طريقة عمل كريم النشا والحليب لتفتيح وشد البشرة حتي عشر درجات

كريم النشا والحليب ، يعتبر من الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة بدرجة غير متوقعة في أقل من أسبوع، وتبحث دائماً الفتيات والسيدات على طرق مختلفة ومضمونة لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والنمش، بدل من شراء مستحضرات تجميل تحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر على البشرة فيما بعد، لذلك تم عمل كريم من مستحضرات طبيعية لا يوجد لها تأثير على البشرة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كريم النشا والحليب لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة السحري في المنزل بكل سهولة وبساطة.

مكونات عمل كريم النشا والحليب

يتكون كريم النشا والحليب من بعض المكونات الطبيعية التي يجعل البشرة بيضاء مثل الثلج وهي كالآتي:-

ملعقة كبيرة من حليب البودرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ربع ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والحليب لشد وتفتيح البشرة وهي كالتالي:-

تحضير طبق ونضع به الحليب والنشا والزيوت ونقلب المكونات جيداً حتى تتجانس المكونات معاً. نقوم بوضع الكريم على البشرة كقناع ونتركه لمدة نصف ساعة على الأقل. ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وتجفيفه بمنشفة نظيفة جيداً. نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتي الحصول على نتائج فعالة.

مقادير عمل وصفة النشا والعسل

تحتوي وصفة النشا والعسل لتفتيح البشرة من بعض المكونات وهي كالآتي:-

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من العسل.

٣ ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة من السكر البني.

طريقة الاعداد

هناك بعض الخطوات لعمل وصفة النشا والعسل وهي كالتالي:-