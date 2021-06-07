طريقة دجاج مسالا منال العالم سهلة التحضير بالخطوات مع أسرار نجاحها

طريقة دجاج مسالا منال العالم ، بخطوات سهلة وبسيطة مثل المحترفين، والمسالا هي وجبة وطعام هندي من الأصل، ويتم طهيها إما بالدجاج أو اللحم، ولكن الأساس في هذه الوجبة، هو توابل المسالا والبهارات التي تضاف إليها، ومنها توابل المسالا الجاهزة، أو توابل المسالا المنزلية، التي يمكنك تجهيزها بنفسك، والمطبخ الآسيوي معروف بشدة ارتباطه، بالبهارات والتوابل الممزوجة معًا، وهي ما تمنح الطعام مذاقه المميز. وبهارات المسالا تتكون من البصل والثوم، والزنجبيل والقرفة والفلفل الأبيض والأسود، وأبرز ما يميز مكونات المسالا الهندية، جوزة الطيب والكاري وبذور الكزبرة المطحونة. ويمكن استخدام بهارات المسالا في تحضير شاي المسالا الهندي، أو أطيب مسالا دجاج بحليب جوز الهند، وكذلك مسالا لحم بالكريمه، أو كما يشتهر بطريقة؛ لحم بالكاري على الطريقة الهندية، وكذلك طريقة دجاج ماسالا بالكريمه، و طريقة مسالا دجاج سهلة، على طريقة الشيف منال العالم، التي اعتدنا على طريقة طهيها البسيطة، مثل كبسة دجاج بالخضار منال العالم ، وبخاري دجاج منال العالم. طريقة عمل مسالا دجاج بالزبادي كيلو صدور دجاج مخلية.

3 ملاعق طعام زيت ذرة.

ملعقة طعام زنجبيل مطحون.

4 فصوص ثوم مهروس.

2 حبة بصل مفروم كبيرة.

حبة فلفل رومي أخضر حلو ومثلها أحمر.

2 قرن فلفل أخضر مفروم جيدًا.

ثلاث حبات بندورا مقشرة ومفرومة.

خردل بمقدار ملعقة صغيرة.

كمون حب بقدر ملعقة صغيرة.

كزبرة صحيحة دون طحن، بقدر ملعقة صغيرة.

كركم مطحون بمقدار ملعقة صغيرة.

2 عود قرفة.

بهارات الكاري، بمقدار ملعقتان صغيرتان.

رشة ملح أو ملعقة صغيرة منه.

رشة فلفل أسود مطحون، أو ربع ملعقة صغيرة منه.

¼ كوب حليب جوز هند بودر أو مجفف.

كوبان من مرق الدجاج. طريقة مسالا دجاج سهلة ضعي قطع الدجاج أولًا، ثم انثري فوقها الملح والفلفل الأسود. أحضري إناء سميك القاعدة من الأسفل، وضعي به قليل من الزيت، ثم اتركيه يسخن على نار متوسطة الحرارة. عقب أن يسخن الزيت، ضعي قطع الدجاج، حتى تحصل على لون ذهبي، ينم عن نضجها، ثم ارفعيها عن النار. قومي بإضافة الزنجبيل والبصل والثوم المهروس، وابدئي في تحريكهم حتى الذبول. أضيفي إلى الإناء، الفلفل الرومي والحار، ثم حركي المكونات ثانية، حتى تبدأ الروائح في التصاعد. في الخطوة الحالية، أضيفي البندورا المقشرة، مع الخردل والكمون والكركم وبهارات المسالا، وكل ما لديك في الوصفة من بهارات وامزجيهم جيدًا. يمكنك الآن إضافة حليب جوز الهند، فوق المرق مع المزج جيدًا. انقلي الحليب على الخضروات وامزجيهم معًا، واتركيهم حتى الغليان مع تغطية القدر، ثم اتركي الخضروات حتى تنضج، ويتم تسبيك الصلصة أيضًا. حان وقت إضافة قطع الدجاج إلى الصلصة، مع الكزبرة الجافة، واتكري الدجاج حتى ينضج في الصوص، لمدة نصف الساعة، أو أقل على حسب. اسكبي دجاج مسالا في صحن التقديم، مع نثر قليل من الكزبرة الجافة بالأعلى، مقدميه مع الأرز البخاري والسلطة وألف هناء. الوسوم

