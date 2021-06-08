بملعقة خميرة حولي شعرك المموج والخشن جدا لخيوط من حرير أقوي من الكيراتين

تسعي الكثير من السيدات إلي الحصول علي شعر لامع بطريقة صحية وآمنة دون استخدام مواد كيميائية، حيث انها باهظة الثمن مقارنة مع المواد الطبيعية الموجودة في كل منزل، مثل الخميرة تحتوي الخميرة على فيتامينات ومعادن تسهم بشكل كبير في نمو الشعر وتغذيته بشكل صحي، بالإضافة إلى أنها غير باهظة الثمن. خلطة فرد الشعر بالخميرة خلطة فرد الشعر بالخميرة المكونات: ثلاث ملاعق من الخميرة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

وعاء نظيف.

فرشاة.

بونيه. طريقة التحضير: نحضر وعاء نظيف ونضع به ثلاث ملاعق من الخميرة، ومعلقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من زيت الخروع، ونقوم بتقليبه جيدا لمدة ثلاث دقائق حتى يصبح خليطا واحدا ذات قوام متجانس.

نحضر كوب من الماء المغلي، ونضع به ملعقة صغيرة من الملح الابيض، ونقوم بتقليب الملح جيدا، وبعد ذلك نضع الفرشاة في محلول الملح والماء، لكي يتم تطهيرها من أي جراثيم قبل وضعها في الخلطة.

نترك الفرشاة لمدة دقيقة ونصف في محلول الملح والماء، ثم بعد ذلك نقوم برفعها من الماء، ونتركها حتى تجف.

نحضر خليط الخميرة وزيت الزيتون والخروع، ونقوم بتوزيع الخليط بالفرشاة علي جميع اطراف الشعر وفروة الرأس.

نحضر البونيه ونضعه فوق الراس لمدة ساعة ونصف.

بعد مرور الوقت نقوم بعمل مساج لفروة الرأس بحركات دائريه لمدة خمس دقائق، ثم بعدها نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو.

تكرر الوصفة مرة أسبوعيا للحصول على نتائج فعالة. خلطة الخميرة لفرد الشعر خلطة الخميرة لفرد الشعر المكونات: بيضة.

معلقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

بونيه.

فرشاة. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به البيضة، وملعقة من زيت جوز الهند ونقوم بتقليبه جيدا، ثم نضيف الخميرة ونستمر في التقليب، حتي نحصل علي قوام كريمي.

نحضر الفرشاة و نوزع خلطة الخميرة على فروة الرأس والشعر.

نغطي الرأس بالبونيه، ونتركها لمدة ثلاث ساعات.

نغسل الشعر بالماء والشامبو.

تكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا. خلطة الخميرة لحماية الشعر من الخشونة خلطة الخميرة لحماية الشعر من الخشونة تساعد الخميرة على فرد ونعومة الشعر المجعد ولكن مع اتباع الخطوات التي سنذكرها لكم:- قومي بمزج ملعقتين من الخميرة مع مقدار مناسب من الحليب الدافئ.

اتركي الخليط في مكان دافئ.

ثم قومي بإضافة ملعقتين من العسل مع ربع كوب من اللبن.

ضعي الخليط على الشعر مع التدليك المستمر وتركه لكدة ساعة ثم يشطف. الوسوم

تسعي الكثير من السيدات إلي الحصول علي شعر لامع بطريقة صحية وآمنة دون استخدام مواد كيميائية، حيث انها باهظة الثمن مقارنة مع المواد الطبيعية الموجودة في كل منزل، مثل الخميرة تحتوي الخميرة على فيتامينات ومعادن تسهم بشكل كبير في نمو الشعر وتغذيته بشكل صحي، بالإضافة إلى أنها غير باهظة الثمن. خلطة فرد الشعر بالخميرة خلطة فرد الشعر بالخميرة المكونات: ثلاث ملاعق من الخميرة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

وعاء نظيف.

فرشاة.

بونيه. طريقة التحضير: نحضر وعاء نظيف ونضع به ثلاث ملاعق من الخميرة، ومعلقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من زيت الخروع، ونقوم بتقليبه جيدا لمدة ثلاث دقائق حتى يصبح خليطا واحدا ذات قوام متجانس.

نحضر كوب من الماء المغلي، ونضع به ملعقة صغيرة من الملح الابيض، ونقوم بتقليب الملح جيدا، وبعد ذلك نضع الفرشاة في محلول الملح والماء، لكي يتم تطهيرها من أي جراثيم قبل وضعها في الخلطة.

نترك الفرشاة لمدة دقيقة ونصف في محلول الملح والماء، ثم بعد ذلك نقوم برفعها من الماء، ونتركها حتى تجف.

نحضر خليط الخميرة وزيت الزيتون والخروع، ونقوم بتوزيع الخليط بالفرشاة علي جميع اطراف الشعر وفروة الرأس.

نحضر البونيه ونضعه فوق الراس لمدة ساعة ونصف.

بعد مرور الوقت نقوم بعمل مساج لفروة الرأس بحركات دائريه لمدة خمس دقائق، ثم بعدها نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو.

تكرر الوصفة مرة أسبوعيا للحصول على نتائج فعالة. خلطة الخميرة لفرد الشعر خلطة الخميرة لفرد الشعر المكونات: بيضة.

معلقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

بونيه.

فرشاة. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به البيضة، وملعقة من زيت جوز الهند ونقوم بتقليبه جيدا، ثم نضيف الخميرة ونستمر في التقليب، حتي نحصل علي قوام كريمي.

نحضر الفرشاة و نوزع خلطة الخميرة على فروة الرأس والشعر.

نغطي الرأس بالبونيه، ونتركها لمدة ثلاث ساعات.

نغسل الشعر بالماء والشامبو.

تكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا. خلطة الخميرة لحماية الشعر من الخشونة خلطة الخميرة لحماية الشعر من الخشونة تساعد الخميرة على فرد ونعومة الشعر المجعد ولكن مع اتباع الخطوات التي سنذكرها لكم:- قومي بمزج ملعقتين من الخميرة مع مقدار مناسب من الحليب الدافئ.

اتركي الخليط في مكان دافئ.

ثم قومي بإضافة ملعقتين من العسل مع ربع كوب من اللبن.

ضعي الخليط على الشعر مع التدليك المستمر وتركه لكدة ساعة ثم يشطف.

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