سر خلطة كنتاكي المقرمشة الأصلية مثل المطاعم للشيف فاطمة أبوحاتي 2021م

سر خلطة كنتاكي المقرمشة ، الشهية على أصولها، والتي تحرص كل ربة منزل، على تلبية رغبة أفراد أسرتها، في تصنيعها منزليًا، من أجل ضمان النظافة وفي نفس الوقت توفير الأموال، كما أن طريقة عمل دجاج كنتاكي الوصفة الأصلية السرية في المنزل، للشيف فاطمة أبو حاتي، من أسهل وأسرع الطرق عمومًا، فمكوناتها السهلة البسيطة، المتاحة في مطبخك، إضافة إلى طريقة عمل دجاج كنتاكي مثل المطاعم، المنزلية السهلة السريعة، ستغنيكي عن شراءها من المطاعم، علاوة على ذلك سر الخلطة التي يبحث عنها الجميع، تقدمها الشيف فاطمة ابو حاتي، بطريقة تحضير بسيطة جدًا، وفي الختام لا ننسى أن تلك الوجبة المفضلة للجميع، لابد من أن تقدم بجانب، البطاطس المحمرة، وبعض الصوصات الشهية، سنذكرها في التالي.

إضافة إلى ما سبق فالجدير بالعلم أيضًا، أن هناك العديد من وصفات الدجاج، تضاهي وجبة كنتاكي، على سبيل المثال أفخاذ الدجاج المقرمشة لمنال العالم ، كذلك طريقة المسحب بيك السعودي الأصلي، كما بإمكانك تقديم وجبة كنتاكي فاطمة ابو حاتي، بجانب صوص الثومية المنزلي، وأيضًا الكاتشاب، حسب الرغبة، وفي التالي مكونات الوصفة، كذلك طريقة تحضيرها على أصولها.

8 دبابيس دجاج صغيرة، من دجاجة وزنها كيلو تقريبًا.

مقدار غزير من الزيت للتحمير.

مكونات خلطة محلول الدجاج

4 كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة ملح.

عدد 2 ملعقة كبيرة خل.

2 ملعقة كبيرة سكر.

مكونات خلطة كنتاكي السرية

كوب دقيق.

1/2 كوب نشا.

عدد 1 ملعقة كبيرة بابريكا.

1 ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

عدد 1 ملعقة كبيرة بصل بودرة.

زعتر.

فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة ملح.

عدد 1 ملعقة صغيرة شطة.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

مكونات خليط تغطية دجاج كنتاكي الشهي

2 كوب من الدقيق.

1/2 كوب من النشا.

1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

عدد 1 ملعقة صغيرة من الكركم.

1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

عدد 1 ملعقة صغير بصل بودرة.

زعتر.

1 ملعقة صغيرة بابريكا.

أولًا أحضري دبابيس الدجاج، قومي بغسلها جيدًا، ثم بطرف السكين قومي بتغريزها فتحات، كما هو واضح في الفيديو، ليسهل على التتبيلة دخولها للحم الدجاج، وتشرب اللحم لها، بصورة حيدة. ثم أحضري وعاء وضعي به خلطة المحلول، الذي سيتم نقع الدجاج فيه، ضعي في الوعاء الماء ثم مقدار الملح والسكر والخل، وبالتقليب جيدًا، حتى تمام الذوبان، ثم ضعي به دبابيس الدجاج أو الصدور حسب الرغبة. يلي ذلك اتركي الدجاج منقوع في المحلول، لمدة ليلة كاملة في الثلاجة، مع الحرص على تغطيتها، للحصول على النتيجة المرغوبة. بعد ذلك قومي بإخراج الدجاج من الثلاجة، وقومي بتصفيته وشطفه جيدًا من المحلول، وتصفيته جيدًا من ماء الشطف. الآن أحضري وعاء وضعي به ، خلطة كنتاكي السرية، المكونة من كوب الدقيق، ثم أضيفي النشا، ثم مقدار الثوم البودرة، والبصل البودرة، ثم الباربيكا، وأضيفي مقدار الشطة، ثم البيكنج بودر، ثم الزعتر والملح، وكوب ماء وبالتقليب جيدًا كما يراعى عند تحضير وعاء الخلطة السرية، أن نقوم بوضع المكونات البودرة جميعها أولًا، وتقليبها قبل إضافة الماء إليها. احرصي أن يكون الخليط، سمكه مثل سمك خلطة البشاميل في سمكها، بحيث يتم تثبيته على قطع الدجاج بسهولة. بعد ذلك قومي بتحضير خلطة التغطية، أحضري كيس وضعي به مقدار الدقيق، ثم مقدار النشا، ثم البيكنج بودر، ثم الزعتر، وأضيفي الثوم البودرة، والبصل البودرة، والكركم، والبابريكا، ثم احكمي غلق الكيس جيدًا، ورجيه حتى تمام الامتزاج. يلي ذلك أحضري وعاء خطة كنتاكي السرية، النصف متماسكة، وأسقطي فيها قطع الدجاج بالترتيب، وأخرجي قطعه قطعة وضعيها في كيس خلطة التغطية، لكي تلتصق بها مكونات التغطية الخارجية، وكرري ذلك حتى تمام الانتهاء من الكمية كاملة. يلي ذلك رص قطع الدجاج، بعد تمام تغطيتهم بخلطة التغطية، في طبق. كذلك أحضري حلة وضعي بها زيت غزير، وسخنيه جيدًا على النار، وبمجرد شعورك بسخونته، أسقطي الدجاج قطع قطعه فيه، واغمسيه في زيت القلي جيدًا، ولا يفضل تغطية الحلة. في نفس الوقت تترك الفراخ، في زيت القلي على النار مدة 20 دقيقة، على نار هادئة، ثم ارفعي النار حتى تأخذ اللون الذهبي الرائع، لمدة خمس دقائق أخرى، حتى تمام التسوية. في نهاية المطاف قومي بوضع دجاج كنتاكي المقرمش البيتي، في طبق به مناديل التقديم مثل المطاعم، ويفضل تقديم الوجبة، مع البطاطس المحمرة، وصوص الكاتشاب اللذيذ.

مكونات دجاج كنتاكي المقرمش فاطمة أبوحاتيطريقة عمل دبابيس كنتاكي فاطمة ابو حاتي Fatma Abu Haty