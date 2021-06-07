أسباب الشعور بالتعب والخمول في فصل الصيف أكثر من الشتاء وأهم النصائح

يشعر العديد من الأشخاص خلال فصل الصيف بالتعب الشديد والإرهاق مقارنة بفصل الشتاء، ويرجع ذلك لعدة عوامل هامة سوف نكشف عنها لحضراتكم خلال هذا التقرير الهام، وفقاً لما نشره موقع express والذي اكد من خلاله أن السبب الرئيسي وراء ذلك الشعور هو صعوبة محافظة جسم الإنسان على درجة الحرارة خلال تعرض الجسم لحرارة الشمس المباشرة، حيث يتعرض الجسم خلال تلك الفترة لضغط متزايد من أجل تنظيم درجة حرارة الجسم،لذلك يعمل جهد أكبر لتهدئة الجسد.

لماذا نشعر بالخمول في فصل الصيف أكثر من الشتاء

ومما لاشك فيه أنه شعور الشخص بالتعب والإرهاق خلال فصل الصيف يُرهق الكثيرون، لذلك بدأ العديد من الأشخاص يسأل عن السبب، وكما أوضحنا أن الجسم يقوم بتوسيع الأوعية الدموية لتدفق الدم بالقرب من سطح الجلد من أجل المساعدة في إطلاق الحرارة والتي تسمح بشكل كبير للدم أن يبرد، وهى معروفة علمياً باسم توسع الأوعية الدموية، وهى عمليه تلقائية من المولى عز وجل ولا دخل للإنسان فيها، مثل زيادة ضربات القلب عند التعرق، فهى أشياء تحدث في أجهزة جسم الإنسان من أجل المحافظة عليه.

ويحاول العديد من الأشخاص خلال فصل الصيف النوم مع الطقس الحار، ولكنه يفشل الكثيرون من الأشخاص في نوم ثماني أو ست ساعات يومياً بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما يزيد من شعور الشخص بالتعب والإرهاق بشكل واضح للجميع وخاصة اذا استمرت الموجة الحارة لعدة أيام مما يزيد من إرهاق الشخص، كما أن تعرق الشخص كثيراً يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وكذلك معدل زيادة الأيض.

نصائح هامة للشعور بالحيوية

ومن أجل تجنب الشعور بعملية الإرهاق خلال فصل الصيف وعدم الإحساس بالخمول، يجب التأكد من رطوبة الجسم، حيث يمكنك تناول مشروبات منعشة خلال هذه الفترة، والابتعاد بشكل كبير عن شمس الظهيرة والتي تكون فيها درجة الحرارة عالية جداً، مع التواجد في غرفة النوم ليلاً على أن تكون باردة من أجل التمتع بنوم جيد خلال فترات الليل، ومن أجل المحافظة على برودة غرفة النوم يجب اتباع بعض التعليمات الهامة والتي منها عدم فتح النوافذ في أوقات ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار، مع ضرورة إبقاء الستائر مغلقة.