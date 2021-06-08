سر عمل كريم الأرز الياباني لتبيض وجهك بطريقة لن تصدقيها في ربع ساعة2021

عمل كريم الأرز الياباني يعد من أفضل الوصفات لتبيض البشرة، والتي تجعل وجهك منير كالبدر حيث يعمل كريم الأرز الياباني على تفتيح المناطق الداكنة وبمكونات طبيعية وبدون مواد تضر بشرتك، وحيث يحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات التي تغذي بشرتك، ومن السهل عمل كريم الأرز الياباني بالمنزل وبتكلفة ضئيلة وفي خلال دقائق لن تصدقينها، ويمكن عمل كريم الأرز بوصفات عديدة منها بالعسل والحليب الزيوت الطبيعية، ويعمل أيضا هذا الكريم على إزالة الكلف والبثور السوداء التي بالوجه، وهى من الأمور التي تتسبب في احراجك أمام أصدقائك، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا على عمل كريم الأرز الياباني، وبطريقة خرافية من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم.

عمل كريم الأرز الياباني

يعد عمل كريم الأرز من الوصفات القديمة التي يستخدمه الشعب، وهى من اسرارهم، ولكن الآن تم انتشارها في مصر والسعودية ودول الخليج والبلدان العربية، هيا بنا أعزائي القراء نتعرف على المكونات ثم طريقة التحضير والاستخدام لهذا الكريم السحري.

مكونات عمل كريم الأرز

سوف نتحدث على مكونات كريم الأرز وهى كالتالي:-

نصف كوب من الأرز المطحون.

ملعقة كبيرة من النشا.

ست نقط ماء الورد.

كوب من الماء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير عمل كريم الأرز بطريقة مضمونة وسريعة وهى كما يلي:-

يتم إحضار إناء ثم نضع به الأرز ثم الماء ثم يتم وضع الأناء على نار متوسطة. ثم نستمر في تقليب المكونات السابقة حتى يتشرب الأرز الماء. يتم إحضار ماء الورد والنشا ثم يتم اضافتهم على الأرز ونخلطهم جيدا. ثم يتم حفظ الكريم في علبة ونضعها بالثلاجة.

طريقة الاستخدام

تعتبر طريقة استخدام كريم الأرز من أهم الخطوات للحصول على نتيجة فورية وهى كالآتي:-