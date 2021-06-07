أسهل طريقة تحضير حشوات جديدة لعمل السمبوسك الجاهزة بالخطوات وبطرق صحية ومختلفة

سنتعرف علي أسهل وأسرع الوصفات لتحضير حشوات جديدة لعمل السمبوسك المختلفة في المنزل وطريقة عملها بطرق صحية ولذيذة سوف يحبها الجميع، يتميز شهر رمضان المبارك بكثرة العزومات ولمه الأصحاب والأهل لذلك تحرص كل أم علي تنوع الأطباق المختلفة والعديدة في تقديم الفطور، وتوجد أطباق رئيسية وأطباق جانبية ومن أهم تلك الأطباق الجانبية وأشهرها هو طبق السمبوسك أو كما يطلق عليها الكثيرين وخاصة المصريون أسم السمبوسة، وتعتبر السمبوسة من أشهر المقبلات وأكثرها انتشرا.

حشوات جديدة لعمل السمبوسك

تعد السمبوسك من أهم الأطباق الرمضانية التي يجب تواجدها علي سفرة الفطور، كما أن السمبوسة تشتهر في دول الخليج ومصر أكثر من أي مكان أخر، تتكون السمبوسة من العجين الطري الرفيع الجاهز حيث نقوم بحشو شرائح العجين تلك بالكثير من الأشياء مثل اللحوم أو الدجاج أو الخضار أو الجبن، فيمكننا حشو السمبوسة بأطعمة مختلفة ويمكننا أيضا أن نقوم بعمل عجينة السمبوسك المقرمشة غي البيت، ولكننا سوف نتعرف الآن علي طرق عمل حشوات السمبوسك المختلفة.

سمبوسك الدجاج

سوف نتعلم الآن علي طريقة عمل حشوة السمبوسة بالدجاج في المنزل وبمكونات بسيطة وغير مكلفة.

المقادير

عجينة السمبوسة الجاهزة

كوب ونصف من صدور الدجاج المقطعة

كوب وربع من حبوب الذرة

نصف كوب بصل مفروم

علبة صلصة طماطم

طريقة التحضير

قومي بإحضار أناء وضعي فيه كل من الدجاج المسلوق وحبوب الذرة والبصل والصلصة وقومي بتقلبيهم جيدا حتي يتجانسوا.

قومي بجلب كل شريحة من السمبوسة وأفرديها وضعي علي طرفها هذا الخليط ثم قومي بلفها.

احضري صينية فرن وقومي برص السمبوسة المحشية في الصينية.

قومي بتسخين الفرن علي 200 درجة مئوية ثم ضعي فيه صينيه السمبوسة وادخليها واتركيها لمدة 20 دقيقة.

اخرج صينيه السمبوسك من الفرن وقومي بتقديمها في الأطباق.

سمبوسك البيبرونى

هناك حشوات جديدة لعمل حشوات السمبوسك ومن ضمن تلك الوصفات هي حشوه السمبوسة بالبيبروني وسوف يحبها الجميع.

المقادير

كيس من عجينة السمبوسة

كوب من شرائح البيبرونى

كوب من الجبنة الموتزاريلا المبشورة

نصف كوب من صوص البيتزا

طريقة إعداد السمبوسة

احضري شرائح السمبوسة وقومي بفردها ثم ضعي علي طرفها ملعقة كبيرة من صوص الييتزا وقومي بفردها علي الطرف.

قومي بعد ذلك بوضع ثلاثة ملاعق كبيرة من الجبنة الموتزاريلا علي الصوص، ثم قومي برص قطعة من البيبروني فوق الجبنة.

قومي بلف شرائح السمبوسة المحشية علي شكل مثلث وقومي بالضغط عليها من الأطراف حتي تتماسك.

احضري صينيه وقومي برص السموسبك فيها ثم قومي برش باقي الجبنة عليها من اعلي.

سخني الفرن علي درجة 180 درجة مئوية واتركيه يسخن ثم ضعي الصينية واتركيها لمدة 15 دقيقة حتي يسيح الجبن ويصبح اللون ذهبي.

سمبوسة الجبنة

من أشهر طرق حشو السمبوسك هي حشوها بالجبنة فيمكننا أن نقوم بحشوها بأي نوع جبنة لدينا ولكننا سوف نتعرف علي وصفة جبنة لحشوها سوف تعجب الجميع.

المكونات

كيس من السموسبك الجاهزة

جبنة شيدر مبشورة

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو

حبة فلفل أخضر مقطعة

زيتون أسود مخلي

طريقة حشو السمبوسة

أحضري وعاء وضعي فيه كل من الجبنة الشيدر والفلفل الحلو والفلفل الأخضر والزيتون وقومي بخلط جميع تلك المكونات ببعضها جيدا.

إحضاري شرائح السمبوسة وأفرديها ثم ضعي القليل من تلك الخليط علي طرف السموسبك ثم قومي بلفها علي شكل مثلث.

قومي بحشو باقي الكمية التي لديك بتلك الطريقة ثم قومي بقليها بعد ذلك في زيت غزير علي نار متوسطة الحرارة.

قومي بقلي السموسبة حتي يصبح لونها ذهبي ثم أخرجيها وقدميها بجانب الأصناف الأخري.

وهكذا تعلمنا معنا حشوات جديدة لعمل السمبوسك بحشوات مختلفة وصحية وذلك بطريقة بسيطة وسهلة التحضير في المنزل، لتقديمها بجانب أشهي الأكلات والأصناف الأخري المقدمة علي الطعام ويمكن تقديمها أيضا في أي وقت اخر.