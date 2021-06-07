طريقة صبغ الشعر أشقر رمادي في البيت باحترافية زي الكوافير ووفري فلوسك

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي، تبحث الكثيرات من السيدات عن طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي كنوع من التغيير ولكي تواكب أحدث صيحات موضة الشعر، وفي الآونة الأخيرة قد اتجهت السيدات إلى تفضيل صبغ الشعر في المنزل، وحرصًا منا على تلبية كافة احتياجاتك فإننا سوف نعرض لكِ خطوات صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي في البيت بطريقة سهلة ومُبسطة للغاية وسيبدو شعرك كالمصبوغ في أشهر صالونات التجميل. طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي قومي بتمشيط شعرك بالفرشاة الخشب لفك العقد والتشابكات بين الخصلات.

ادهني المناطق التي يُمكن أن تلمسها الصبغة بالفازلين ( الجبهة، الجبين، الرقبة، الأذنين).

حاولي أن ترتدي ملابس قديمة حتى لا تتلطخ بالصبغة.

ارتدي القفازات.

في وعاء كبير أخلطي المكونات التالية للحصول على اللون الأشقر الرمادي ( 2 عبوة صبغة لونها أشقر طبيعي، 1 علبة أشقر رمادي، نصف علبة صبغة لونها أخضر) وأدمجيهم مع بعض جيدا.

ستجدين عبوة أكسجين مرفقة مع عبوات الصبغة، قومي بإضافته بنسبة 20%، واخلطيه مع الصبغة باستخدام الفرشاة.

قسمي شعرك إلى أربعة أجزاء.

قومي بتطبيق الصبغة على شعرك من الأطراف إلى الجذور.

اتركي الصبغة على الشعر المدة المدونة على العبوة.

أو تفقدي لون شعرك بين الحين والأخر لأخذ لون شعر بالدرجة التي تريدينها من اللون الأشقر الرمادي.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو حتى تتأكدي من التخلص من بواقي الصبغة، ويُمكنك استخدام البلسم حتى تستعيدي رطوبة شعرك.

حاولي أن تستخدمي شامبو مخصص للشعر المصبوغ، حتى لا يؤذي شعرك، وبعد ذلك اتركيه إلى أن يجف أو استخدمي مجفف الشعر.

يراعى عدم غسل الشعر بشكل مستمر أول أسبوع من الصبغ حتى لا يضيع اللون بسهولة، ومن الأفضل تركة بدون غسل لمدة أسبوع من صبغة. طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي الوسوم

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي، تبحث الكثيرات من السيدات عن طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي كنوع من التغيير ولكي تواكب أحدث صيحات موضة الشعر، وفي الآونة الأخيرة قد اتجهت السيدات إلى تفضيل صبغ الشعر في المنزل، وحرصًا منا على تلبية كافة احتياجاتك فإننا سوف نعرض لكِ خطوات صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي في البيت بطريقة سهلة ومُبسطة للغاية وسيبدو شعرك كالمصبوغ في أشهر صالونات التجميل. طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي قومي بتمشيط شعرك بالفرشاة الخشب لفك العقد والتشابكات بين الخصلات.

ادهني المناطق التي يُمكن أن تلمسها الصبغة بالفازلين ( الجبهة، الجبين، الرقبة، الأذنين).

حاولي أن ترتدي ملابس قديمة حتى لا تتلطخ بالصبغة.

ارتدي القفازات.

في وعاء كبير أخلطي المكونات التالية للحصول على اللون الأشقر الرمادي ( 2 عبوة صبغة لونها أشقر طبيعي، 1 علبة أشقر رمادي، نصف علبة صبغة لونها أخضر) وأدمجيهم مع بعض جيدا.

ستجدين عبوة أكسجين مرفقة مع عبوات الصبغة، قومي بإضافته بنسبة 20%، واخلطيه مع الصبغة باستخدام الفرشاة.

قسمي شعرك إلى أربعة أجزاء.

قومي بتطبيق الصبغة على شعرك من الأطراف إلى الجذور.

اتركي الصبغة على الشعر المدة المدونة على العبوة.

أو تفقدي لون شعرك بين الحين والأخر لأخذ لون شعر بالدرجة التي تريدينها من اللون الأشقر الرمادي.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو حتى تتأكدي من التخلص من بواقي الصبغة، ويُمكنك استخدام البلسم حتى تستعيدي رطوبة شعرك.

حاولي أن تستخدمي شامبو مخصص للشعر المصبوغ، حتى لا يؤذي شعرك، وبعد ذلك اتركيه إلى أن يجف أو استخدمي مجفف الشعر.

يراعى عدم غسل الشعر بشكل مستمر أول أسبوع من الصبغ حتى لا يضيع اللون بسهولة، ومن الأفضل تركة بدون غسل لمدة أسبوع من صبغة. طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي

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