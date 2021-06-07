فوائد الكمون للكبد وكيف يمكن استخدامه لتعزيز وظائف الكبد، ويعد الكمون من الأعشاب الرئيسية التي نجدها في كل منزل نظراً لاستخداماته المتعددة في الطبخ وإعداد المشروبات.

ويمتاز الكمون بمحتواه العالي من العناصر الغذائية الهامة التي تدعم الصحة وتساعد في التخلص من العديد من المشاكل الصحية خصوصاً تلك المرتبطة بالجهاز الهضمي، كالمغص والاتنفاخ وغيرها.

إلا أن للكمون فوائد خاصة لصحة الكبد نستعرضها في موضوعنا اليوم، اضافة لكيفية استخدام الكمون لتعزيز وظائف الكبد بشكل صحي.

فوائد الكمون للكبد وكيف يمكن استخدامه لتعزيز وظائف الكبد

يعد الكمون من الأعشاب الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم والصوديوم والحديد والزنك، اضافة الى الدهون والبروتينات، وكلها عناصر تتكامل لتقديم فائدة صحية لجسم الإنسان.

بشرط أن يكون استهلاك الكمون معتدلاً وخارج حدود الافراط، كي لا يتسبب بمشاكل ومضاعفات صحية. كما لا ينبغي اعتماد الكمون لأي علاجات دون العودة للطبيب المختص الذي يعمد لتقييم الحالة الصحية ويعلمك ما إذا كنت بحاجة لتناول الكمون للكبد أم لا.

وبالعموم، فإن فوائد الكمون للكبد تلخصها العديد من مواقع الإنترنت الطبية والعامة بالتالي:

يساعد تناول الكمون في تطهير الكبد من السموم المختلفة، وذلك لدوره الكبير في تعزيز إفرازات البنكرياس.

الكمون فعال في الوقاية من سرطان الكبد، بشرط عدم الافراط في تناوله وإلا سيأتي بنتيجة عكسية.

يخفض الكمون التهابات البنكرياس، والمعروف أن البنكرياس يتدخل في تنظيم تحلون الدم بواسطة هرموني الأنسولين والكليكاكون، حيث يعمل الأول على خفض تحلون الدم بتحفيز تخزين الجلوكوز على مستوى الكبد والعضلات والنسيج الودكي، بينما يعمل الهرمون الثاني بشكل مناقض وذلك بتحفيز تحرير الجلوكوز.

يخفض الكمون الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية، وارتفاع الدهون في الجسم قد يسبب تشمع الكبد وما يلحقه من مضاعفات صحية خطيرة مثل تجمع السوائل في البطن (الاستسقاء)، واليرقان، والدوالي المريئية، والاعتلال الدماغي الكبدي وصولاً إلى المرحلة النهائية من فشل الكبد، وفيها يفقد الكبد القدرة على القيام بوظائفه بشكل طبيعي.

كيف يمكن استخدام الكمون لتعزيز وظائف الكبد

يمكن استخدام الكمون لتعزيز وظائف الكبد بطرق عدة، أبرزها وأكثرها شيوعاً دوت الخليج إضافة الكمون الى وصفات الطعام والأطباق الرئيسية والجانبية.

كما أن غلي الكمون وتناوله، يعد من الاستخدامات الشائعة لتعزيز وظائف الكبد.

فوائد الكمون الصحية الاخرى

إضافة لدوره البارز في تعزيز وظائف الكبد والوقاية من الامراض التي يعاني منها الكبد عادة، فإن للكمون فوائد صحية عدة لا بد من استعراضها وإن بشكل موجز.

ومن فوائد الكمون الصحية الأخرى: