كريم سحري بديل البروتين لفرد الشعر المجعد وجعله كالحرير

كريم سحري لفرد الشعر المجعد، تحلم العديد من الفتيات في الحصول على شعر ناعم كالحرير حيث أن الشعر الناعم والطويل يظهر جمال الوجه، فهناك العديد من الفتيات تعاني من الشعر المجعد وخاصة عند تسريحه لأنه يسبب صعوبة كبيرة، فقد تلجأ بعض الفتيات إلى صالون التجميل لفرد الشعر بالمواد الكيميائية التي قد تضر بالشعر و تسبب في تساقطه وبالتالي تقصفه، وذلك من خلال كريمات الفرد سواء كيراتين أو البروتين أو مكواة الشعر، فكل تلك المكونات قد تسبب تلف الشعر، هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تعطي نتائج فعالة من أول إستخدام لها، فهي تساعد بشكل كبير في فرد الشعر وإعطائه النتيجة المطلوبة، يمكنكم متابعتنا التعرف على كريم سحري لفرد الشعر المجعد.

كريم سحري لفرد الشعر المجعد

تعرف عادة المكونات الطبيعية بأنها أمنة على الشعر والبشرة لتعطيها النتيجة المطلوبة بشكل سريع، فنحن عادة ما نكون بعيدين كل البعد عنها ونلجأ إلى المواد الكيميائية المضرة للشعر.

مكونات الوصفة

طريقة التحضير

يتم تفريغ عبوة الكريم ثم يضاف عليه زيت جوز الهند ويتم تقليبهم جيداً، حتى الحصول على قوام كريمي.

بعد ذلك يتم فرد الشعر أربع أجزاء ثم يوضع الكريم عليه، ويترك لمدة ساعة ثم يتم لبس كيس بلاستيكي على الشعر بعد ذلك يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو .

وصفة كريم بانثينول لترطيب الشعر

المكونات

عبوة من كريم بانثينول.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

مقدار ملعقة كبيرة زيت جلسرين.

حوالي ملعقة كبيرة زيت جوجوبا.

مقدار ملعقة كبيرة زبدة الشيا.

ملعقة كبيرة زيت افوكادو.

طريقة التحضير

يحضر إناء ويوضع فيه كافة المكونات المذكورة ويتم مزجهم معاً حتى الحصول على قوام كريمي.

يتم وضع الخليط في زجاجة محكمة الغلق، ويتم إستخدامها عن طريق وضع كمية قليلة على الشعر للترطيب، مع لبس كيس بلاستيكي وتركها لمدة ساعة ثم يغسل الشعر بالشامبو والبلسم.

ملاحظة: مراعاة عدم إستخدام تلك الوصفة على فروة الرأس بل تستخدم على الشعر من الخارج فقط للترطيب.