أطعمة تساعد في تبييض الأسنان، دوت الخليج الأطعمة التي تحتوي على الأحماض الطبيعية و العناصر الكيميائية التي تنظف الأسنان وتزيل الترسبات من عليها وتساهم في إزالة تصبغات الأسنان، وتلك الأطعمة دوت الخليج في الغالب من الفواكه أو الخضروات عرفنٌا عليها أخصائي طب الأسنان في مجمع عيادات المهيدب الطبي الدكتور حسن حداد.

أطعمة تساعد في تبييض الأسنان:

مجموعة من الأطعمة تساهم بشكل فعال في تبيض الأسنان، يجب الحرص على تناولها باستمرار وهي:

الكيوي.

التفاح.

الفراولة.

الكركم الطبيعي.

الشاي الأخضر.

الفراولة.

الحليب.

الخيار.

البرتقال.

الموز.

زيت الزيتون.

الكرفس.

الجزر.

البروكلي.

أسباب تغير لون الأسنان:

تصاب الأسنان بتغيرات في اللون منها تحولها إلى اللون الأصفر على اختلاف درجاته، أو بهتان في لونها، أو تواجد التصبغات بمختلف الأشكال والأحجام على مينا الأسنان، ولذلك أسباب عدة، وهي:

قلة العناية بنظافة الفم والأسنان واللسان واللثة.

استخدام فرشاة أسنان خشنة ومعجون طبي غير صحي.

إهمال علاج مشاكل الأسنان وأمراض الفم.

التدخين مسبب رئيسي لتغير لون الأسنان.

الإفراط في شرب مشروبات الكافيين.

سوء التغذية وعدم تناول أطعمة تعزز صحة الأسنان.

الإكثار في تناول البهارات والتوابل والصلصات الجاهزة.

الإفراط في شرب المشروبات الغازية والعصائر المحلاة ذات الألوان الصناعية.

بعض الأدوية يمكن أن تسبب في تغير لون الأسنان مثل أدوية الكورتيزون.

بعض الأمراض تؤثر على لون الأسنان ومنها أمراض الدم.

التقدم بالسن يسرع تغير لون الأسنان.

الوراثة والعيوب الخلقية تؤثر على لون الأسنان.

وفي كثير الأحيان يكون سبب تغير لون الأسنان هو استخدام تركيبات منزلية أو مستحضرات غير موثوقة محاولة لتبييض الأسنان إلا أنها تؤدي إلى نتائج عكسيةـ حيث تسبب تغيراً في لون الأسنان أو إتلاف مينا الأسنان وتكوَن الثغرات على الأسنان.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.