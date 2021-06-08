في كتير مننا مش بيقدروا يمر عليهم يوم من غير ما يغسلوا شعرهم ، والمحظوظين اللي شعرهم مش بيزيت بسرعة ممكن يغسلوه مرة واحدة بس في الاسبوع ، وعلى الرغم من انه هيبان ان غسل الشعر يوم ويوم بيحافظ على نضافته وصحته ، الا انه في الواقع هو العكس ، ان الغسيل الكتير ممكن يضر الشعر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك 7 علامات تقولك انك بتغسلي شعرك كتير ، عشان لو لاحظتي اي علامة منهم على شعرك تقللي من عدد مرات غسله.
علامات تقولك انك بتغسلي شعرك كتير:
1- لو لاحظتي تساقط الشعر اكتر من المعتاد:
في حين انه من الطبيعي جدا فقدان بعض خصلات الشعر اثناء الاستحمام ، الا ان غسله كتير واستخدام شامبو كتير عليه ممكن انه يأثر على نموه ويأدي في النهاية للتساقط ، لان غسل الشعر بالشامبو بشكل متكرر بيزيل الزيوت الطبيعية اللي بتنتجها فروة الراس ، وده بيأثر على الميكروبيوم لما تكون فروة راسك مش متوازنة ده بيمنع نمو الشعر الجديد ، وبيخلي الخصلات ضعيفة اكتر ، وممكن انه يأدي في النهاية لتساقط الشعر ، وعشان تحافظي على توازن الميكروبيوم في فروة راسك ، بننصحك باستخدام شامبو معتدل وخالي من الكبريتات وغسل الشعر عدد مرات اقل.
2- بتشوفي اطراف مقصفة كتير:
قص اطراف الشعر بانتظام ممكن انه يحافظ على شعرك ويمنع تقصف الاطراف ، ولكن غسل الشعر يوميا ممكن انه يدمر الاثار الايجابية لقص الشعر ، الشعر المبلول بيكون ضعيف ومعرض اكتر للتكسر ، عشان كده كل ما زاد عدد مرات غسل الشعر ، زادت فرصة تقصف الاطراف ، الغسيل المفرط وتجفيف الشعر بقوة بالفوطة بيستنزف الرطوبة من شعرك وده هيأدي لاطراف جافة وخشنة.
3- شعرك دهني اكتر من المعتاد:
على الرغم من المفروض الشامبو يخلي الشعر نضيف ، الا انه ممكن يخليه دهني اكتر ، لما تغسلي شعرك كتير ، لان ده بيأدي لزيادة افراز فروة راسك للزيت لاعادة الترطيب ، وتقليل عدد مرات غسل الشعر هو في الواقع مفتاح الحفاظ على نضافة الشعر لفترة اطول ، وممكن تدربي الغدد الدهنية على انتاج كمية اقل من الزيت عن طريق الانتظار بالتدريج لفترة اطول بين غسلات الشعر.
4- شعرك هيبقى لمعانه اقل:
لو لاحظتي ان شعرك شكله عطشان جدا وفاقد لمعانه ، فاحتمال انه يكون محتاج استراحة من الغسيل ، لان النقص المستمر في الرطوبة ممكن يأثر على ملمس شعرك ، وهيخليه باهت ومافيهوش حياة ، وبالاضافة لازالة الزيوت من الشعر ، الشامبو ممكن انه يأدي لتراكم البقايا ، وده هيخلي شعرك اقل لمعان.
5- لون شعرك بيروح بسرعة:
لو شعرك مصبوغ ، فالمدة اللي اللون بيفضل فيها على شعرك بتشير غالبا اذا كنتي بتغسليه كتير ولا لا ، غسل الشعر المصبوغ بالشامبو بشكل متكرر ممكن يخلي اللون يبهت ويروح بسرعة ، بننصحك انك تغسلي شعرك كل 2 – 3 ايام واستخدام المنتجات المعمولة مخصوص للشعر المصبوغ.
6- شعرك هايش ومجعد:
لو شعرك مجعد وهايش ، دي كمان ممكن تكون علامة انك بتغسلي شعرك بالشامبو كتير ، الشعر عادة بيتلف بسبب التلوين او الحرارة ، والغسيل المفرط هيخليه ضعيف اكتر ، وعشان تقللي من الهيشان والتجعد قللي من عدد مرات غسل الشعر ل2 – 3 مرات في الاسبوع ، واستخدمي سبراي لاعادة ترطيب الشعر.
7- شعرك بيتشابك بسهولة:
الغسيل اليومي بيخلي قشرة شعرك مفتوحة ، وده بيخليه هش وجاف اكتر ، وده هينتج عنه عقد وتشابك في شعرك ، ومش هيتسرح معاكي بسهولة ، وده هيأدي لاتلاف شعرك بشكل اكبر.
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