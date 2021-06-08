سر نعومة شعر الكوريات حولي شعرك الخشن والمجعد الى ناعم حرير جدا في ساعتين

تبحث العديد من النساء عن أسرار شعر الكوريات الناعم وتلجأ إلى العديد من الطرق للحصول على شعر ناعم وانسيابي، وقد تكون هذه الطرق من خلال منتجات الشعر الصناعية مثل الزيوت وحمامات الكريم والسيرم وبدائل الزيت وغيرها من منتجات العناية بالشعر، وقد تكون من خلال وصفات طبيعية مجربة من قِبل العديد من النساء في مختلف أنحاء العالم ومن الوصفات الطبيعية لتنعيم الشعر وجعله انسيابي وصفة الأفوكادو الكورية. وصفة الأفوكادو السحرية لتنعيم الشعر تستخدم النساء الكوريات الأفوكادو في الحصول علي شعر ناعم كالحرير بالطريقة التالية. مكونات الوصفة ثمرة واحدة من الأفوكادو.

4 ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

قبعة شعر. طريقة تحضير واستخدام الوصفة أولًا في وعاء نظيف صغير الحجم قومي بهرس ثمرة الأفوكادو باستخدام شوكة طعام.

بعد ذلك قومي بإضافة زيت الزيتون إلى ثمرة الأفوكادو المهروسة، امزجيهم جيدًا حتى تندمج المكونات.

قومي بغسل شعرك وجففيه جيدًا، ثم ضعي الخليط على شعرك من الأطراف حتى الجذور.

بعدها قومي بتغطية شعرك باستخدام بونيه الشعر واتركيه لمدة ساعتين.

بعد ذلك اغسلي شعرك جيدًا باستخدام شامبو طبي وبماء فاتر.

للحصول على أفضل النتائج، يجب المداومة على استخدام هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيًا ولمدة لا تقل عن 3 شهور على الأقل. وصفة البيض والحليب لتنعيم الشعر مكونات الوصفة كوب ونصف من الحليب المغلي جيدًا.

بيضة كبيرة الحجم.

فرشاة لتوزيع الخليط. طريقة تحضير واستخدام الوصفة في وعاء صغير يتم خفق البيض والحليب معًا حتى تمام التجانس.

بواسطة فرشاه الفرد يتم فرد الخليط على جميع أجزاء الشعر.

بعدها يتم تمشيط الشعر بواسطة فرشاة شعر خشبية.

يتم ترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة، وبعدها يتم غسل الشعر جيدًا بالماء البارد والشامبو المناسب للشعر. الوسوم

تبحث العديد من النساء عن أسرار شعر الكوريات الناعم وتلجأ إلى العديد من الطرق للحصول على شعر ناعم وانسيابي، وقد تكون هذه الطرق من خلال منتجات الشعر الصناعية مثل الزيوت وحمامات الكريم والسيرم وبدائل الزيت وغيرها من منتجات العناية بالشعر، وقد تكون من خلال وصفات طبيعية مجربة من قِبل العديد من النساء في مختلف أنحاء العالم ومن الوصفات الطبيعية لتنعيم الشعر وجعله انسيابي وصفة الأفوكادو الكورية. وصفة الأفوكادو السحرية لتنعيم الشعر تستخدم النساء الكوريات الأفوكادو في الحصول علي شعر ناعم كالحرير بالطريقة التالية. مكونات الوصفة ثمرة واحدة من الأفوكادو.

4 ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

قبعة شعر. طريقة تحضير واستخدام الوصفة أولًا في وعاء نظيف صغير الحجم قومي بهرس ثمرة الأفوكادو باستخدام شوكة طعام.

بعد ذلك قومي بإضافة زيت الزيتون إلى ثمرة الأفوكادو المهروسة، امزجيهم جيدًا حتى تندمج المكونات.

قومي بغسل شعرك وجففيه جيدًا، ثم ضعي الخليط على شعرك من الأطراف حتى الجذور.

بعدها قومي بتغطية شعرك باستخدام بونيه الشعر واتركيه لمدة ساعتين.

بعد ذلك اغسلي شعرك جيدًا باستخدام شامبو طبي وبماء فاتر.

للحصول على أفضل النتائج، يجب المداومة على استخدام هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيًا ولمدة لا تقل عن 3 شهور على الأقل. وصفة البيض والحليب لتنعيم الشعر مكونات الوصفة كوب ونصف من الحليب المغلي جيدًا.

بيضة كبيرة الحجم.

فرشاة لتوزيع الخليط. طريقة تحضير واستخدام الوصفة في وعاء صغير يتم خفق البيض والحليب معًا حتى تمام التجانس.

بواسطة فرشاه الفرد يتم فرد الخليط على جميع أجزاء الشعر.

بعدها يتم تمشيط الشعر بواسطة فرشاة شعر خشبية.

يتم ترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة، وبعدها يتم غسل الشعر جيدًا بالماء البارد والشامبو المناسب للشعر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر نعومة شعر الكوريات حولي شعرك الخشن والمجعد الى ناعم حرير جدا في ساعتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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