طريقة عمل كيكة الزبادي والقرفة الهشة في المنزل بخطوات سهلة وسريعة

طريقة عمل كيكة الزبادي والقرفة، يعتبر الكيك من أهم وأفضل الحلويات اللذيذة التي يفضلها الكثيرين من الأشخاص وخاصة الأطفال الصغار. فهي من الوصفات الغنية بالكثير من العناصر الغذائية وكذلك وجبة إفطار لكثير من الأشخاص الذين يذهبون للعمل في الصباح. وتحتوي هذه الوصفة اللذيذة علي البيض الغني بالبروتين وكذلك الحليب والزبادي والسكر والمفيدين لإمداد الجسم بالكالسيوم. وسوف نتناول عبر السطور القادمة طريقة عمل كيكة الزبادي والقرفة فتابعونا.

طريقة عمل كيكة الزبادي والقرفة

الكثير من الأشخاص يذهبون إلي العمل في الصباح الباكر دون تناول وحبة الإفطار، ولكن يمكنك تناول قطعة من الكيك وكوب من الشاي أو القهوة ويمكن إعداد الكيك في المنزل بخطوات سهلة وسريعة وهذه أهم المقادير:

2 كوب دقيق.

1½ كوب سكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

2 حبة بيض.

¼ كوب زيت نباتي

½ كوب زبادي

2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

للتغليف ” ¼ كوب سكر بودر، 2 ملعقة صغيرة حليب” حسب الرغبة

أولاً يتم إشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. في إناء يتم خلط الدقيق وكوب السكر والبيكنج بودر وتقليب الخليط بواسطة ملعقة. في الخلاط الكهربائي يتم وضع الزيت والزبادي والبيضة ويتم تشغيل الخلاط لمدة 10 دقائق. ﺃﺿﻴﻔﻲ ﺧﻠﻴﻂ الدقيق إلي مزيج الزيت والزبادي ﻭﺍﻣﺰﺟﻲ الخليط بالمضرب الكهربائي حتي تتجانس المكونات. ﻓﻲ اناء قومي بخلط ﻧﺼﻒ ﻛﻮﺏ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺮﻓﺔ وضعيه جانباً. اخضري قالب للكيك مدهون بالقليل من السمن وعليه رشة دقيق. اسكبي الخليط في القالب ثم ضعي مزيج السكر والقرفة. ثم وضع باقي خليط الكيك، وبعد ذلك يتم إدخال الكيك الفرن لمدة 45 دقيقة. أخيراً اصبح الآن كيكة الزبادي والقرفة جاهزة انتظري حتي يبرد تماماً، امزجي السكر والحليب ويتم سكبه على الكيك. ويقدم مع بعض العصائر الباردة أو المشروبات الغازية.

مقادير كيكة الزباديطريقة التحضير