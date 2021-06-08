بمكون واحد في المنزل تخلصي من الشعر المجعد .. أقوى من الكيراتين

الشعر المجعد، الكثير منا يزعجه الشعر المجعد خاصة من النساء حيث أن تاج المرأة شعرها ونلجأ الى الكريمات التي تحتوي على المواد الكيماوية وفي نفس الوقت حلها مؤقت لا تدوم كثيرا وهي تضر بالشعر وفروة الرأس وقد ظهر مؤخرا الكيراتين ولكنه ايضا له أضرار كثيره من أهمها انها يؤذي فروة الرأس غير أنه باهظ الثمن لذلك لا يوجد أفضل من الماسكات الطبيعية التي يتم تصنيعها في المنزل ومن خلال هذا المقال سنتعرف على حل لمشكلة الشعر المجعد.

التخلص من الشعر المجعد بوصفة أقوى من الكيراتين:

المكونات :

كيس خميرة فورية.

بيضة

2 ملعقة كبيرة من النشا

2 ملعقة كبيرة من خل التفاح.

طريقة التحضير :

نقوم بخلط جميع المكونات السابقة في وعاء عميق ونتركها لمدة ربع ساعة ثم نقوم بتوزيع هذا الكريم على الشعر بالتساوي ثم نقوم بتغطية الشعر بكيس بلاستيكي، ثم نترك هذه الخلطة أو الكريم على الشعر لمدة ساعة على الأقل، ثم نقوم بشطفه بالماء الفاتر واستخدام الشامبو ثم نقوم بتصفيف الشعر برفق وسوف تلاحظين النتيجة التي ستبهرك من أول استخدام.

وصفات طبيعية للتخلص من الشعر المجعد:

الطريقة الأولى:

المكونات :

موزة مستوية ومهروسة جيدا

٢ بيضة

طريقة التحضير :

نقوم بخلط الموزة مع البيض جيدا حتى نحصل على خليط كريمي، ثم نقوم بتوزيع الكريم على الشعر جيدا بالتساوي ثم نقوم بتغطية الشعر بواسطة كيس بلاستيكي لمدة ساعتين على الأقل ثم نقوم نقوم بشطفه جيدا بالماء الفاتر والشامبو وسوف تلاحظين النتيجة.

الطريقة الثانية:

المكونات :

بيضة واحدة كاملة.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

5 قطرات من زيت اللافندر وزيت الياسمين.

طريقة التحضير:

نقوم بخلط جميع المكونات السابقة معا جيدا ثم نقوم بتوزيع هذا الخليط على الشعر جيدا ثم نقوم بتغطيته بكيس بلاستيكي أو فوطة ساخنة، ثم نترك الخليط على الشعر لمدة ساعة على الأقل ثم شطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو .