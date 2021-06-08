وصفة الفازلين لإزالة الشعر بدون ألم وطريقة استخدامه بشكل آمن وصحيح للحصول على نتيجة في أسرع وقت

سمعت كثيرًا عن وصفة الفازلين لإزالة الشعر بدون ألم، في ظل المكونات والوصفات العديدة التي تساعد على إزالة الشعر وجدنا أن وصفة الفازلين هي من أعظم وأفضل الوصفات التي تساعدك على إزالة شعر الجسم نهائيا بكل سهولة بدون ألم، الفازلين من أهم مستحضرات التجميل التي تتواجد في معظم مستحضرات التجميل، لذلك سوف نضع مكوناتها وطريقة استخدامها.

وصفة الفازلين لإزالة الشعر بدون ألم

وصفة الفازلين من أهم وصفات إزالة الشعر بدون ألم وبكل سهولة، وإليكم الوصفة:

المكونات

كوب من الفازلين.

معلقة كبيرة من دقيق الحمص.

نصف معلقة كركم.

2 ملعقة حليب بودر.

طريقة تحضير وصفة الفازلين لإزالة الشعر بدون ألم

إليكم الآلية الصحيحة لتحضير وصفة الفازلين بكل سهولة، وهي:

نضع جميع المكونات السابقة في وعاء.

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض جيدًا.

يوضع الخليط في وعاء وتركه لمدة 5 أيام.

طريقة استخدام وصفة الفازلين لإزالة الشعر بدون ألم

لكي تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة من وصفة الفازلين، لابد من استخدام الطريقة الصحيحة، وهي:

تقومي بتجفيف المكان المراد إزالة الشعر منه.

ثم يوضع كمية من الفازلين على الجزء المراد إزالة الشعر منه.

يترك 10 دقائق.

ثم قومي بإزالة الفازلين عكس اتجاه الشعر.

ثم يغسل المكان بالماء الفاتر ويفضل أن يرطب المكان بعد إزالة الشعر.

ما هي فوائد استخدام الفازلين

الفازلين له فوائد عديدة، لذلك يستخدم في معظم أدوات ومستحضرات التجميل لأنه يعمل على ترطيب البشرة، ويساعد في التئام الجروح والكدمات الصغير والحروق، ويعمل كمزيل لمستحضرات التجميل، ويزيل بقايا أثره حول العين والأنف، ويساعد البشرة في الحفاظ على نعومتها وبياضها ويضيف لمعان، وإذا قمت بخلط العطر على الفازلين، ستحصلين على مثبت للرائحة، إذا تم وضع الفازلين على الشعر يمنع الهيشان والتقصف.