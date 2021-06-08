طريقة عمل طاجن شيش طاووق: بالموتزاريلا في المنزل بخطوات بسيطة2021

يعتبر طريقة عمل طاجن شيش طاووق ، من اسهل وابسط الطرق لعمل شيش طاووق في المنزل وبطريقة صحية ومفيدة جداً للجسم، ويحب تناولها الجميع من الصغار وللكبار، وتحتوي علي سعرات حرارية وعناصر غذائية كثيرة ،ويمكن عمل شيش طاووق بطرق كثيرة وأبرزها شيش طاووق علي الشواية، ويتكون شيش طاووق من صدوراو وراك الدجاج المقطعة قطع صغيرة ومع شرائح الطماطم والفلفل الاخضر، ويشتهر عملها في مصر والسعودية والامارات بشكل كبير وباقي الدول العربية ايضا، ويحتوي عمل مذاق ممتع وطعم رائع وقوام هش ولذيذ للغاية، واليوم سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل طاجن شيش طاووق بالموتزاريلا في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة للغاية2021. مكونات طريقة عمل طاجن شيش طاووق بالموتزاريلا في المنزل سهلة للغاية2021 مكونات طريقة عمل طاجن شيش طاووق بالموتزاريلا في المنزل سهلة للغاية2021 سوف نتعرف علي المكونات التي سوف نستخدمها لعمل الطاجن بشكل جديدة وطعم رائع وبخطوات بسيطة جدا وهي كالتالي:- نصف كيلو من وراك الدجاج.

كوب من الحليب.

حبتين من الفلفل الاخضر مقطع.

حبه من البصل مقطعة قطع صغيرة.

معلقة من البصل البودرة والثوم البودرة.

معلقة من النعناع ناشف.

كوب من الجبنة الموتزاريلا.

نصف معلقة من الملح والفلفل الاسود. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم ابسط لتحضير طريقة عمل طاجن شيش طاووق بالموتزاريلا في البيت بطريقة سهلة للغاية وهي كما يلي:- نغسل وراك الدجاج بالخل الليمون والملح الماء جدا ثم نقطع وراك الدجاج قطع صغيرة. نحضر بولة ونضع بها الحليب وعليه البصل البودرة والثوم البودرة والملح والفلفل والنعناع الناشف ونقلب المكونات جيداً. ونضيف القليل من زيت الزيتون ثم البصل المقطع والفلفل الاخضر وثم نضيف الفراخ ونقلبهم جيدا جدا ونغلق البولة بكيس بلاستك ونتركها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات. ثم نحضر الطاسة ونضعها علي النار ونضع بها زيت زيتون ثم ننزل بالخليط ونقلبه جيدا لبعض الوقت ثم نغطيها ونوطي النار لمدة خمس دقائق. ثم نقلب المكونات جيدا ثم نضفي النار ونحضر طاجن ونسكب المكونات داخل الطاجن ثم نضع الجبنة الموتزاريلا علي الوجه وندخل الطاجن الفرن لمدة ربع ساعة ونخرج الطاجن ويقدم بألف هنا وشفا. اسرار نجاح طاجن شيش طاووق بالموتزاريلا في البيت 2021 سوف نتعرف علي بعض اسرار نجاح عمل الطاجن داخل المنزل بطريقة مضمونة وصحية وغير مكلفة وهي كما يأتي:- نغسل الدجاج جيدا بالخل والملح والليمون ونقطع الدجاج جيداً.

نخلط جميع البهارات مع الحليب ثم نضع البصل والفلفل والدجاج ونقلبهم جيداً.

نتركه الدجاج داخل التتبيلة لمدة ثلاث ساعات او اكثر.

نترك المكونات في الطاسة حتي تنضج جيداً.

نضع الموتزاريلا علي الوجه بشكل متساوي وندخلها الفرن ربع ساعة فقط. الوسوم

يعتبر طريقة عمل طاجن شيش طاووق ، من اسهل وابسط الطرق لعمل شيش طاووق في المنزل وبطريقة صحية ومفيدة جداً للجسم، ويحب تناولها الجميع من الصغار وللكبار، وتحتوي علي سعرات حرارية وعناصر غذائية كثيرة ،ويمكن عمل شيش طاووق بطرق كثيرة وأبرزها شيش طاووق علي الشواية، ويتكون شيش طاووق من صدوراو وراك الدجاج المقطعة قطع صغيرة ومع شرائح الطماطم والفلفل الاخضر، ويشتهر عملها في مصر والسعودية والامارات بشكل كبير وباقي الدول العربية ايضا، ويحتوي عمل مذاق ممتع وطعم رائع وقوام هش ولذيذ للغاية، واليوم سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل طاجن شيش طاووق بالموتزاريلا في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة للغاية2021. مكونات طريقة عمل طاجن شيش طاووق بالموتزاريلا في المنزل سهلة للغاية2021 مكونات طريقة عمل طاجن شيش طاووق بالموتزاريلا في المنزل سهلة للغاية2021 سوف نتعرف علي المكونات التي سوف نستخدمها لعمل الطاجن بشكل جديدة وطعم رائع وبخطوات بسيطة جدا وهي كالتالي:- نصف كيلو من وراك الدجاج.

كوب من الحليب.

حبتين من الفلفل الاخضر مقطع.

حبه من البصل مقطعة قطع صغيرة.

معلقة من البصل البودرة والثوم البودرة.

معلقة من النعناع ناشف.

كوب من الجبنة الموتزاريلا.

نصف معلقة من الملح والفلفل الاسود. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم ابسط لتحضير طريقة عمل طاجن شيش طاووق بالموتزاريلا في البيت بطريقة سهلة للغاية وهي كما يلي:- نغسل وراك الدجاج بالخل الليمون والملح الماء جدا ثم نقطع وراك الدجاج قطع صغيرة. نحضر بولة ونضع بها الحليب وعليه البصل البودرة والثوم البودرة والملح والفلفل والنعناع الناشف ونقلب المكونات جيداً. ونضيف القليل من زيت الزيتون ثم البصل المقطع والفلفل الاخضر وثم نضيف الفراخ ونقلبهم جيدا جدا ونغلق البولة بكيس بلاستك ونتركها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات. ثم نحضر الطاسة ونضعها علي النار ونضع بها زيت زيتون ثم ننزل بالخليط ونقلبه جيدا لبعض الوقت ثم نغطيها ونوطي النار لمدة خمس دقائق. ثم نقلب المكونات جيدا ثم نضفي النار ونحضر طاجن ونسكب المكونات داخل الطاجن ثم نضع الجبنة الموتزاريلا علي الوجه وندخل الطاجن الفرن لمدة ربع ساعة ونخرج الطاجن ويقدم بألف هنا وشفا. اسرار نجاح طاجن شيش طاووق بالموتزاريلا في البيت 2021 سوف نتعرف علي بعض اسرار نجاح عمل الطاجن داخل المنزل بطريقة مضمونة وصحية وغير مكلفة وهي كما يأتي:- نغسل الدجاج جيدا بالخل والملح والليمون ونقطع الدجاج جيداً.

نخلط جميع البهارات مع الحليب ثم نضع البصل والفلفل والدجاج ونقلبهم جيداً.

نتركه الدجاج داخل التتبيلة لمدة ثلاث ساعات او اكثر.

نترك المكونات في الطاسة حتي تنضج جيداً.

نضع الموتزاريلا علي الوجه بشكل متساوي وندخلها الفرن ربع ساعة فقط.

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