ماسك التفتيح الفوري لبياض كالقطن.. في ربع ساعة فقط استمتعي ببشرة بيضاء وبلا حبوب

ماسك التفتيح الفوري للبشرة من أهم الماسكات الطبيعية للبشرة المتوهجة، حيث أن البشرة الصحية هى حلم كل بنت وسيدة ومع التعرض للملوثات اليومية والاجهاد قد تلجئين المستحضرات التجميل وهذة مع الاستخدام قد تتلف البشرة وحيويتها بدلا من أن تجعلها مشرقة، لذا سنخبركِ اليوم بوصفة سحرية ستعيد بشرتك بيضاء ونضرة كبشرة الأطفال ومكونات بسيطة متوفرة في كل منزل.ماسك التفتيح الفورى
ونقدم لكم أنواع ماسكات طبيعية بدلا من العلاجات الكيميائية التى تتلف البشرة وتلحق بها الضرر.الموز والحليب والليمون لبشرة متوهجة
يعتبر الموز من أحسن الأشياء المفيدة للبشرة، لأنه يحتوي على الألياف ومهدئ جميل ومرطب قوي للبشرة، ويوجد فيه عناصر غذائية للبشرة فإنه يعمل على استعادة لون البشرة الحقيقى ويجدد الخلايا.
المكونات
- 2 ملعقة من الحليب
- 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- 1 ثمرة موز.
طريقة العمل
- قومى بهرس الموز جيدا.
- ضيفي إليه عصير الليمون والحليب والمزاجية جيدا .
- استخدمي هذا الخليط على المناطق الداكنة والبشرة .
- واتركيه لمدة 15 دقيقة .
- و اشطفيه بالماء الدافئ .
- وضعى على بشرتك ماء ورد وتستخدم هذه الوصفة مرتين أسبوعيا.
هذه من أجمل الوصفات المفيدة بالبشرة فالخيار من أهم الأشياء المهدئة للبشرة، ومرطب فعال ومنشط للدورة الدموية التى تساعد على استعادة البشرة بريقها، وجل الألوفيرا فهو يحتوى على مواد غذائية مضادة من الأكسدة، فعندما تضعين هذة الوصفة على بشرتك ستلاحظين بانتعاش بشرتك وإشراقها.
المكونات
- ثمرة من الخيار المبشور.
- ثلاث ملاعق من جل الألوفيرا.
طريقة العمل
- قطعى الخيار قطع صغيرة و اهرسيه جيدا، ثم أضيفي إليه الألوفيرا وقلبي المزيج جيداً.
- ضعى هذه الخلطة على بشرتك لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء جيدا .
تعد الفارولة من أفضل المواد الطبيعية التي تساعد بشكل كبير في تفتيح الوجه، كما أنها تعالج الحبوب وتقضي عليها، فهي مناسبة للتخلص من حبوب الشباب، والمكونات هي:
- ثلاث ثمرات من الفراولة.
- ثلاث ملاعق من الزبادي.
- ملعقة
- ملعقة من الطماطم المبشورة.
قومي بمزج المكونات السابقة وهرس الفراولة، ثم وزعيها على بشرتك بحركات دائرية، وتترك لمدة نصف ساعة ثم تشطف، لتحصلى على أفضل النتائج ينصح باستخدام ماسك التفتيح الفورى والوصفة السابقة بالتبادل يوم بعد يوم.
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ماسك التفتيح الفوري للبشرة من أهم الماسكات الطبيعية للبشرة المتوهجة، حيث أن البشرة الصحية هى حلم كل بنت وسيدة ومع التعرض للملوثات اليومية والاجهاد قد تلجئين المستحضرات التجميل وهذة مع الاستخدام قد تتلف البشرة وحيويتها بدلا من أن تجعلها مشرقة، لذا سنخبركِ اليوم بوصفة سحرية ستعيد بشرتك بيضاء ونضرة كبشرة الأطفال ومكونات بسيطة متوفرة في كل منزل.ماسك التفتيح الفورى
ونقدم لكم أنواع ماسكات طبيعية بدلا من العلاجات الكيميائية التى تتلف البشرة وتلحق بها الضرر.الموز والحليب والليمون لبشرة متوهجة
يعتبر الموز من أحسن الأشياء المفيدة للبشرة، لأنه يحتوي على الألياف ومهدئ جميل ومرطب قوي للبشرة، ويوجد فيه عناصر غذائية للبشرة فإنه يعمل على استعادة لون البشرة الحقيقى ويجدد الخلايا.
المكونات
- 2 ملعقة من الحليب
- 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- 1 ثمرة موز.
طريقة العمل
- قومى بهرس الموز جيدا.
- ضيفي إليه عصير الليمون والحليب والمزاجية جيدا .
- استخدمي هذا الخليط على المناطق الداكنة والبشرة .
- واتركيه لمدة 15 دقيقة .
- و اشطفيه بالماء الدافئ .
- وضعى على بشرتك ماء ورد وتستخدم هذه الوصفة مرتين أسبوعيا.
هذه من أجمل الوصفات المفيدة بالبشرة فالخيار من أهم الأشياء المهدئة للبشرة، ومرطب فعال ومنشط للدورة الدموية التى تساعد على استعادة البشرة بريقها، وجل الألوفيرا فهو يحتوى على مواد غذائية مضادة من الأكسدة، فعندما تضعين هذة الوصفة على بشرتك ستلاحظين بانتعاش بشرتك وإشراقها.
المكونات
- ثمرة من الخيار المبشور.
- ثلاث ملاعق من جل الألوفيرا.
طريقة العمل
- قطعى الخيار قطع صغيرة و اهرسيه جيدا، ثم أضيفي إليه الألوفيرا وقلبي المزيج جيداً.
- ضعى هذه الخلطة على بشرتك لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء جيدا .
تعد الفارولة من أفضل المواد الطبيعية التي تساعد بشكل كبير في تفتيح الوجه، كما أنها تعالج الحبوب وتقضي عليها، فهي مناسبة للتخلص من حبوب الشباب، والمكونات هي:
- ثلاث ثمرات من الفراولة.
- ثلاث ملاعق من الزبادي.
- ملعقة
- ملعقة من الطماطم المبشورة.
قومي بمزج المكونات السابقة وهرس الفراولة، ثم وزعيها على بشرتك بحركات دائرية، وتترك لمدة نصف ساعة ثم تشطف، لتحصلى على أفضل النتائج ينصح باستخدام ماسك التفتيح الفورى والوصفة السابقة بالتبادل يوم بعد يوم.
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