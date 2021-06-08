طريقة عمل كفتة البطاطس بالبرغل التركية بشكل مبسط وسريع

كفتة البطاطس بالبرغل، تعتبر كفتة البطاطس بالبرغل من الوجبات الغذائية المتكاملة، لكي تستمتعوا بوجبة غذائية على قد الإيد بطعم لذيذ وشهي، لأنها تحتوي على البروتين من البرغل الذي يوجد بهذه الوجبة، ولأن به فوائد كثيرة مثل الحديد والماغنسيوم وفوائد آخرى كثيرة سوف نتعرف عليها، والأن نتعرف على طريقة عمل كفتة البطاطس بالبرغل بطريقة مبسطة وسريعة.

مكونات كفتة البطاطس بالبرغل وطريقة تحضيرها

كما ذكرنا أن كفتة البطاطس تحضر بسهولة في المنزل ولها فوائد كثيرة تفيد الجسم فإليكم مكوناتها.

2 تمرة بطاطس كبيرة

نصف كوب من البرغل

بصلة كبيرة ملعقة كبيرة من الصلصة

ملعقة صغيرة من الملح

أربع ملاعق من البقدونس الأخضر مقطع صغير

عصير ليمونة

ثلاثة فصوص من الثوم الهروس

رشة فلفل أسود

رشة من الكمون

ملعقة من الببريكا

ملعقة من البهارات

ملعقتان من زيت العباد

ربع ملعقة من النعناع

قليل من الشطة

قليل من القرفة

2قرن فلفل أحمر مقطع لقطع صغيرة

نغسل البرغل ونقوم بنقعه لمد ساعة.

نسلق البطاطس ونتركها تبرد ونقوم بتقطيعها لمكعبات، ثم نقوم بهرسها جيدا أو نضعها بالكبة.

نقطع البصل إلى قطع صغيرة ونضعه في قليل من الزيت لتسويته قليلاً.

نصفي البرغل جيداً من الماء ونضعه بمصفاة لضمان التصفية جيداً.

نحضر بوله ونضع بها البطاطس والبرغل ونخلطهم جيداً.

نضع عليهم البصل والتوابل والبقدونس والليمون والفلفل المقطع والثوم والفلفل والكمون وباقي المكزنات جميعا.

نقوم بالعجن لكل المكونات حتى تختلط المكونات.

نشكل الكفته حسب الرغبة على شكل كبيبة أوصوابع أو على شكل أقراص.

نضعها بالثلاجة لمدة نصف ساعة لتتماسك.

نحضر زيت للقلي ونضع به الكبيبة أو الكفتة حتى يتغير لونها للون الذهبي.

نخرجها من الزيت على ورق لإمتصاص الزيت الزائد.

تقدم بجانب السلاطات المفضلة.

طريقة تحضير كفتة البطاطس بالبرغل