طريقة دجاج مسالا منال العالم ، بخطوات سهلة وبسيطة مثل المحترفين، والمسالا هي وجبة وطعام هندي من الأصل، ويتم طهيها إما بالدجاج أو اللحم، ولكن الأساس في هذه الوجبة، هو توابل المسالا والبهارات التي تضاف إليها، ومنها توابل المسالا الجاهزة، أو توابل المسالا المنزلية، التي يمكنك تجهيزها بنفسك، والمطبخ الآسيوي معروف بشدة ارتباطه، بالبهارات والتوابل الممزوجة معًا، وهي ما تمنح الطعام مذاقه المميز. وبهارات المسالا تتكون من البصل والثوم، والزنجبيل والقرفة والفلفل الأبيض والأسود، وأبرز ما يميز مكونات المسالا الهندية، جوزة الطيب والكاري وبذور الكزبرة المطحونة. ويمكن استخدام بهارات المسالا في تحضير شاي المسالا الهندي، أو أطيب مسالا دجاج بحليب جوز الهند، وكذلك مسالا لحم بالكريمه، أو كما يشتهر بطريقة؛ لحم بالكاري على الطريقة الهندية، وكذلك طريقة دجاج ماسالا بالكريمه، و طريقة مسالا دجاج سهلة، على طريقة الشيف منال العالم، التي اعتدنا على طريقة طهيها البسيطة، مثل كبسة دجاج بالخضار منال العالم ، وبخاري دجاج منال العالم. طريقة عمل مسالا دجاج بالزبادي كيلو صدور دجاج مخلية.

3 ملاعق طعام زيت ذرة.

ملعقة طعام زنجبيل مطحون.

4 فصوص ثوم مهروس.

2 حبة بصل مفروم كبيرة.

حبة فلفل رومي أخضر حلو ومثلها أحمر.

2 قرن فلفل أخضر مفروم جيدًا.

ثلاث حبات بندورا مقشرة ومفرومة.

خردل بمقدار ملعقة صغيرة.

كمون حب بقدر ملعقة صغيرة.

كزبرة صحيحة دون طحن، بقدر ملعقة صغيرة.

كركم مطحون بمقدار ملعقة صغيرة.

2 عود قرفة.

بهارات الكاري، بمقدار ملعقتان صغيرتان.

رشة ملح أو ملعقة صغيرة منه.

رشة فلفل أسود مطحون، أو ربع ملعقة صغيرة منه.

¼ كوب حليب جوز هند بودر أو مجفف.

كوبان من مرق الدجاج. طريقة مسالا دجاج سهلة ضعي قطع الدجاج أولًا، ثم انثري فوقها الملح والفلفل الأسود. أحضري إناء سميك القاعدة من الأسفل، وضعي به قليل من الزيت، ثم اتركيه يسخن على نار متوسطة الحرارة. عقب أن يسخن الزيت، ضعي قطع الدجاج، حتى تحصل على لون ذهبي، ينم عن نضجها، ثم ارفعيها عن النار. قومي بإضافة الزنجبيل والبصل والثوم المهروس، وابدئي في تحريكهم حتى الذبول. أضيفي إلى الإناء، الفلفل الرومي والحار، ثم حركي المكونات ثانية، حتى تبدأ الروائح في التصاعد. في الخطوة الحالية، أضيفي البندورا المقشرة، مع الخردل والكمون والكركم وبهارات المسالا، وكل ما لديك في الوصفة من بهارات وامزجيهم جيدًا. يمكنك الآن إضافة حليب جوز الهند، فوق المرق مع المزج جيدًا. انقلي الحليب على الخضروات وامزجيهم معًا، واتركيهم حتى الغليان مع تغطية القدر، ثم اتركي الخضروات حتى تنضج، ويتم تسبيك الصلصة أيضًا. حان وقت إضافة قطع الدجاج إلى الصلصة، مع الكزبرة الجافة، واتكري الدجاج حتى ينضج في الصوص، لمدة نصف الساعة، أو أقل على حسب. اسكبي دجاج مسالا في صحن التقديم، مع نثر قليل من الكزبرة الجافة بالأعلى، مقدميه مع الأرز البخاري والسلطة وألف هناء.

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