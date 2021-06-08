الطريقة الأصلية لعمل مسحب البيك السعودي بخطوات سهلة وسريعة وطعم شهي

الطريقة الأصلية لعمل مسحب البيك السعودي ، وهي من ألذ وأطعم الأكلات، التي يعشقها أهل المملكة العربية السعودية، كما يعشقها كل من زار المملكة وتذوقها، فالأكلة خرجت من المطبخ السعودي، لتنافس في المطبخ العالمي بطعمها الشهي الجذاب، علاوة على ذلك، تفضل ربة المنزل أن تقوم بطهيها في المنزل، بشكل يضاهي المطاعم، بحيث تصبح قطع الدجاج مقرمشة ولذيذة، وبتتبيلة سبايسي رائعة، ومتميزة باللين من الداخل، وبجانبها أنواع مختلفة من الصوصات، تجعل من طعمها، نفس طعم وجودة الجاهزة وألذ، ولطريقة عمل مسحب البيك السعودي، اللذيذة بالخطوات أسهل وأحلى من الجاهز، قومي باتباع الثلاث مراحل التالية، ولمحبي المشويات أو المتبعين لنظام غذائي صحي، فإليكي طريقة عمل مسحب البيك السعودي المشوي، على الطريقة السعودية الشهية.

إضافة إلى ما سبق، مسحب البيك من أشهر الأطباق بالمطبخ السعودي، الحافل بالعديد من الأطباق التي تحولت من المحلية للعالمية، بفضل مذاقها وطعمها الذي لا مثيل له، وفي التالي خطوات تحضير تلك الوجبة الرائعة، بطريقة سهلة وسريعة، وطعم مميز.

يتم تجهيز كيلو من صدور الدجاج، بخطوات سريعة جدًا وسهلة، باتباع الخطوات التالية:

أولًا ضعي صدور الدجاج في كيس ثلاجة، واستخدمي مدقة البوفتيك، وقومي بالدق على صدور الدجاج لتسوية الأجزاء السميكة من الصدور، مع الأجزاء الرفيعة منها، بحيث يصبح سمك الدجاج كله معقول ومتساوي. يلي ذلك اصنعي الشكل التقليدي لمسحب البيك، وهو عبارة عن قطع مستطيلات، فقومي بتقطيع صدور الفراخ إلى مستطيلات بحجم صوابع كف اليد، بالتساوي باستخدام السكين. في النهاية لكي تساعدي في امتصاص مسحب البيك السعودي، للتتبيلة فيما بعد، قومي بتغريز قطع صدور الفراخ بالشوكة، تغريزات خفيفة في اللحم من فوق.

علاوة على ما سبق ذكره، فان فائدة تتبيلة دجاج مسحب البيك، أن تعطي الدجاج نكهة رائعة، إضافة إلى ذلك تسحب أي رائحة غير مقبولة منها، كما تساعد على أن يكون لحم الدجاج طري جدًا من الداخل، وخاصةً كلما تتركيها فترة زمنية أطول بالتتبيلة، كما تجعل طريقة عمل مسحب البيك السعودي، مثل البيك الأصلي كالمحترفات، وفي التالي المكونات وطريقة تحضيرها.

نصف كوب من الحليب الرايب.

ملح

فلفل أسود

ثوم بودرة.

بصل بودرة.

زنجبيل بودرة.

باربيكا.

مرقة دجاج فورية.

ربع كوب من الصلصة الحارة.

عصير ليمونة.

بشر ليمونة.

ملعقة صغيرة خل.

عدد ملعقة صغيرة شطة حارة.

أولًا أحضري وعاء عميق وضعي به الحليب الرايب، ثم قومي ببشر الليمونة على الحليب الرايب وقلبيه جيدًا، ثم أضيفي عصير الليمون على الخليط وبالتقليب، ثم الخل وامزجيهم جيدًا. كلك قومي بإضافة الملح ثم الفلفل الأسود وبالتقليب، ثم الثوم البودر ثم البصل البودر، ثم الزنجبيل البودرة ثم الباربيكا، وامزجي المكونات بالخليط جيدًا، ثم أضيفي مرقة الدجاج الفورية وبالتقليب. ثم قومي بإضافة ملعقة صغيرة من الشطة الحارة، وضيفي الصلصة الحارة، وامزجي الخليط جيدًا. في النهاية ضعي قطع صدور الدجاج داخل الوعاء في التتبيلة التي قمتي بتجهيزها، وكما ذكرنا سابقًا كلما قمتي بتركها فترة أطول في التتبيلة، كلما حصلت على نتيجة أفضل، فيفضل أن تظل في التتبيلة مدة 24 ساعة.

أولًا أحضري ثلاث أطباق، ضعي في الطبق الأول، كوبين من الدقيق مضاف إليهم نفس رشة توابل التتبيلة أي (رشة فلفل أسود، وشة بصل بودرة، ورشة ثوم بودرة، ولرشة زنجبيل بودرة، ورشة ملح، ورشة باربيكا، ورشة مرقة دجاج فورية). في نفس الوقت في الطبق الثاني، ثلاث بيضات واضربيهم وضيفي إليهم كوب حليب، ورشة فلفل أسود، وامزجيهم جيدًا. يلي ذلك ضعي في الطبق الثالث، بقسماط مفرومة خشنة. ثم قومي بغمس قطعة الدجاج المتبلة، داخل طبق الدقيق والتتبيلة، ثم اخرجيها واغمسيها في طبق البيض والحليب، ثم في طبق البقسماط المفرومة. كذلك أحضري طاسة زيت عميقة، واشعلي النار على درجة حرارة متوسطة، وبعد تسخين الزيت جيدًا، اسقطي قطع الدجاج، وبعد فترة قصيرة، قومي بتهدئة النار قليلًا، أثناء تسوية الدجاج، لكي تتم تسوية الدجاج من الداخل جيدًا. في النهاية نترك الدجاج على النار حتى يتم تسويته، ويأخذ اللون الذهبي المحمر الرائع، ثم قومي باخراجه من طاسة الزيت، وضعيه على طبق به منديل لتصفية الزيت منه، أو على شبكة، ثم ضعيها على طبق التقديم.

إضافة إلى ذلك، قومي بتحضير صوصات مسحب البيك، بطريقة المطاعم وألذ في النكهة والمذاق، لأن صوصات مسحب البيك السعودي ، تعد هي أساس وسر الطبخة، فأساس طريقة عمل مسحب البيك السعودي البارد والحار الصوصات الشهية، وهي ما تعتمد عليها المطاعم لإضافة نكهة مميزة للطهي، ولاختلاف الأذواق بين مشتهي أكلة المسحب بيك السعودي، فمن يحبها مع صوص بارد، وآخر يفضلها مع الصوص الحار، وآخر يفضلها مع الصوص الأبيض المتميز، لذا فلابد من الحرص على تقديمها كما المطاعم تمامًا، وفي التالي ثلاث أنواع مختلفة من الصوصات، لابد من أن تكون على مائدتك أثناء تقديم الوجبة اللذيذة.

المقادير كالتالي:

رشة ملح.

رشة بصل بودرة.

كوب إلا ربع من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من الصلصة الحارة.

عصير ليمونة.

½ ملعقة من الشطة الحارة.

طريقة تحضير الصوص كالتالي:

أحضري البوله وضعي بها الكاتشب، ثم ضعي بها عصير الليمون، ثم أضيفي رشة الملح الصغيرة، ثم البصل البودرة، ثم أضيفي الشطة الحارة لتحصلي على الطعم الاسبايسي وبالتقليب جيدًا. ضعي الخليط في بولة التقديم، بجانب طبق مسحب البيك اللذيذ.

بنفس مقادير الصلصة الحمراء الحارة السابق ذكرها، أحضري بولة صغيرة وخدي ربع الكمية من الصلصة الحمراء التي قمتي بتجهيزها، وأضيفي إليها 4 ملاعق كبيرة من المايونيز، بالتقليب جيدًا، ثم قومي بتقديمه مع مسحب البيك.

مقادير كالتالي:

نصف كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

رشة ملح ليمون صغيرة.

فصين ثوم حجم كبير.

3 ملاعق كبيرة من الحليب.

4 ملاعق كبيرة من الزيت.

ملح.

تحضير الصلصة البيضاء

أولًا نحضر حلة صغيرة، ونضع بها نصف كوب الماء ونشعل النار، ثم نضيف إليها النشا وبالتقليب، حتى يتماسك ، قومي برفعه من على النار واتركيه يبرد قليلًا. كذلك أحضري وعاء عميق وضعي بها الخليط وضيفي إليه رشة ملح، ثم رشة صغيرة من ملح الليمون، وممكن استبداله بعصرة ليمونة، ثم أضيفي فص الثوم إلى الخليط، ثم قومي بإضافة ملعقة كبيرة من الحليب، ثم ضعي ملعقة صغيرة من الخل، ثم أضيفي الزيت. في النهاية أحضري الهاند بليندر، وقومي بمزج الخليط السابق جيدًا، حتى تتداخل جميع المكونات وتمتزج جيدًا، وبإمكانك استبدال الهاند بليندر بالخلاط، قومي بإخراجها من الوعاء ، وضعيها في بولة التقديم.

المسحب بيك السعودي والصوصات على طريقة الشيف آية حبيب

كذلك بإمكانك أيضًا الإطلاع على الفيديو الخاص بالشيف آية حبيب، لتحضير الثلاث أنواع من الصوصات، بطريقة احترافية عالية، مثل المطاعم السعودي تمامًا، ومع إضافة نكهات خاصة بالشيف، كما بإمكانك تقديم الثلاث أنواع من الصوصات مع الوجبة، حسب مذاق المعزومين، كما بإمكانك تحضير الصوص المحبب لك فقط، والأسهل تحضيرًا، حسب رغبتك أيضًا، والجدير بالعلم كذلك أن طريقة الشيف آية حبيب Aya Habib، لعمل المسحب بيك على أصوله الخليجي، تعتمد على أن يكون بالتتبيلة السعودي الأصلي، وأن يكون المسحب مقرمش من الخارج، وطري من الداخل، كما يفضله الجميع، وإليكي الفديو خطوة بخطوة، وبأسهل الطرق.

علاوة على ذلك، يتم تقديم مسحب البيك، بجانب بطاطس محمرة، إضافة إلى أنه بإمكانك تعلم طريقة عمل خبز الزيتون الفرنسي، وتقديمه مع الوجبة، زيادة على ذلك تقدم بجانبها، بولات الصوصات المختلفة بأنواعها الثلاثة، في صينية تقديم بطريقة المطاعم، من أجل أن تستمتعي بوجبة من صنع يديكي، تضاهي الجاهزة وبطعم أشهى.

الدجاج المسحب المشوي على الطريقة السعودية الشهية

في الختام ففي حال كنتي تتبعين نظام غذائي صحي، فالأفضل أن تتناولي مسحب البيك السعودي مشوي، لتجنب السعرات الحرارية العالية في الوجبة، والتي تصل في الستة قطع ل 1060 سعر حراري، وتناولي قبلها كمقبلات الشوربة المشبعة لحرق الدهون ورفع المناعة ، وإليكي الطريقة كالتالي.