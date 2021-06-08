طريقة كيك القهوة نفس طعم المطاعم وأحلى للشيف هبة أبو خير

طريقة كيك القهوة من أسهل الطرق الكيك، كما أيضاً كيك القهوة مختلف في الطعم عن كيك العادية فهذه الوصفة سهلة جداً، وتتكون من مكونات بسيطة وطريقتها سهلة وبسيطة، يمكنك عملها لضيوفك وأفراد أسرتك ولجميع محبين القهوة والنسكافيه والكافيين وقدميها مع فنجان من القهوة الشهية بالتأكيد، سوف يكون مثالي، اليوم نقدم إليكم طريقة كيكة القهوة السريعة نفس طعم المطاعم وأحلى للشيف هبة أبو خير. مقادير وطريقة كيك القهوة مقادير وطريقة كيك القهوة مقادير كيك القهوة : 2 كوب دقيق فاخر أو متعدد الإستعمال ( 250 جرام) منخول مسبقاً.



3 معالق كبيرة كاكاو خام غير محلي ( 21 جرام).

نصف كوب زيت ( 100 جرام).

نصف كوب ماء دافئ ( 100 جرام).

كوب ونصف سكر ( 300 جرام).

4 حبات بيض بحرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر ( 10 جرام).

1 ملعقة كبيرة ممتلئة قهوة سريعة الذوبان ( 5 جرام).

ملعقة صغيرة فانيليا ( 5 جرام). مقادير صوص القهوة لكيك القهوة

كوب ونصف حليب ساخن.

معلقة ونصف كبيرة قهوة سريعة الذوبان (النسكافيه).

2 معلقة كبيرة سكر. مقادير الكريمة لكيكة القهوة

3 كوب ماء ( 600 مللي ).

9 معالق كبيرة حليب بودرة ( 90 جرام).

6 معالق كبيرة سكر ( 90 جرام).

4 معالق كبيرة نشا ( 40 جرام) .

2 معلقة كبيرة دقيق ( 20 جرام) .

ملعقة كبيرة ممتلئة قهوة سريعة الذوبان.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة زبدة ( 25 جرام).

كوب كريم شانتية بودرة.

كوب حليب مثلج. طريقة عمل كيكة القهوة طريقة عمل كيكة القهوة سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. أذيبي ماء الدافئ مع قهوة شريعة الذوبان. ضعي كلاً من في الخلاط البيض والسكر وفانيليا واخفقيهم على أعلى سرعة لمدة 3 دقائق حتى يتغير لون الخيط. ثم ضعي على الخليط البيض السابق الماء الدافئ المذاب به القهوة سريعة الذوبان والزيت مع الخفق لمدة 30 ثانيه فقط. ضعي الخليط بالكامل في وعاء غويط . في وعاء آخر ضعي كلاً من الدقيق وبيكنج بودر والكاكاو والملح وامزجي المكونات معاً. ضعي الخليط الجاف عل الخليط السائل وامزجيهم جيداً حتى يكون الخليط سائلاً. قبل كل شئ قومي بدهن قالب بيركس بالسمن البلدي أو الزبد حسب الرغبة . ادخلي كيك القهوة في الفرن على درجة حرارة 180 وفي الرف الأوسط لمدة 20-30 دقيقة . وتخرج كيكة القهوة على الشبكة . طريقة عمل صوص القهوة للكيك اخلطي الحليب الساخن و السكر والقهوة سريعة الذوبان . بعد أخراج كيك القهوة ب10 دقائق قومي بعمل ثقوب في الكيكة قهوة ثم صبي الصوص على الكيك. طريقة عمل كريمة القهوة لكيكة القهوة ضعي كلاً من الدقيق والنشا واللبن البودر والدقيق ومعهم الماء على النار مع التقليب المستمر حتى يتماسك الخليط . بعد إزالة الخليط من على النار ضعي الزبدة و القهوة مع التقليب للإذابة وتركة على جنب . في الختام حضري كريم شانتيه مع اللبن ثم الضرب بالمضري اليدوي وضعي الخليط السابق على كريم شانتيه وضرب الخليط كله بالمضرب حتى يتجانس . ضعي الخليط السابق على كيك القهوة ووضع كيكة القهوة في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل والآن نكون انتهينا من طريقة كيك القهوة. طريقة عمل صوص القهوة للكيك الوسوم

