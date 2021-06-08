المكرونة البشاميل المصرية بالصوص الكريمي حضريها بمكونات اقتصادية

المكرونة البشاميل هي أحد الوجبات المصنفة من المطبخ الإيطالي وهي من أصناف الأطعمة المحببة لدى الكثير من الأشخاص، وتعتمد تلك الوجبة أعتماد كلي على الصوص الأبيض ويمكن حشوها بأكثر من نكهة باللحمة المفرومة، كما يمكن حشوها بالدجاج المُتبل أو بالجمبري الجامبو، ولكن سنعرضها في الأول باللحمة المفرومة والذي سوف نوضحه لكم من خلال المقال التالي، كما سنعرض طريقة تحضير المكرونة البشاميل بالتفصيل وبشكل صحيح لضمان نجاحها ولكن يتطلب منكم متابعينا متابعة الخطوات بشكل جيد، كما سنوضح المكونات بالتفصيل، ابقوا معانا. مكونات ومقادير حشو المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة: مكونات ومقادير حشو المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة: ربع كيلو من اللحم المفروم البلدي.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملح، فلفل أسود، بهارات لحمة.

فلفل حار أو رومي مقطع لقطع صغيرة.

رشة من الزنجبيل.

رشة من القرفة الناعمة.

ملعقة كبيرة سمن أو زبدة.

حبة واحدة من الطماطم مقطعم لقطع صغيرة. خطوات طريقة تحضير حشو المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة: نعمل في الأول على فرم البصل جيدا، وتقطيع الطماطم والفلفل. حضري المقلاة وضعي بها السمن وأشعلي النار ثم قومي بأضافة البصل وحركيها جيدا حتى يتم التحمير. بعدها ضعي الطماطم ثم قومي بأضافة الفلفل المقطع مع التحريك المستمر. الخطوة التالية ضعي اللحمة المفرومة وقلبيهم جيدا حتى تمتزج سويا، بعد ذلك قومي بأضافة التوابل كلها وحركي باستمرار حتى يتم نضجها تماما. مكونات صوص البشاميل لعمل المكرونة: ثلاثة ملاعق من الدقيق الأبيض.

كوبان ونصف كبار من الحليب.

مكعب واحد من الماجي.

فلفل أسود.

ملعقة من القشطة أو ملعقة من الجبنة الكيري.

ثلاثة ملاعق من السمن أو بما يعادلها من الزيت النباتي المخصص بالطعام. بالخطوات طريقة عمل صوص البشاميل لعمل المكرونة: حضري أناء عميق وضعي بها السمن حتى تعمل مثل الزيت سائل، بعدها قومي بإضافة الدقيق مع التحريك المستمر. خطوات طريقة تحضير حشو المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة:مكونات صوص البشاميل لعمل المكرونة:بالخطوات طريقة عمل صوص البشاميل لعمل المكرونة: الوسوم

المكرونة البشاميل هي أحد الوجبات المصنفة من المطبخ الإيطالي وهي من أصناف الأطعمة المحببة لدى الكثير من الأشخاص، وتعتمد تلك الوجبة أعتماد كلي على الصوص الأبيض ويمكن حشوها بأكثر من نكهة باللحمة المفرومة، كما يمكن حشوها بالدجاج المُتبل أو بالجمبري الجامبو، ولكن سنعرضها في الأول باللحمة المفرومة والذي سوف نوضحه لكم من خلال المقال التالي، كما سنعرض طريقة تحضير المكرونة البشاميل بالتفصيل وبشكل صحيح لضمان نجاحها ولكن يتطلب منكم متابعينا متابعة الخطوات بشكل جيد، كما سنوضح المكونات بالتفصيل، ابقوا معانا. مكونات ومقادير حشو المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة: مكونات ومقادير حشو المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة: ربع كيلو من اللحم المفروم البلدي.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملح، فلفل أسود، بهارات لحمة.

فلفل حار أو رومي مقطع لقطع صغيرة.

رشة من الزنجبيل.

رشة من القرفة الناعمة.

ملعقة كبيرة سمن أو زبدة.

حبة واحدة من الطماطم مقطعم لقطع صغيرة. خطوات طريقة تحضير حشو المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة: نعمل في الأول على فرم البصل جيدا، وتقطيع الطماطم والفلفل. حضري المقلاة وضعي بها السمن وأشعلي النار ثم قومي بأضافة البصل وحركيها جيدا حتى يتم التحمير. بعدها ضعي الطماطم ثم قومي بأضافة الفلفل المقطع مع التحريك المستمر. الخطوة التالية ضعي اللحمة المفرومة وقلبيهم جيدا حتى تمتزج سويا، بعد ذلك قومي بأضافة التوابل كلها وحركي باستمرار حتى يتم نضجها تماما. مكونات صوص البشاميل لعمل المكرونة: ثلاثة ملاعق من الدقيق الأبيض.

كوبان ونصف كبار من الحليب.

مكعب واحد من الماجي.

فلفل أسود.

ملعقة من القشطة أو ملعقة من الجبنة الكيري.

ثلاثة ملاعق من السمن أو بما يعادلها من الزيت النباتي المخصص بالطعام. بالخطوات طريقة عمل صوص البشاميل لعمل المكرونة: حضري أناء عميق وضعي بها السمن حتى تعمل مثل الزيت سائل، بعدها قومي بإضافة الدقيق مع التحريك المستمر. خطوات طريقة تحضير حشو المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة:مكونات صوص البشاميل لعمل المكرونة:بالخطوات طريقة عمل صوص البشاميل لعمل المكرونة:

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