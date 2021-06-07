ماهي أعراض ارتفاع حمض اليوريك في الجسم

حمض اليوريك أو مايسمى بحمض البول هو مركب كيميائي متواجد في الجسم بنسب معينة لا تتعدي 7 ملليغرام عند الذكور و6 ملليغرام عند الإناث، وهو حمض يخرج مع البول، وهنالك بعض الأسباب الصحية التي تؤدي إلى ارتفاع نسبته في الجسم عن المعدل الطبيعي، مما يسبب أضرار للجسم تظهر من خلال الأعراض ثم تصبح مضاعفات خطيرة، عن ذلك وأكثر نتعرف في التالي.

أسباب ارتفاع حمض اليوريك في الجسم:

ارتفاع حمض اليوريك في الجسم مرض يتأثر بالوراثة، ففي حال إصابة أحد الوالدين به يصبح الأبناء أكثر عرضة لذلك.

التغذية دوت الخليج المحدد الرئيسي لصحة الجسم، وبالتالي فإن سوء التغذية يسبب ارتفاع حمض اليوريك، مثل الإكثار من تناول اللحوم الحمراء أو الإفراط في تناول المأكولات البحرية.

الكلى تنقي الدم وترتبط بتكون البول, وأي خلل بها يؤثر على مستوى اليورك في الجسم.

الاصابة المسبقة بالأمراض المزمنة يؤثر على مستوى حمض اليوريك في الجسم ومنها مرض السكري وأمراض القلب وحتى أمراض الدم و الكبد.

مما لاشك به أن السمنة صنفت كمرض طبي رئيسي وهو من الأمراض التي تساهم في رفع نسبية اليوريك في الجسم، ويتبع السمنة قلة في النشاط البدني.

أعراض ارتفاع حمض اليوريك في الجسم:

هنالك مجموعة من الأعراض والمضاعفات التي اوردها موقع "ويب طب" تصيب مرضى ارتفاع حمض اليوريك، وهي:

الإصابة بمرض النقرس.

تورم في الأطراف يصاحبه آلام واحمرار.

تكون حصوات الكلى.

تكرار الإصابة بآلام العظام والمفاصل والعضلات.

ارتفاع نسبة الإصابة بأمراض خطيرة منها السرطان.

الشعور المستمر بالتعب والإجهاد وحتى الغثيان و القيء.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.