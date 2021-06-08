تعلمي أفضل طريقة لعمل كفتة البطاطس الشهية وبطعم مش هتدوقي زيه بعد كده

كفتة البطاطس تُعد من أبسط وأحلى الوصفات التي يمكنك إعدادها، وتتميز أيضًا بطعمها الرائع الذي يُحبه الصغار والكبار، وتناسب جميع الأوقات، يمكن وضعها في وجبة الإفطار والغداء والعشاء، ولا تتطلب الكثير من المكونات للإعداد، وفي الأغلب ستجدين جميع المكونات لديكِ بالمطبخ، لأنها مكونات بسيطة تتواجد لدى الجميع، ومتوفرة في الكثير من الأماكن. المكونات المطلوبة لعمل كفتة البطاطس 3 حبات بطاطس متوسطة الحجم.

معلقة صغيرة من الدقيق الابيض.

القليل من البقدونس المقطع.

كسبرة مفرومة.

شبت مقطع قطع صغيرة.

بصل أخضر مقطع لقطع صغيرة جدًا.

ثوم مفروم.

توابل حسب الرغبة، مثل الفلفل الأسود، الكمون، البابريكا، الكزبرة.

ملح.

حبهان، وكركم حسب الرغبة.

بيضة متوسطة.

دقيق لتغطية الكفتة قبل القلي.

زيت غزير للقلي. طريقة التحضير قومي بتحضير البطاطس، ثم قومي بغسلها جيدًا.

ضعي البطاطس في إناء به ماء، وارفعيها على النار حتى تمام النضج، ثم قشريها وضعيها بإناء مناسب.

قومي باستخدام الاداة المناسبة لهرس البطاطس، او اهرسيها بيدك، حتي تصبح عجين.

ضعي عليها جميع التوابل، وقلبي برفق حتى تمام الامتزاج.

ضعي الدقيق، والبيض، والبقدونس وبقية الخضرة المقطعة، وامزجيهم جيدًا حتى يتجانس العجين.

شكلي البطاطس بالشكل الذي تريدينه، على شكل أصابع، أو كرات، أو أقراص متوسطة الحجم.

احضري المقلاة وضعي بها الزيت الغزير وارفعيها على النار حتى يُقدح تمامًا.

ابدأي بوضع كفتة البطاطس في الزيت، وقلبيها إذا احتاجت.

أخرجيها من الزيت في طبق به مناديل مطبخ لامتصاص الزيت بعد أن تأخذ لونًا مناسبًا.

قدميها بعد أن تبرد، وضعي بجانبها البقدونس المقطع.

يمكنك تقديمها مع بعض الصوصات المفضلة مثل الكاتشب، المايونيز، سلطة الطحينة، المخللات.

إذا كنتِ تفضلين الطعام الحار، إذن يمكنك وضع الشطة البودر على العجين أثناء عجن الكفتة. المكونات المطلوبة لعمل كفتة البطاطسطريقة التحضير الوسوم

كفتة البطاطس تُعد من أبسط وأحلى الوصفات التي يمكنك إعدادها، وتتميز أيضًا بطعمها الرائع الذي يُحبه الصغار والكبار، وتناسب جميع الأوقات، يمكن وضعها في وجبة الإفطار والغداء والعشاء، ولا تتطلب الكثير من المكونات للإعداد، وفي الأغلب ستجدين جميع المكونات لديكِ بالمطبخ، لأنها مكونات بسيطة تتواجد لدى الجميع، ومتوفرة في الكثير من الأماكن. المكونات المطلوبة لعمل كفتة البطاطس 3 حبات بطاطس متوسطة الحجم.

معلقة صغيرة من الدقيق الابيض.

القليل من البقدونس المقطع.

كسبرة مفرومة.

شبت مقطع قطع صغيرة.

بصل أخضر مقطع لقطع صغيرة جدًا.

ثوم مفروم.

توابل حسب الرغبة، مثل الفلفل الأسود، الكمون، البابريكا، الكزبرة.

ملح.

حبهان، وكركم حسب الرغبة.

بيضة متوسطة.

دقيق لتغطية الكفتة قبل القلي.

زيت غزير للقلي. طريقة التحضير قومي بتحضير البطاطس، ثم قومي بغسلها جيدًا.

ضعي البطاطس في إناء به ماء، وارفعيها على النار حتى تمام النضج، ثم قشريها وضعيها بإناء مناسب.

قومي باستخدام الاداة المناسبة لهرس البطاطس، او اهرسيها بيدك، حتي تصبح عجين.

ضعي عليها جميع التوابل، وقلبي برفق حتى تمام الامتزاج.

ضعي الدقيق، والبيض، والبقدونس وبقية الخضرة المقطعة، وامزجيهم جيدًا حتى يتجانس العجين.

شكلي البطاطس بالشكل الذي تريدينه، على شكل أصابع، أو كرات، أو أقراص متوسطة الحجم.

احضري المقلاة وضعي بها الزيت الغزير وارفعيها على النار حتى يُقدح تمامًا.

ابدأي بوضع كفتة البطاطس في الزيت، وقلبيها إذا احتاجت.

أخرجيها من الزيت في طبق به مناديل مطبخ لامتصاص الزيت بعد أن تأخذ لونًا مناسبًا.

قدميها بعد أن تبرد، وضعي بجانبها البقدونس المقطع.

يمكنك تقديمها مع بعض الصوصات المفضلة مثل الكاتشب، المايونيز، سلطة الطحينة، المخللات.

إذا كنتِ تفضلين الطعام الحار، إذن يمكنك وضع الشطة البودر على العجين أثناء عجن الكفتة. المكونات المطلوبة لعمل كفتة البطاطسطريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعلمي أفضل طريقة لعمل كفتة البطاطس الشهية وبطعم مش هتدوقي زيه بعد كده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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