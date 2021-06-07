وصفات تبييض وتفتيح الركب والأبط والكوع وعلاج الخطوط البيضاء سترتش مارك في الجسم

وصفات تبييض وتفتيح الركب، هناك الكثير من الطرق لتبييض وتفتيح الركبتين والأبط. وهناك الكثير من وصفات التبييض ولكنها تسبب تقشير للبشرة وكثرة استخدام التقشير يسبب غمقان للركب. طريقة تبييض وتفتيح الركب أولاً لابد عند معالجة الأسمرار نعرف أسباب الأسمرار وهي:

استخدام المقشرات الكثيرة للركبتين التي تحتوي علي الكورتيزون الضار بالبشرة.

ثم العوامل الوراثية.

ثم بعد ذلك التعرض للضغوطات النفسية والعصبية والكبت.

التعرض لأشعة الشمس.

بالإضافة إلى الأحتكاك المستمر.

وأيضاً الخلل الهرموني سبب آخر. وصفات تبييض الركبتين أولا وصفة استخدام الكركم في تبييض الركبتين وذلك بإضافة ملعقة كركم مع ملعقة طحين قمح ثم ماء ورد نمزج جميع المكونات ونضعها مرة كل أسبوع.

ثم وصفة اللوز في تبييض الركب وهي وصفة مرطب وتفتيح للبشرة ملعقتين من زيت اللوز مع ملعقة من الزبادي ونخلطهم ونضعهم علي الركبتين.

تمتاز وصفة اللوز أنه مفيد جداً للجسم وملمع قوي ومرطب ويزيد من حيوية الجسم وأيضاً تستخدم تلك الوصفة مرة كل أسبوع.

بعد ذلك وصفة زيت جوز الهند التي تستخدم ملعقة من زيت جوز الهند مع ملعقة من الجوز المطحون.

ثم أن هذه الوصفة تختلف عنهم بسبب أنها تستخدم لمدة ثلاث مرات أسبوعياً.

كما يحتوي زيت النعناع علي فوائد رائعة لتفتيح الجسم والركبتين وتحت الأبط لما فية من فوائد.

ثم أنه يحتوي زيت النعناع علي فيتامينات طبيعية مركبة لا تضر البشرة ولكن جعل زيت النعناع روتين يومي للبشرة يمدها بالفيتامينات الناقصة لها.

يخفي زيت النعناع الخطوط البيضاء التي تأتي من أمتداد الجلد أثناء الولادة أو امتلاء الجسم وعند نحافة الجسم.

ومن الممكن لعمل تلك الوصفة هي أن تغلي كوبان من النعناع ووضع حزمة من النعناع الفريش إليها ثم نضافف لها عصير لمونة متوسطة الحجم ويصفي الخليط ثم تدلك به الركبتين.

بالأضافة لذلك تلعب مكعبات الثلج المجمد بها ورق النعناع تعتبر من التركيبات الطبيعية المفيدة لإغلاق مسام البشرة ومساعدة البشرة علي إحرارها.

كما يستعمل زيت النعناع في التركيبات الغالية الموثوقة في محمر الشفايف والخدين “التنت” فتلك هي وصفات تقشير وتفتيح وتبييض الركب. طريقة تبييض وتفتيح الركبوصفات تبييض الركبتين الوسوم

وصفات تبييض وتفتيح الركب، هناك الكثير من الطرق لتبييض وتفتيح الركبتين والأبط. وهناك الكثير من وصفات التبييض ولكنها تسبب تقشير للبشرة وكثرة استخدام التقشير يسبب غمقان للركب. طريقة تبييض وتفتيح الركب أولاً لابد عند معالجة الأسمرار نعرف أسباب الأسمرار وهي:

استخدام المقشرات الكثيرة للركبتين التي تحتوي علي الكورتيزون الضار بالبشرة.

ثم العوامل الوراثية.

ثم بعد ذلك التعرض للضغوطات النفسية والعصبية والكبت.

التعرض لأشعة الشمس.

بالإضافة إلى الأحتكاك المستمر.

وأيضاً الخلل الهرموني سبب آخر. وصفات تبييض الركبتين أولا وصفة استخدام الكركم في تبييض الركبتين وذلك بإضافة ملعقة كركم مع ملعقة طحين قمح ثم ماء ورد نمزج جميع المكونات ونضعها مرة كل أسبوع.

ثم وصفة اللوز في تبييض الركب وهي وصفة مرطب وتفتيح للبشرة ملعقتين من زيت اللوز مع ملعقة من الزبادي ونخلطهم ونضعهم علي الركبتين.

تمتاز وصفة اللوز أنه مفيد جداً للجسم وملمع قوي ومرطب ويزيد من حيوية الجسم وأيضاً تستخدم تلك الوصفة مرة كل أسبوع.

بعد ذلك وصفة زيت جوز الهند التي تستخدم ملعقة من زيت جوز الهند مع ملعقة من الجوز المطحون.

ثم أن هذه الوصفة تختلف عنهم بسبب أنها تستخدم لمدة ثلاث مرات أسبوعياً.

كما يحتوي زيت النعناع علي فوائد رائعة لتفتيح الجسم والركبتين وتحت الأبط لما فية من فوائد.

ثم أنه يحتوي زيت النعناع علي فيتامينات طبيعية مركبة لا تضر البشرة ولكن جعل زيت النعناع روتين يومي للبشرة يمدها بالفيتامينات الناقصة لها.

يخفي زيت النعناع الخطوط البيضاء التي تأتي من أمتداد الجلد أثناء الولادة أو امتلاء الجسم وعند نحافة الجسم.

ومن الممكن لعمل تلك الوصفة هي أن تغلي كوبان من النعناع ووضع حزمة من النعناع الفريش إليها ثم نضافف لها عصير لمونة متوسطة الحجم ويصفي الخليط ثم تدلك به الركبتين.

بالأضافة لذلك تلعب مكعبات الثلج المجمد بها ورق النعناع تعتبر من التركيبات الطبيعية المفيدة لإغلاق مسام البشرة ومساعدة البشرة علي إحرارها.

كما يستعمل زيت النعناع في التركيبات الغالية الموثوقة في محمر الشفايف والخدين “التنت” فتلك هي وصفات تقشير وتفتيح وتبييض الركب. طريقة تبييض وتفتيح الركبوصفات تبييض الركبتين

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