طريقة عمل كيكة الخلاط السريعة والهشة في دقائق معدودة جربيها بنفسك

تعتبر الكيكة من أشهر وأشهى أنواع المعجنات التي تتمتع بطعم رائع وعرفت في العالم كله، والتي تتميز بقوامها الهش وبها مكونات تحتوي على الفيتامينات المهمة جداً للجسم، وهناك الكثير من أنواع الكيكة والطرق المختلفة لتجهيزها، وكيكة الخلاط واحدة من أشهر طرق تحضيرها والتي تفضلها الكثير من ربات البيوت لأنها تتميز بسرعة تحضيرها في أقل من دقائق، وبما أن الكيكة من أفضل الحلويات الأساسية التي تجدها موجودة معاَ في كل المناسبات المختلفة سواء الأعياد، وأعياد الميلاد، والأفراح وغيرها، وهناك عمليات بحث مكثفة باستمرار من قبل ربات البيوت على طريقة كيكة الخلاط وهذا ما نستعرضه عليكم في هذا المقال فتابعونا، وتجدون هنا طريقة عمل القرص الطرية. مكونات كيكة الخلاط: 3 كوب دقيق.

كوب ونصف سكر.

كوب لبن.

نصف كوب زيت مع 3 ملاعق سمن.

4 بيضات.

كيس بكينج بودر.

كيس فانيليا.

ملعقة كبيرة خل. طريقة التحضير: في البداية نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180.

في وعاء الخلاط الكهربائي نضع كلاً من السكر مع البيض والفانيليا والخل واللبن والزيت والسمن، ونخلطهما بشكل جيد جداً حتى يتكون خليط ناعم هش.

في وعاء نضع الدقيق مع رشة ملح وكيس البيكنج بودر ونخلطهما معاً.

نسكب الخليط السائل على الدقيق ونقلب من خلال المضرب السلك اليدوي حتى تمتزج ويصبح لدينا خليط كريمي سائل قليلاً.

نحضر صينية الفرن وتدهن بالقليل من السمن ورشة من الدقيق، ونسكب فيها خليط الكيك مع تحريك الصينية حتى يخرج الهواء من الكيكة.

ندخل الصينية الفرن الساخن مسبقاً على درجة 180 لمدة 40 دقيقة حتى تنضج الكيكة تماماً.

ويمكن التأكد من نضج الكيكة قبل إخراجها من الفرن، من خلال إدخال خلة أسنان فيها فإذا خرجت نظيفة فالكيكة نضجت تماما والعكس صحيح. مكونات كيكة الخلاط:طريقة التحضير: الوسوم

تعتبر الكيكة من أشهر وأشهى أنواع المعجنات التي تتمتع بطعم رائع وعرفت في العالم كله، والتي تتميز بقوامها الهش وبها مكونات تحتوي على الفيتامينات المهمة جداً للجسم، وهناك الكثير من أنواع الكيكة والطرق المختلفة لتجهيزها، وكيكة الخلاط واحدة من أشهر طرق تحضيرها والتي تفضلها الكثير من ربات البيوت لأنها تتميز بسرعة تحضيرها في أقل من دقائق، وبما أن الكيكة من أفضل الحلويات الأساسية التي تجدها موجودة معاَ في كل المناسبات المختلفة سواء الأعياد، وأعياد الميلاد، والأفراح وغيرها، وهناك عمليات بحث مكثفة باستمرار من قبل ربات البيوت على طريقة كيكة الخلاط وهذا ما نستعرضه عليكم في هذا المقال فتابعونا، وتجدون هنا طريقة عمل القرص الطرية. مكونات كيكة الخلاط: 3 كوب دقيق.

كوب ونصف سكر.

كوب لبن.

نصف كوب زيت مع 3 ملاعق سمن.

4 بيضات.

كيس بكينج بودر.

كيس فانيليا.

ملعقة كبيرة خل. طريقة التحضير: في البداية نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180.

في وعاء الخلاط الكهربائي نضع كلاً من السكر مع البيض والفانيليا والخل واللبن والزيت والسمن، ونخلطهما بشكل جيد جداً حتى يتكون خليط ناعم هش.

في وعاء نضع الدقيق مع رشة ملح وكيس البيكنج بودر ونخلطهما معاً.

نسكب الخليط السائل على الدقيق ونقلب من خلال المضرب السلك اليدوي حتى تمتزج ويصبح لدينا خليط كريمي سائل قليلاً.

نحضر صينية الفرن وتدهن بالقليل من السمن ورشة من الدقيق، ونسكب فيها خليط الكيك مع تحريك الصينية حتى يخرج الهواء من الكيكة.

ندخل الصينية الفرن الساخن مسبقاً على درجة 180 لمدة 40 دقيقة حتى تنضج الكيكة تماماً.

ويمكن التأكد من نضج الكيكة قبل إخراجها من الفرن، من خلال إدخال خلة أسنان فيها فإذا خرجت نظيفة فالكيكة نضجت تماما والعكس صحيح. مكونات كيكة الخلاط:طريقة التحضير:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة الخلاط السريعة والهشة في دقائق معدودة جربيها بنفسك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.