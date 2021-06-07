السر الكوري لتبييض وتوريد البشرة وتحويلها 180 درجة لبشرة صافية خالية من والبقع نهائياً، نقدم لك اليوم عزيزتي واحد من أهم أسرار الجمال الكوري وصفاء ونقاء البشرة بشكل أكثر من ممتاز، فهي خلطة طبيعية مكونة من عنصرين فقط وبعيدة عن كريم الأرز الكوري الشهير، وهو مذهلة في نتيجتها حيث تبيض البشرة في دقائق وتعالج معظم المشاكل التي قد تؤثر على جمال وجهك، وهي تعتمد على أوراق الغار الغنية بالمعادن والفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة، والتي بدورها تغذي البشرة وتقوم بتفتيحها بسرعة وتخفف من تجاعيد الوجه.

وصفة كورية لتبييض وتوريد البشرة وتخفيف التجاعيد

قومي بإحضار ثلاثة أوراق من أوراق الغار المتوفرة في محلات العطارة، بالاضافة إلى كوب من الماء وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، قومي بالاستعانة بإناء فارغ قابل للطهي لتحضير خلطة تبييض وتوريد البشرة ثم توضع أوراق الغار في الإناء، وبعدها قومي بإضافة مقدار الماء وضعي الإناء على نار هادئة لمدة 5 دقائق ليتم الحصول على ماء أوراق الغار الذي يميل لونه إلى اللون الأصفر، بعد ذلك يرفع الإناء بعيداً عن النار ويغطى بغطائه المخصص ويترك لمدة ربع ساعة.

يتم بعد ذلك تصفية مغلي أوراق الغار للحصول على السائل فقط ويوضع في بخاخ، ثم يتم إضافة مقدار زيت الزيتون كما يمكنك إضافة أي زيت يناسب نوع بشرتكم ثم يتم التقليب جيداً. يستعمل المحلول مساءا قبل الذهاب إلى النوم، قومي ببخه على بشرة نظيفة ثم قومي بتدليك البشرة جيداً حتى تمتص المحلول ويترك حتى الصباح ثم يغسل، ولأفضل النتائج يكرر يومياً ومن الأسبوع الأول ستختفي التجاعيد وتصبح البشرة مشدودة بيضاء. ويتم حفظ البخاخ في الثلاجة ويبقى صالح للاستخدام لمدة 7 أيام في الثلاجة.

وصفة تفتيح لون الوجه

وصفة أخرى فعالة لتبييض البشرة يتم تحضير قطرات معدودة من زيت الورد، ملعقة كبيرة من الياغورت الطبيعي، ملعقة كبيرة من جل الصبار، ويضاف إلي هذه المكونات مقدار ملعقة كبيرة من ماء الخيار الذي يمكن الحصول عليه عبر تصفية مبشور حبة من الخيار الطازج، ثم يتم خلط ودمج المكونات جيداً حتى تمام الامتزاج، ثم ضعي الخلطة على بشرة نظيفة وتترك لمدة ربع ساعة أو حتى تجف ثم يغسل الوجه بالماء جيداً بعد ذلك.