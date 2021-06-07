طريقة عمل السمك البوري المشوي بطعم المحلات الكبري

طريقة عمل السمك البوري من أشهى المؤكولات البحرية التي يعشقها الجميع ومن فوائده أحتواءه على الكالسيوم الذي يقوي العظام والأسنان ويحتوي على نسبة عاليه من الحديد يرمم الأنسجه التالفه في الجسم ويحمي الجسم من الجلطات القلبية ويحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والبروتينات ومضادات الأكسده والأحماض الدهون المشبعة المفيده والزنك ويحسن الدورة الدموية لحم البوري بديل للحوم الحمراء المصنعة وله طرق عديدة في التحضير والتنازل منه المشوي، المقلي، الصينية طريقة عمل السمك البوري المكونات كيلو سمك بوري كبير.

حبتان كبيرة بصل.

رأس ثوم كبيرة.

ثلاث حبات طماطم.

ثلاث حبات فلفل رومي اخضر.

ثلاث حبات جزر مبشور.

حبة فلفل ألوان أصفر.

حبة فلفل ألوان أحمر.

ملعقتان صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة بهارات سمك.

ربع كوب عصير ليمون.

ملعقتان كبيرة خل.

ملعقة صغيرة كسبرة ناشفه.

ملعقتان كبيرة بقدونس مفروم.

ملعقتان كبيرة شبت مفروم.

ملعقة صغيرة نعناع مفروم ناشف.

ورق فويل مكونات التتببله للسقي نصف كوب عصير ليمون.

ربع كوب خل.

كوبان ونصف ماء فاتر.

ملعقة كبيرة كمون.

ملعقة كبيرة ملح

ملعقه صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة شطة. طريقة التحضير نضع في طبق كبير عميق

الماء، الخل، عصير الليمون.

نضيف التوابل ونقلبهم جيدا

نتركهم جمبا. طريقة التحضير نغسل السمك جيدا

وننزع احشائة وخيشومه

ونقص الزعانف والزيل

نقعه في خل وماء.

لمده نصف ساعة ويصفي.

نغسل الطماطم وتقطع مكعبات صغيره

نزيل رؤس الفلفل الرومي والمحامي والألوان.

نقطع حبه الفلفل أربع أجزاء

تقطع مكعبات

نقطع البصل مكعبات صغيرة

نضع في بوله كبيرة الطماطم، البصل، الفلفل.

نضع الكسبرة والبقدونس المفروم.

نضع التوابل وعصير الليمون والخل

ونقلبهم جميعا.

نحشي جميع بطون البوري.

نضع السمك في أوراق فويل معدنية

ترص السمك فى صينيه مناسبه.

ويدخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة

لمده نصف ساعه ويسقى بماء

التتبيله المحاضرة مسبقا

ويقلب على الوجه الآخر

ويترك لمده نصف ساعة أخري.

ويرص في أطباق التقديم

يقدم بجانبها السلطات والأرز البني الوسوم

طريقة عمل السمك البوري من أشهى المؤكولات البحرية التي يعشقها الجميع ومن فوائده أحتواءه على الكالسيوم الذي يقوي العظام والأسنان ويحتوي على نسبة عاليه من الحديد يرمم الأنسجه التالفه في الجسم ويحمي الجسم من الجلطات القلبية ويحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والبروتينات ومضادات الأكسده والأحماض الدهون المشبعة المفيده والزنك ويحسن الدورة الدموية لحم البوري بديل للحوم الحمراء المصنعة وله طرق عديدة في التحضير والتنازل منه المشوي، المقلي، الصينية طريقة عمل السمك البوري المكونات كيلو سمك بوري كبير.

حبتان كبيرة بصل.

رأس ثوم كبيرة.

ثلاث حبات طماطم.

ثلاث حبات فلفل رومي اخضر.

ثلاث حبات جزر مبشور.

حبة فلفل ألوان أصفر.

حبة فلفل ألوان أحمر.

ملعقتان صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة بهارات سمك.

ربع كوب عصير ليمون.

ملعقتان كبيرة خل.

ملعقة صغيرة كسبرة ناشفه.

ملعقتان كبيرة بقدونس مفروم.

ملعقتان كبيرة شبت مفروم.

ملعقة صغيرة نعناع مفروم ناشف.

ورق فويل مكونات التتببله للسقي نصف كوب عصير ليمون.

ربع كوب خل.

كوبان ونصف ماء فاتر.

ملعقة كبيرة كمون.

ملعقة كبيرة ملح

ملعقه صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة شطة. طريقة التحضير نضع في طبق كبير عميق

الماء، الخل، عصير الليمون.

نضيف التوابل ونقلبهم جيدا

نتركهم جمبا. طريقة التحضير نغسل السمك جيدا

وننزع احشائة وخيشومه

ونقص الزعانف والزيل

نقعه في خل وماء.

لمده نصف ساعة ويصفي.

نغسل الطماطم وتقطع مكعبات صغيره

نزيل رؤس الفلفل الرومي والمحامي والألوان.

نقطع حبه الفلفل أربع أجزاء

تقطع مكعبات

نقطع البصل مكعبات صغيرة

نضع في بوله كبيرة الطماطم، البصل، الفلفل.

نضع الكسبرة والبقدونس المفروم.

نضع التوابل وعصير الليمون والخل

ونقلبهم جميعا.

نحشي جميع بطون البوري.

نضع السمك في أوراق فويل معدنية

ترص السمك فى صينيه مناسبه.

ويدخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة

لمده نصف ساعه ويسقى بماء

التتبيله المحاضرة مسبقا

ويقلب على الوجه الآخر

ويترك لمده نصف ساعة أخري.

ويرص في أطباق التقديم

يقدم بجانبها السلطات والأرز البني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل السمك البوري المشوي بطعم المحلات الكبري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.