طريقة كيك القهوة من أسهل الطرق الكيك، كما أيضاً كيك القهوة مختلف في الطعم عن كيك العادية فهذه الوصفة سهلة جداً، وتتكون من مكونات بسيطة وطريقتها سهلة وبسيطة، يمكنك عملها لضيوفك وأفراد أسرتك ولجميع محبين القهوة والنسكافيه والكافيين وقدميها مع فنجان من القهوة الشهية بالتأكيد، سوف يكون مثالي، اليوم نقدم إليكم طريقة كيكة القهوة السريعة نفس طعم المطاعم وأحلى للشيف هبة أبو خير. مقادير وطريقة كيك القهوة مقادير وطريقة كيك القهوة مقادير كيك القهوة : 2 كوب دقيق فاخر أو متعدد الإستعمال ( 250 جرام) منخول مسبقاً.



3 معالق كبيرة كاكاو خام غير محلي ( 21 جرام).

نصف كوب زيت ( 100 جرام).

نصف كوب ماء دافئ ( 100 جرام).

كوب ونصف سكر ( 300 جرام).

4 حبات بيض بحرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر ( 10 جرام).

1 ملعقة كبيرة ممتلئة قهوة سريعة الذوبان ( 5 جرام).

ملعقة صغيرة فانيليا ( 5 جرام). مقادير صوص القهوة لكيك القهوة

كوب ونصف حليب ساخن.

معلقة ونصف كبيرة قهوة سريعة الذوبان (النسكافيه).

2 معلقة كبيرة سكر. مقادير الكريمة لكيكة القهوة

3 كوب ماء ( 600 مللي ).

9 معالق كبيرة حليب بودرة ( 90 جرام).

6 معالق كبيرة سكر ( 90 جرام).

4 معالق كبيرة نشا ( 40 جرام) .

2 معلقة كبيرة دقيق ( 20 جرام) .

ملعقة كبيرة ممتلئة قهوة سريعة الذوبان.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة زبدة ( 25 جرام).

كوب كريم شانتية بودرة.

كوب حليب مثلج. طريقة عمل كيكة القهوة طريقة عمل كيكة القهوة سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. أذيبي ماء الدافئ مع قهوة شريعة الذوبان. ضعي كلاً من في الخلاط البيض والسكر وفانيليا واخفقيهم على أعلى سرعة لمدة 3 دقائق حتى يتغير لون الخيط. ثم ضعي على الخليط البيض السابق الماء الدافئ المذاب به القهوة سريعة الذوبان والزيت مع الخفق لمدة 30 ثانيه فقط. ضعي الخليط بالكامل في وعاء غويط . في وعاء آخر ضعي كلاً من الدقيق وبيكنج بودر والكاكاو والملح وامزجي المكونات معاً. ضعي الخليط الجاف عل الخليط السائل وامزجيهم جيداً حتى يكون الخليط سائلاً. قبل كل شئ قومي بدهن قالب بيركس بالسمن البلدي أو الزبد حسب الرغبة . ادخلي كيك القهوة في الفرن على درجة حرارة 180 وفي الرف الأوسط لمدة 20-30 دقيقة . وتخرج كيكة القهوة على الشبكة . طريقة عمل صوص القهوة للكيك اخلطي الحليب الساخن و السكر والقهوة سريعة الذوبان . بعد أخراج كيك القهوة ب10 دقائق قومي بعمل ثقوب في الكيكة قهوة ثم صبي الصوص على الكيك. طريقة عمل كريمة القهوة لكيكة القهوة ضعي كلاً من الدقيق والنشا واللبن البودر والدقيق ومعهم الماء على النار مع التقليب المستمر حتى يتماسك الخليط . بعد إزالة الخليط من على النار ضعي الزبدة و القهوة مع التقليب للإذابة وتركة على جنب . في الختام حضري كريم شانتيه مع اللبن ثم الضرب بالمضري اليدوي وضعي الخليط السابق على كريم شانتيه وضرب الخليط كله بالمضرب حتى يتجانس . ضعي الخليط السابق على كيك القهوة ووضع كيكة القهوة في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل والآن نكون انتهينا من طريقة كيك القهوة. طريقة عمل صوص القهوة للكيك

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