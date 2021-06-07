قصور الغدة الدرقية أو الغدة الدرقية الخاملة، دوت الخليج تعبيرات تصف خمول الغدة الدرقية وعدم قدرتها على القيام بوظائفها بشكل طبيعي.

وتعدّ الغدة الدرقية جزءاً من جهاز الغدد الصماء في جسم الإنسان، حيث تعمل على تصنيع وتخزين وإفراز الهرمونات في الدم كي تصل إلى خلايا الجسم. وتتواجد الغدة الدرقية في منطقة الرقبة على شكل فراشة، مع فصين يوجد كل منهما على أحد جوانب القصبة الهوائية، ويتصلان ببعضهما عن طريق نسيج درقي يسمى البرزخ.

تتعرض الغدة الدرقية لانواع معينة من الاختلالات، دوت الخليج إما فرط نشاط أو قصور نشاط، وفي الحالة الثانية تعجز الغدة الدرقية عن انتاج الهرمونات الضرورية الكافية. ما يتسبب في الاصابة بالسمنة، وآلام المفاصل، وصولاً الى العقم وامراض القلب.

لذا يحتاج مرضى قصور الغدة الدرقية لاتباع نظام غذائي محدد لضمان استقرار الحالة الصحية وعدم التعرض لمضاعفات هذا الخمول.

افضل نظام غذائي لمرضى قصور الغدة الدرقية

يشرح موقع "ويب طب" المختص بالشؤون الطبية والصحية، لمجموع الأطعمة الواجب تناولها من قبل مرضى قصور الغدة الدرقية، اضافة الى الأطعمة الواجب تجنبها.

وافضل نظام غذائي لمرضى قصور الغدة الدرقية ينبغي أن يتضمن الأطعمة التالية:

اطعمة غنية باليود: وهو من اهم العناصر الضرورية التي يحتاجها مرضى قصور الغدة الدرقية، كون اليود عنصر مهم في انتاج هرمونات الغدة الدرقية. ومن الاطعمة الغنية باليود، الملح المزود باليود، والأعشاب البحرية، والبيض، ومنتجات الألبان كالحليب والجبنة.

اطعمة غنية بالسيلينيوم: إذ يحتوي نسيج الغدة الدرقية على السيلينيوم الذي يلعب دورًا مهمًا في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية بجانب احتوائه على خصائص مضادة للأكسدة. ويتواجد السيلينيوم بكثرة في سمك الهلبوت، والتونا، والروبيان، والمكسرات البرازيلية.

اطعمة غنية بالزنك: وهو معدن مفيد في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، والأطعمة الغنية بالزنك دوت الخليج الدجاج، ولحم البقر، والسلطعون، والبقوليات، وبذور اليقطين.

اطعمة غنية بالمغنيسيوم: يساعد بشكل كبير في محاربة الارهاق واعراض قصور الغدة الدرقية المختلفة. وتحتوي الخضروات الورقية مثل السبانخ والخس على نسبة عالية من المغنيسيوم.

اطعمة غنية بالحديد: الذي يدعم وظائف الغدة الدرقية، وهو ضروري لمرضى قصور الغدة بشكل كبير. نجد الحديد في العديد من الاطعمة منها المكسرات البرازيلية، والكاشو، واللوز، وبذور اليقطين.

اطعمة غنية بفيتامين د: أو فيتامين الشمس كما يطلق عليه، وهو ضروري للتقليل من اعراض قصور الغدة الدرقية. وفضلاً عن التعرض للمشس، يمكن الحصول على فيتامين د من البيض وحبوب الفطور المدعمة.

أطعمة يجب تجنبها في نظام غذائي لمرضى قصور الغدة الدرقية

من ناحية أخرى، ينبغي على مرضى قصور الغدة الدرقية تجنب الاطعمة التالية او التقليل منها: