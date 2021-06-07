تكات البسبوسة بالقشطة الكدابة بأحلى طريقة بمكونات اقتصادية في البيت

البسبوسة من ألذ الحلويات الشرقية التي يفضلها العديد من الأشخاص، البسبوسة المحشية بالقشطة بالقشطة الكدابة من أنواع البسبوسة السهلة والغير مكلفة في مكوناتها ولا تحتاج الي الكثير في الوقت للتحضير، ويقوم كثير من الاشخاص بعمل البسبوسه بالقشطه في المنزل دزن الحاجة لشرائها من الخارج، وسوف نتعرف في هذا المقال علي طريقة سهلة وسريعة لتحضير البسبوسة وتحضير القشطة في المنزل. البسبوسة بالقشطة الكدابة البسبوسة بالقشطة الكدابة لتحضير البسبوسة بالقشطة الكدابة يجب اتباع بعض الخطوات للحصول علي بسبوسة طرية ولذيذة: المكونات مكونات تحضير القشطة الكدابة.

كوب واحد من البن السائل.

عدد أربع ملاعق من النشا.

مقدار نصف ملعقة من الفانيليا.

ملعقتان كبيرتان كريم شانتيه.

علبة من القشطة او القشطة الطبيعية حسب الرغبة ومن الممكن الاستغناء عنها. مكونات البسبوسة كيس بسبوسة من النوع الجيد.

مقدار نصف كوب من اللبن الحليب.

عدد أربع ملاعق من السمنة السائلة.

كمية من جوز الهند حسب الرغبة.

طريقة تحضير البسبوسة. طريقة تحضير القشطة الكدابة نضع اللبن والنشا والفانيليا في وعاء ويقلب جيدا.

ثم يرفع الخليط علي نار هادئة ونقوم بالتقليب حتي الحصول علي قوام تقيل وكريمي نترك خليط القشطة الكدابة ليبرد.

ننزل بالكريم شانتية والقشطة وباستخدام المضرب الكهربي او المضرب اليدوي يضرب جيدا حتي يصبح الخليط متماسك وكريمي. طريقة تحضير البسبوسة مكونات البسبوسةطريقة تحضير القشطة الكدابةطريقة تحضير البسبوسة لعمل البسبوسه الكثير من الطرق، ومن اسهل الطرق لتحضيرها هي: نضع السمن المذاب ويفضل أن يكون دافئ علي البسبوسة ويخلط الي أن يصبح الخليط مثل حبات الرمل.

ننزل بالحليب علي البسبوسة ويخلط جيدا لكن بدون عجن.

نحضر صينية متوسطة الحجم بالسمن ولكن نضع نصف مقدار البسبوسة.

نقوم بوضع القشطة في المنتصف ثم صبي باقي خليط البسبوسة.

وبذلك ضعي الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة مثل 120 ولكن لمدة لا تزيد عن عشرون دقيقة.

ثم بعد ذلك تخرج صينية البسبوسة من الفرن وتسقي بالشربات وهو ساخن وتزين البسبوسة حسب الرغبة وتقطع وتقدم بالهنا. الوسوم

البسبوسة من ألذ الحلويات الشرقية التي يفضلها العديد من الأشخاص، البسبوسة المحشية بالقشطة بالقشطة الكدابة من أنواع البسبوسة السهلة والغير مكلفة في مكوناتها ولا تحتاج الي الكثير في الوقت للتحضير، ويقوم كثير من الاشخاص بعمل البسبوسه بالقشطه في المنزل دزن الحاجة لشرائها من الخارج، وسوف نتعرف في هذا المقال علي طريقة سهلة وسريعة لتحضير البسبوسة وتحضير القشطة في المنزل. البسبوسة بالقشطة الكدابة البسبوسة بالقشطة الكدابة لتحضير البسبوسة بالقشطة الكدابة يجب اتباع بعض الخطوات للحصول علي بسبوسة طرية ولذيذة: المكونات مكونات تحضير القشطة الكدابة.

كوب واحد من البن السائل.

عدد أربع ملاعق من النشا.

مقدار نصف ملعقة من الفانيليا.

ملعقتان كبيرتان كريم شانتيه.

علبة من القشطة او القشطة الطبيعية حسب الرغبة ومن الممكن الاستغناء عنها. مكونات البسبوسة كيس بسبوسة من النوع الجيد.

مقدار نصف كوب من اللبن الحليب.

عدد أربع ملاعق من السمنة السائلة.

كمية من جوز الهند حسب الرغبة.

طريقة تحضير البسبوسة. طريقة تحضير القشطة الكدابة نضع اللبن والنشا والفانيليا في وعاء ويقلب جيدا.

ثم يرفع الخليط علي نار هادئة ونقوم بالتقليب حتي الحصول علي قوام تقيل وكريمي نترك خليط القشطة الكدابة ليبرد.

ننزل بالكريم شانتية والقشطة وباستخدام المضرب الكهربي او المضرب اليدوي يضرب جيدا حتي يصبح الخليط متماسك وكريمي. طريقة تحضير البسبوسة مكونات البسبوسةطريقة تحضير القشطة الكدابةطريقة تحضير البسبوسة لعمل البسبوسه الكثير من الطرق، ومن اسهل الطرق لتحضيرها هي: نضع السمن المذاب ويفضل أن يكون دافئ علي البسبوسة ويخلط الي أن يصبح الخليط مثل حبات الرمل.

ننزل بالحليب علي البسبوسة ويخلط جيدا لكن بدون عجن.

نحضر صينية متوسطة الحجم بالسمن ولكن نضع نصف مقدار البسبوسة.

نقوم بوضع القشطة في المنتصف ثم صبي باقي خليط البسبوسة.

وبذلك ضعي الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة مثل 120 ولكن لمدة لا تزيد عن عشرون دقيقة.

ثم بعد ذلك تخرج صينية البسبوسة من الفرن وتسقي بالشربات وهو ساخن وتزين البسبوسة حسب الرغبة وتقطع وتقدم بالهنا.

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