمبري مع نصف كمية الملح والفلفل والثوم وقلبي لمدة 5 دقائق وبعدين ارفعيه من الطاسة واتركيها جانباً. ضفي بعد ذلك في نفس الطاسة الثوم المتبقي وقلبي لمدة دقيقتين وبعد كده ضيفي الكريمة ونصف كمية الجبنة البارميزان وحركي لحد ما الخليط يبدأ بالغليان. بعد ذلك عيدي الجمبري للكريمة واتركي المزيج لمدة 3 دقائق يغلي علي نار متوسطة، اغرفي الباستا في طبق التقديم ووزعي الكريمة مع الجمبري فوقها. زيني الطبق بباقي كمية جبن البارميزان والبقدونس المفروم وقدميها ساخنة بالهنا والشفا. طريقة عمل سلطة بنجر بالخضار سوف نتعرف علي طريقة سلطة البنجر بالخضار وهي كالاتي:- في طبق متوسط حطي شرائح البصل ونغطيها بمياه مغلية وسيبيهم لمدة 5 دقائق. سخني الفرن عند درجة حرارة 200 مئوية لمدة 20 دقيقة.

غلفي البنجر بالفويل وحطيه في الفرن لمدة 40 دقيقة.

اسقلي مكعبات البطاطس في مياه مملحة لمدة 20 دقيقة وبعدين صفيها.

قشري البنجر وقطعيه مكعبات وبعدين ضيفي معلقة كبيرة من زيت الذرة وقلبي كويس.

في طبق متوسط حطي المايونيز وزيت الذرة والخل والثوم والمستردة والملح والفلفل وقلبي كويس.

حطي البطاطس والبنجر والذرة والبسلة وشرائح البصل في طبق كبير وقلبي وبعدين ضيفي خليط المايونيز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل مكرونة الفريدو بالجمبري بوصفة للذيذة وبسيطة في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.