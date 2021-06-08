طريقة عمل البسبوسة مثل الحلواني.. كل الأسرار والتكات لوصفة مظبوطة 100%

طريقه عمل البسبوسة مثل المحلات، يهتم بها الكثير من ربات البيوت، فتعد الهريسة من الحلويات الشرقية التي ‏يعشقها الكبار والصغار، وهريسة السميد لها أكثر من طريقه، فمنها البسبوسة بالقشطه، أو بالمكسرات، أو ‏البسبوسة بالشكولاتة، سوف نعرض لكم اليوم طريقه عمل النمورة بالمكسرات، بسهوله ويسر مثل الحلواني.

طريقة عمل البسبوسة

من أصل تركي جاءتنا، وهي تتكون من دقيق السميد وهو دقيق يصنع من قمح ‏قاسي، ولونه يكون ذهبي وأغمق من الدقيق العادي نقدم لكم مقادير

عدد 3 كوب من دقيق السميد.‏

ثلاث ملاعق كبيره من جوز الهند الناعم.‏

نصف معلقة بيكنج باودر.‏

ثلاث أرباع كوب سمن ويفضل لو كان بلدي.‏

مقدار كوب لبن زبادي.‏

كوب من السكر الأبيض.‏

عسل نحل

ذرة ملح.‏

مكسرات للتزيين حسب رغبتك، أن كنت تريدين استعمال فستق أو لوز مقشر أو بندق مقشر.‏

طريقه عمل الشربات

نقوم بخلط كوب من السكر، مع كوب من الماء، مع عصير نصف ليمونه، ومعلقتين من عسل النحل، مع ‏نصف معلقه من الفانيليا، ونرفعهم على النار مع التقليب، إلى أن يغلى ونتركه يغلى لمده خمس دقائق ثم ‏يترك الشربات حتى يبرد.، ولابد أن يكون بارد.

طريقه عمل بسبوسة الحلواني

في وعاء الكبير اخلطي دقيق السميد مع جوز الهند المبشور الناعم، ثم نضيف إليه السكر والبيكنج ‏باودر، وبعدها يرش عليهم ذره الملح.

في إناء أخر السمنة وأضيف إليه معلقه عسل وارفعهم على النار لدقائق حتى يذوب السمن ثم ‏نضيف إليهم الزبادي ونخلط المكونات السائلة جيدا.

حتى يمتزجوا ثم نقوم بسكب المكونات السائلة على ‏المكونات الجافة ثم نفرك المكونات الجافة بالمكونات السائلة جيدا جدا حتى يعطى عجين متجانس.‏

نحضر صينيه مدهونة سمن ثم نفرد عجينه السميد، وتقطع ‏مربعات، وتزين حسب الرغبة.‏

تدخل فرن ساخن لمده ربع ساعة حتى يحمر وجهها، يتم سقيها بالشربات البارد.

أسرار وتكات بسبوسة المحلات

يوضع الشربات على البسبوسة وهي ساخنة، ويكون الشربات بارد، أهم خطوة في طريقة عمل البسبوسة هي فرك المكونات السائلة بالجافة ويتم فركهم باليد وهي كان يطلق عليها بس البسبوسة وهي ‏خطوة هامة جدا حتى تعطى البسبوسة قوام جيد.‏