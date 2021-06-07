طريقة عمل كيكة الرواني الهشة حضريها بخطوات سهلة واقتصادية

كيكة الرواني تعرف في كثير من البلاد باسم كيكة السميد، والتي تعد من أجمل أنواع الكيك الهش المميزة بطعمها المذهل ورائحتها الجذابة، ويمكن تحضيرها بنكهات كثيرة مثل جوز الهند وغيره من النكهات، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة الرواني الهشة. طريقة عمل كيكة الرواني الهشة طريقة عمل كيكة الرواني الهشة المقادير كأس كبير من السميد الخاص بالبسبوسة.

كوب كبير من الطحين الأبيض.

150 جرام من بشر جوز الهند.

ربع لتر من زيت الذرة.

200 جرام من الزبادي.

كوب صغير من السكر.

أربع بيضات.

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

10 جرام من الخل.

ربع ملعقة كبيرة من الملح. مكونات الشربات نصف كيلو من السكر.

ربع لتر من الماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

10 جرام من ماء الزهر.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد. خطوات التحضير امزجي الماء مع مقدار السكر بشكل جيد في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على النار لمدة خمس دقائق حتى يصل إلى الغليان، ويصبح الخليط ذات لون ذهبي. ضيفي عصير الليمون إلى خليط السكر، ثم اتركيه لمدة 120 ثانية، ثم ضيفي إليه باقي المكونات وقلبيهم جيدا، ثم اتركيه جانبا حتى يبرد، ويصبح الشربات جاهز للاستخدام. اخفقي البيض مع الخل، ومقدار الفانيلا، والملح،والسكر جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي. ضيفي الزبادي ومقدار زيت الذرة إلى خليط البيض والخل بشكل تدريجي، ثم اخفقي المكونات جيدا حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي الطحين بالتدريج إلى الخليط السابق، ثم استمري في الخلط حتى يتكون خليط الكيك. احضري قالب خاص بالكيك وادهنيه بالزبدة من جميع الجوانب، ثم اسكبي الخليط بالقالب. ضعي القالب في الفرن بعد إشعاله لمدة خمس دقائق، ثم اتركيه لمدة نصف ساعة على نار هادئة، حتى تنضج، ثم اختبري نضج الكيك بواسطة خلية خشبية. قومي بإخراج كيكة الرواني من الفرن، ثم وزعي مقدار الشربات فوق سطح الكيك. خطوات التحضير الوسوم

كيكة الرواني تعرف في كثير من البلاد باسم كيكة السميد، والتي تعد من أجمل أنواع الكيك الهش المميزة بطعمها المذهل ورائحتها الجذابة، ويمكن تحضيرها بنكهات كثيرة مثل جوز الهند وغيره من النكهات، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة الرواني الهشة. طريقة عمل كيكة الرواني الهشة طريقة عمل كيكة الرواني الهشة المقادير كأس كبير من السميد الخاص بالبسبوسة.

كوب كبير من الطحين الأبيض.

150 جرام من بشر جوز الهند.

ربع لتر من زيت الذرة.

200 جرام من الزبادي.

كوب صغير من السكر.

أربع بيضات.

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

10 جرام من الخل.

ربع ملعقة كبيرة من الملح. مكونات الشربات نصف كيلو من السكر.

ربع لتر من الماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

10 جرام من ماء الزهر.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد. خطوات التحضير امزجي الماء مع مقدار السكر بشكل جيد في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على النار لمدة خمس دقائق حتى يصل إلى الغليان، ويصبح الخليط ذات لون ذهبي. ضيفي عصير الليمون إلى خليط السكر، ثم اتركيه لمدة 120 ثانية، ثم ضيفي إليه باقي المكونات وقلبيهم جيدا، ثم اتركيه جانبا حتى يبرد، ويصبح الشربات جاهز للاستخدام. اخفقي البيض مع الخل، ومقدار الفانيلا، والملح،والسكر جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي. ضيفي الزبادي ومقدار زيت الذرة إلى خليط البيض والخل بشكل تدريجي، ثم اخفقي المكونات جيدا حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي الطحين بالتدريج إلى الخليط السابق، ثم استمري في الخلط حتى يتكون خليط الكيك. احضري قالب خاص بالكيك وادهنيه بالزبدة من جميع الجوانب، ثم اسكبي الخليط بالقالب. ضعي القالب في الفرن بعد إشعاله لمدة خمس دقائق، ثم اتركيه لمدة نصف ساعة على نار هادئة، حتى تنضج، ثم اختبري نضج الكيك بواسطة خلية خشبية. قومي بإخراج كيكة الرواني من الفرن، ثم وزعي مقدار الشربات فوق سطح الكيك. خطوات التحضير

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