وداعاً غسيل السجاد .. طريقة سحرية لتنظيف السجاد والمفروشات على الناشف بدون ماء !

وداعاً غسيل السجاد مع الطريقة التي سوف نقدمها لك اليوم لتنظيف السجاد على الناشف، حيث تستطيعين الآن ومن منزلك وبدون مجهود أو استخدام ماء تنظيف السجاد والمفروشات في دقائق قليلة، حيث تعاني الكثير من السيدات من غسيل السجاد وتواجه الكثير من الأزمات والمجهود أثناء عملية تنظيفه، وتحتاج كل سيدة منزل إلى طريقة لتنظيف السجاد وهو جاف بدون ماء ليعطي نتائج سريعة، لذا نقدم لك اليوم الحل الأمثل لكل من تعاني في تنظيف السجاد، حيث نتناول اليوم أسرع طرق تنظيف السجاد على الناشف لتعطي نتيجة رائعة معها سوف تقولي وداعاً لغسيل السجاد.

طريقة تنظيف السجاد والمفروشات على الناشف بدون ماء

يُعد غسيل السجاد من الأمور المنزلية الصعبة وخاصة للسيدات اللاتي لا يمتلكن متسع من الوقت أو قدرة لتحمل المجهود، لذا نوضح لكم طريقة بسيطة لغسل السجاد على الناشف بدون ماء وتتمكن أي سيدة من تطبيقها مهما كانت حالتها المادية، وقد تتعجب الكثيرات من إستخدام مكون التنظيف الذي نتحدث عنه اليوم وهو سكر الفانيلا، وبالإضافة إلى واحد من المكونات التي تعمل على تنظيف وتعقيم وإزالة الميكروبات وهي بيكربونات الصوديوم الغنية عن التعريف.

يتم وضع كمية من بيكربونات الصوديوم في عبوة ثم قومي بإضافة عبوة من سكر الفانيلا أو مضاعفة الكمية حسب الحاجة، ثم يتم غلق العبوة والخلط جيداً بين المكونات، وبعدها قومي برش الخليط على كافة أنحاء السجادة المتسخة واتركيها قليلاً، ثم قومي بإحضار فرشاة أو مكنسة كهربائية أو يدوية التي تتميز بملمس خشن، واستخدميها لإزالة الخليط من السجادة بنفس طريقة الغسل بدون ماء حتى يتم إزالة المكون ومعه الأتربة المتواجدة في السجادة بأكمها، بعد التخلص من الرواسب مع تنظيف السجاد على الناشف نجد تحول المكونات من الأبيض إلى القاتم حتى تترك السجادة بلون لامع.

التخلص من بقع السجاد بطريقة بسيطة

وللتخلص من بقع السجاد إلى الأبد يتم إستخدام ملعقة كبيرة من منظف الأرضيات مع القليل من ماء الورد، بالاضافة إلى نقاط عديدة من الخل للتعقيم، ثم يتم وضع الخليط في بخاخ ومن ثم يتم رشه على المناطق التي تعاني من تراكم البقع بها في السجاد والمفروشات المنزلية، ثم إستخدام المكنسة الخشنة كذلك لتوزيع المكون جيداً على منطقة البقع، حيث يتم تنظيفه على الفور لتترك السجادة لامعة نظيفة تماماً ذو رائحة نفاذة عطرة.