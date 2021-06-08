طريقة عمل فراخ البانيه المشوي بدون زيت بدون فرن صحي ومفيد للرجيم

فراخ البانيه المشوي بدون زيت، الكثير من الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية لإنقاص الوزن، يبحثون عن أفضل الوصفات الصحية التي تناسبهم في الرجيم، ويعتبر الدجاج من اللحوم التي لا تحتوي على سعرات حرارية عالية. ولكن أذا تم طهيها بطريقة صحيحة، بالإضافة إلى ذلك فهذه الوصفة مناسبة للأطفال الصغار كوجبة غداء أساسية بجانب طبق من الأرز البسمتي وبعض السلطات الخضراء.

ومن الجدير بالذكر أن الفراخ البانيه يتم طهيه في زيت غزير ولكن هذه الطريقة تتسبب في مشاكل كثيرة. لا حصر لها وكذلك فهي غير مناسبة لمرضي السكري والكبد والقلب. والأن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكي طريقة عمل فراخ البانيه المشوي بطريقة صحية فتابعونا.

طريقة عمل الفراخ البانيه المشوي

تتكون هذه الوصفة اللذيذة من مقادير بسيطة متواجدة في كل منزل فهي غير مكلفة ويسهل طهيها بالمنزل وسريعة لا تستغرق وقت في نضجها وهذه أهم المقادير.

200 جرام صدور دجاج.

2 فص ثوم مفروم.

½ كوب بقدونس مفروم.

⅛ ملعقة كبيرة عصير ليمون.

½ كوب زبادي.

¼ ملعقة صغيرة شطة حسب الرغبة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة فلفل اسود.

طريقة التحضير

يتم غسل صدور الدجاج جيداً بالماء الفاتر والملح. ووضعها في مصفاه للتخلّص من الماء. وبعد ذلك يتم تنشيفها جيداً بواسطة مناديل مطبخ.

في إناء يتم خلط كلاً من ” الملح، والفلفل الأسود، ونصف الكزبرة، والشطة، والثوم، والزبادي، وعصير الليمون”. وتقلب المكونات جيداً حتى يتجانس الخليط.

قومي بوضع قطع الدجاج في التتبيلة ثم قلبيها حتي تتجانس الخلطة مع الدجاج.

ضعي الدجاج في الثلاجة لمدة تتراوح من نصف ساعة إلي ساعة.

في مقلاة غير لاصقة يتم وضع الدجاج بانيه المشوي ويتم تغطيتها وتركها على نار هادئة لمدة ١٥ دقيقة.

ويتم قلبها على الجهة الأخرى وتركها ١٥ دقيقة مرة أخرى. ويمكن استبدال تلك الخطوة ووضع الدجاج على الجيريل لمدة ٢٠ دقيقة لكل جهة.

طريقة التقديم

مقادير البانيه المشوي

في طبق التقديم يتم وضع البقدونس ونضع عليه فراخ البانيه المشوي. ويزين بباقي البقدونس ويقدم مع الخبز المحمص والكاتشب والسلطات الخضراء.