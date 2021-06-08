كيكة الخلاط السريعة حضريها بكل سهولة في دقايق

كيكة الخلاط السريعة حضريها بكل سهولة، قالب الكيك بكل أنواعه من الحلويات المحببة لدى الكثير ويتم عملها في المناسبات السعيدة والأفراح وأعياد الميلاد ولكن طريقة تحضيرها تختلف من شخص لأخر، وتعتمد الكيكة أعتماد كلي على الدقيق والبيكينج بودر كمونات أساسية بالكيك لا غنى عنها أبدا.

هناك العديد من النكهات الخاصة بقالب الكيك يمكن تحضيرها وعملها بالشكولاته كما يمكن تحضيرها بالبرتقال وهي بديل الحليب بينما كيكة اليوسفي يمكن تحضيرها بكوب من عصير اليوسفي كبديل لكوب الحليب، أما عن كيكة الزبادي يمكن تحضير كوب من الزبادي الطازج كبديل كوب الحليب، واليوم من خلال موقعنا سنعرض عليكم متابعينا الكرام طريقة عمل الكيك بكافة النكهات وكافة الأنواع مع المكونات الصحيحة لكل نوع، كما سنعرض عليكم خطوات عمل الكيك بكل سهولة لضمان نجاحها بشكل صحيح.

كوب كبير من الزبادي البلدي.

نصف كوب حليب.

كوبان من الطحين الأبيض المخصص بالحلويات.

كوب من السكر كبير.

ثلاثة بيضات كبار بدرجة حرارة الغرفة.

فانيليا باكو منها.

باكو بيكينج بودر.

نصف ملعقة من الخل الأبيض لضمان هشة الكيك.

نصف كوب من زيت الطعام النباتي.

نعمل على تحضير الخلاط الكهربائي، ثم نعمل على أضافة المكونات السائلة في الأول الزبادي والزيت والحليب والفانيليا والبيض، بالأضافة إلى الخل أيضا. نعمل على خفق المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي جيدا حتى تمتزج سويا. ضعي الدقيق والبيكينج بودر سزيا واخلطيهم، ثم بعد ذلك نعمل على تحضير المنخل ونقوم بالنخل جيدا. الخطوة التالية ضعي على المكونات الجافة الخليط السائل السابق وقومي بالخفق بالمضرب السلك حتى تمتزج كل المكونات سويا. حضري قالب الكيك وضعي بها القليل من مادة دهنية لعدم ألتصاق الكيك في القالب. نضع خليط الكيك في القالب ونعمل على وضعها بالفرن على درجة الحرارة المتوسطة. بعد ان تنضج تماما يمكن وضع أي نوع من أنواع الصوص على الكيك صوص الفرولة أو صوص البرتقال أو صوص اليوسفي أو صوص الشكولاته، وتقدم مع الحليب أو كوب من الشاي.

مكونات كيكة الزبادي في الخلاط:طريقة تحضير كيكة الخلاط السريعة: