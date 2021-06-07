وصفة رهيبة لتطويل الشعر في أسرع وقت وبأقل التكاليف وبالمنزل

إن الحصول على شعر ناعم وطويل وينعم بالصحة والقوة من اكثر أحلام الفتيات التي تتمنى الحصول عليها، حيث قد تعاني الكثير من النساء من مشاكل بشعورهن على مختلف اشكالها والتي تتسبب في النهاية في حدوث تساقط للشعر يصل في بعض الأحيان لدى بعضهن إلى ظهور فراغات في فروة الرأس، وهو من أكثر الكوابيس المزعجة التي قد تتعرض لها أي فتاة أو سيدة، وعلى الرغم من انتشار الكثير من مستحضرات التجميل التي تدعي علاج هذه المشاكل إلا أنه مع الأسف الكثير منها لا يأتي بنتائج حميدة تذكر، ولهذا ننشر لكم وصفة مذهلة ورائعة تعمل على تطويل الشعر وتحفيز نمو الشعر في الأماكن الفارغة وبأقل المكونات والتكاليف.

وصفة تطويل الشعر

المكونات التي سنحتاج إليها في هذه الوصفة هي الآتي:

ملعقة كبيرة من الزنجبيل. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ملعقة من زيت الجوجوبا ملعقة من زيت جوز الهند.

يتم مزج كلا من المكونات المذكورة مع بعضها البعض حتى تصنع قوام كريمي متجانس، ويتم تدليك فروة الرأس بها باستمرار لمدة 7 دقائق، وذلك لتحسين وتحفيز الدورة الدموية لفروة الرأس، ثم يترك على شعرك لمدة نصف ساعة مع ارتداء الكيس البلاستيكي في هذا الوقت، ويتم تكرار تلك الوصفة مرتين بالأسبوع، لحين الوصول إلى أفضل النتائج التي ترجوها.

وصفة حليب جوز الهند للشعر

من فوائد حليب جوز الهند أنه يحتوي على فيتامينات مفيدة جدا للشعر، والتي تعمل على تحفيز نمو الشعر ليتمتع بالصحة والقوة، ولطريقة الاستخدام يجب تحضير ما يلي:

نقوم بوضع عدد أربعة ملاعق من حليب جوز الهند “المسحوق” مع عدد ملعقتان كبيرتان من المايونيز، وإضافة 6 ملاعق من الحليب على أن تكون كبيرة الحجم، ويمكن استبدال الحليب بالزبادي، ويتم التقليب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض، ويتم غسل الشعر قبل تطبيق الوصفة وفرد الخليط على شعرك مع الملاحظة أنه في هذه الوصفة يفضل ألا يتغلل في فروة الرأس، ثم ترتدي الكيس البلاستيكي على شعرك لمدة ساعتين، ويغسل شعرك بالماء والشامبو في النهاية مع تكرار تلك الوصفة مرة كل أسبوعين.