ماهي أعراض الشد العضلي في الثدي التي تستدعي زيارة الطبيب، دوت الخليج تلك الأعراض التي تؤثر على عملية التنفس أو عضلة القلب أو على الدماغ، ومن المهم معرفة الأعراض الأولية للتشنج العضلي في الثدي قبل الوصول إلى هذ المرحلة لخطورتها، وفي التالي نتعرف على ذلك.

أعراض الشد العضلي في الثدي البسيطة والأولية:

بداية من الهم معرفة أن الشد العضلي في الثدي هو الشد الذي يحدث في المنطقة المحيطة بالثدي، وحدوث الشد من وقت إلى آخر قد يكون حالة صحية عرضية، إلا في حال استمرار الأعراض التالية التي وردت في موقع "ويب طب"وهي:

الشعور المستمر بوجود ثقل في الثدي يرافقه ألم في أعلى الظهر.

عند العطاس أو السعال تشعر المريضة بألم في الصدر والثدي تحديدًا.

عدم القدرة على تحريك منطقة الصدر عند حدوث التشنج.

الشعور بألم شديد عند ممارسة أية أنشطة بدنية.

الإصابة بتصلب في عضلات الصدر في وضعيات حركة معينة.

مع تطور الحالة وتكرارها يحدث تضخم في الصدر.

ماهي أعراض الشد العضلي في الثدي التي تستدعي زيارة الطبيب:

من المهم التنويه إلى أن أياً من هذه الأعراض التالية التي تحدث أثناء الشد العضلي في الثدي تستدعي الذهاب إلى الطبيب مباشرة، وهي:

فقدان الوعي أو التعرض للإغماء أو الشعور بدوار.

الشعور بالتعب الشديد دون عمل أي مجهود، وعدم القدرة على الحركة.

الشعور بألم في القلب أو عدم الانتظام في ضرباته.

حدوث اضطرابات في عملية التنفس.

شدة الألم وعدم استجابته للمسكنات أو استمراره لفترة طويلة.

خدر في الصدر والأطراف يرافق الشد العضلي.

ارتفاع حرارة الجسم وفرط التعرق.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.