طريقة عمل صابونة الجلسرين لإزالة التجاعيد وترطيب البشرة وتنعيمها

صابونة الجلسرين ، من أجود أنواع الصابون التي يتم صناعتها من مكونات طبيعية مفيدة للبشرة بشكل رهيب وخاصة البشرة الدهنية، والجلسرين سائل عديم اللون والرائحة، وأمن على البشرة، ويدخل في العديد من مستحضرات التجميل، وله فوائد كثيرة ومنها أنه يعمل على إزالة التجاعيد، ويخلص البشرة من حب الشباب، وينعم ويرطب البشرة بشكل كبير، ويخلصنا من تشققات الجلد، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بصناعة هذا النوع من الصابون في المنزل بأقل التكاليف، بالإضافة إلى ذلك أن مكوناته متوفرة، ونستطيع عملها بأكثر من وصفة، وتوجد أنواع كثيرة من الصابون مثل صابونة الكركم، وصابونة القهوة، وصابونة الفحم، وكلها مصنوعة من مكونات طبيعية مفيدة للبشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل صابونة الجلسرين في المنزل لإزالة التجاعيد وترطيب البشرة وتنعيمها.

مكونات عمل صابونة الجلسرين بالكحول

يحتوي هذا النوع من الصابون على مكونات سهلة ومتوفرة وهى كما يلي:-

قالب من صابون الجلسرين الخام.

قليل من أحد الزيوت العطرية.

كمية من الورد المجفف.

كمية مناسبة من الكحول.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل صابونة الجلسرين في المنزل من خلال الخطوات البسيطة وهى كما يأتي:-

نقوم بتقطيع قالب الجلسرين إلى قطع صغيرة. نضع قطع صابون الجلسرين في حمام مائي حتى تذوب كلها بشكل كامل. نضيف بعض قطرات من الزيت العطري الذي نختاره في الوعاء الذي يوجد فيه الجلسرين، ثم نقلبه بشكل جيد. نقوم بوضع القليل من الكحول في القوالب الخاصة بالصابون. نضع خليط الجلسرين في القوالب، ثم نقوم برش السطح بقليل من الكحول. نترك الصابون في القوالب مدة ساعتين حتى يتجمد. نحضر قوالب صابون أخرى، ثم نضع فيها الورد المجفف، ثم نسكب عليها خليط الجلسرين.

طريقة عمل صابونة الجلسرين بزيت الزيتون

يحتوي هذا النوع على بعض المكونات المتوفرة والبسيطة وهى كما يأتي:-

٣٠٠ جرام من زيت الزيتون.

١٥ جرام من حمض الزيت.

٤٠ مل من الجلسرين.

٨٠ مل من الماء المقطر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صابونة الجلسرين وزيت الزيتون في المنزل من خلال إتباع الخطوات الصحيحة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع فيه زيت الزيتون ونضعه على النار، ثم نقوم بإضافة حمض الزيت ونتركه حتى يسخن. نقوم بإضافة الجلسرين إلى الخليط السابق مع التقليب حتى يتكون لدينا محلول رغوي. نترك الخليط على النار مدة ساعة مع التقليب من حين لآخر. نقوم بإضافة الماء المقطر للخليط السابق مع التقليب. بعد مرور ١٥ دقيقة نقوم برفع الخليط من على النار. نضع الخليط في القوالب الخاصة بالصابون، ونتركه مدة يوم. بعد يوم سوف تصبح صابونة الجلسرين صلبة ويمكننا استخدامها.

فوائد صابونة الجلسرين للبشرة

هناك العديد من الفوائد التي تحتوي عليها هذه الصابونة للبشرة وهى كما يلي:-