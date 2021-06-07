طريقة عمل كيكة الشوكولاته الناجحة من أول مرة سهلة واقتصادية

طريقة عمل كيكة الشيكولاته، تحب ربات البيوت التنويع في إعداد الحلويات ما بين الحلويات الشرقية وعمل الكيكة، ومن أطعم وألذ أنواع الكيكة التي يُقبل عليها الكثيرون من الكبار والصغار هي كيكة الشيكولاته، وذلك بسبب مذاقها المميز وكثرة محبي الشيكولاته، تعرفي معنا على طريقة عمل كيكة الشيكولاته بخطوات سهلة وبسيطة سوف تغنيكي عن شراء الكيك من الخارج مرة أخرى وبمذاق أشهى من الجاهزة، وبمكونات إقتصادية وموفرة للغاية وموجودة فى مطبخك بشكل مستمر.

طريقة عمل كيكة الشيكولاته

لن تستغرق هذه الطريقة الكثير من الوقت إلى جانب توفر مكوناتها، وإليكِ الطريقة:

المكونات:

2 كوب من الطحين الأبيض.

كوب من السكر الناعم.

3 بيضات.

3 ملاعق بودرة كاكاو خام.

باكو بيكنج باودر.

كيس فانيليا.

كوب من زيت عباد الشمس.

كوب من الحليب.

أخفقي الزيت والحليب والكاكاو والسكر في الخلاط الكهربائي، واتركي كوب من هذا الخليط على جنب.

وبعد ذلك أضيفي البيض والفانيليا إلى الخليط واضربيهم جيدًا.

في بولة عميقة اخلطي كلاً من الدقيق والبيكنج بودر، ثم صبي عليه الخليط السائل تدريجيًا واخفقيه بالمضرب الكهربائي أو اليدوي.

احضري صينية وادهنيها بمادة دهنية وانثري عليها بعض من الدقيق، ثم صبي بها العجين، وادخليها فرن محمي مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ادخليها الفرن في الرف الوسطاني واتركيها حتى تنضج، تستغرق حوالي 20 دقيقة في الفرن.

حينما تنضج اخرجيها من الفرن، واتركيها جانبًا حتى تبرد، ثم اقلبيها حتى يصبح قعرها مكان الوجه.

احضري خلة أو شوكة أو سيخ الشيش طاووق وقومي بعمل ثقوب صغيرة في كافة جوانب وسطح الكيكة.

صبي كوب الشيكولاته السائل على الوجه حتى تتشربه الكيك وبالهنا والشفا.

خطوات عمل كيكة الشيكولاته الهشة اللذيذة

لمعرفة أن الكيك قد أصبح ناضجاً تماماً لاحظي إذا انفصلت الكيك عن الصينية من الجوانب أم لا، فإذا انفصلت تكون قد نضجت، وإذا لم تنفصل فإنها تحتاج إلى النضج قليلاً، ويراعى ترك الكيك في الفرن بعد أن ينضج ويأخذ لون ذهبي، ويتم إطفاء الفرن ويترك قليلاً بداخله حتى لا تهبط الكيك وتصبح مكتومة، وغير هشة.