طريقة صبغ اللحية بالحناء خطوة بخطوة كيفية صبغ لحيتك أفضل صبغة للزقن طبيعيًا

صبغ اللحية بالحناء يفضله الكثير من الرجال اتباعا للسنة النبوية الشريفة، حيث كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يستخدم الحناء في اللحية، وفي البداية لابد لنا أن نتعرف على ما معنى اللحية؟ فاللحية هي عبارة عن الشعر الذي يظهر أو ينبت على الذقن والخدين وذلك عند الرجال، وهي أيضًا تكون من علامات البلوغ عند الرجال، ويرجع نمو اللحية إلى نمو الهرمون الذكري المعروف باسم التيستوستيرون الذي يعمل على ظهور اللحية وبروز العضلات ولهذا سوف نتحدث عن أفضل صبغة للزقن طبيعيًا.

صبغ اللحية بالحناء طبيعيًا

كي تحصل على أفضل صبغة للزقن طبيعيًا من خلال تجهيز صبغة بالحناء، لابد من تحضير مكونات الصبغة بالحناء الأتية:

نقوم بتحضير نص كوب من الحناء.

نحضر ربع كوب من الماء.

كوب من زيت جوز الهند.

في البداية نقوم بخلط الحناء مع الماء ومع زيت جوز الهند خلطًا جيدًا.

نستمر في التقليب ويمكن إضافة بعض الماء إذا احتاج الخليط إلى هذا.

نقوم بتغطية الخليط باستخدام كيس بلاستيك ونتركه لمدة 12 ساعة

وبعد انتهاء المدة نقوم بتقليب المكون وإذا احتاج إلى ماء نضيفه حتى نحصل على خليط لين.

نقوم بغسل شعر اللحية ثم نقوم بوضع كمية من زيت جوز الهند على الشعر من بدايته إلى نهاية الشعر

نقسم شعر اللحية، ثم نقوم بوضع الحناء على كل جزء من أجزاء شعر اللحية

ثم نحاول تغطية اللحية بكيس بلاستيكي ونتركه لمدة ساعتان.

بعد انتهاء المدة المحددة نقوم بغسل اللحية بالماء جيدًا حتى الانتهاء من الحناء.

طريقة تحضير أفضل صبغة للزقن طبيعيًابعض النصائح عند استخدام الحناء

1- عند تحضير الحناء يجب عدم استخدام الأواني المعدنية ولكن الأفضل استخدام الأواني البلاستيكية.

2ـــ يجب غسل الملابس بسرعة إذا أصيبت بالحناء عند عمل الصبغة وكذلك الجلد.

3 ــ قبل البدء في عمل الصبغة بالحناء لابد من عمل اختبار حساسية للجلد بالنسبة للحناء لعدم حدوث أي مشاكل.

تعرفنا على طريقة صبغ اللحية بالحناء في البيت بخطوات بسيطة للحصول على أفضل صبغة للزقن طبيعيًا.