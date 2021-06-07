يقع نبأ الإصابة بمرض السرطان ثقيلاً وصعباً على المرضى، ويدخلهم في متاهة كبيرة من القلق والخوف من الموت بسبب هذا المرض الخبيث.

لا شك أنها تجربة مريرة للمصابين بالسرطان وعائلاتهم ومحيطهم بشكل عام، مع فيض من المشاعر المتضاربة واليأس والاستسلام عند البعض، وعدم الرغبة في اتباع بروتوكلات العلاجات المتبعة في معظم الدول حول العالم للقضاء على مرض السرطان.

لهذا قام الدكتور جوري راماناثان، استشاري طب الأورام ورئيس مركز الأورام في مستشفى الزهراء بدبي، باستحداث دليل خبير للمصابين حديثاً بالسرطان، لمساعدتهم على طلب المساعدة من الخبراء في مسعى حثيث للتغلب على السرطان.

5 نصائح لمريض السرطان للتغلب على المرض

يتضمن الدليل 5 نصائح فعالة لمرضى السرطان للتغلب على المرض، على الشكل التالي:

لا داعي للذعر: ينصح د. راماناثان بمعالجة الموقف والهدوء فور العلم بالإصابة بالسرطان قبل اتخاذ أي إجراء. وبمجرد فهم الموقف، يمكن إنشاء خطة تساعد في بدء رحلة العلاج ووضع استراتيجية للخطوات التالية.

وغالبًا ما يقول الأطباء إن أكثر من 50% من عملية الشفاء دوت الخليج عملية عقلية وليست جسدية، وفي حين أنه من الصعب أحيانًا الحصول على نظرة إيجابية، فإن هذا جزء ضروري من عملية الشفاء.

فهم التشخيص الخاص بك: ضروري معرفة كافة تفاصيل الحالة الصحية للمرض، بدءا من نوع السرطان ومرحلته وخيارات العلاج المتاحة، وهي معلومات يقدمها الطبيب المختص فور الكشف عن الاصابة بالسرطان.

ويقول الدكتور راماناثان: "السرطان كلمة مخيفة بالنسبة لمعظم الناس، إلا أن العقد الماضي يكشف عن مزيد من المعرفة حول السرطان بما في ذلك الأسباب والوقاية والعلاج مما يمنح الناس الأمل المتجدد وفرصًا أفضل للشفاء. كما ان الإرتفاع في الفحوصات والتشخيص، أدى بدوره لارتفاع معدلات الشفاء لمرضانا".

البحث عن الرعاية الجيدة: بمجرد حصولك على جميع المعلومات التي تحتاجها في التشخيص، يجب أن تبحث عن الرعاية الطبية الجيدة، والتي تتضمن فريقاً يستمع إليك ويفهم ما تمر به ويشرح لك جميع الخطوات المطلوبة في العملية.

ويضيف الدكتورجوري :"إن طلب رأي ثان سيكون أيضًا طريقة جيدة للعثور على فريق قد ترغب في مواصلة العلاج معه. هذه قرارات ذات مشاركة عالية وغالبًا ما يحتاج المرضى إلى التأكد من أنهم يتخذون القرار الصحيح لرعايتهم ".

اكتشاف خيارات العلاج: بعد العثور على فريق رعاية موثوق، يجب عليك مناقشة خيارات العلاج بالإضافة إلى آثارها الجانبية. ويوجد عادة أكثر من طريقة علاج واحدة، لذا يجب عليك استكشاف خيارات العلاج التي أوصى بها طبيبك.

وعند مناقشة خياراتك، تأكد من أنك تعرف الهدف ومخاطر كل علاج، ما يساعدك في اختيار العلاج الأمثل لك.

إيجاد نظام دعم جيد: خلال مراحل العلاج، من المهم العثور على نظام دعم جيد كونه جزءًا مهمًا من العملية. فالتركيز على صحتك العقلية لا يقل أهمية عن الصحة الجسدية ، لذا يجب المحافظة على التوازن من خلال التعامل مع الضغوطات والمشاكل والقلق بشكل جيد.

إن إحاطة نفسك بالأصدقاء وأفراد الأسرة المتعاطفين والداعمين يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على صحتك العقلية والجسدية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا زيارة مجموعات الدعم المتوفرة ومقابلة الناجين من السرطان للحصول على الدعم العاطفي والعقلي.