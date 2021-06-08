اعملى بنفسك كريم أساس بالمنزل في 5 دقائق بمواد غير مكلفة فاونديشن مناسب لبشرتك

يعد كريم الأساس من أهم أدوات المكياج التي تحتاجها المرأة، حيث يُستخدم في توحيد لون البشرة وإخفاء عيوبها من آثار التعب والإرهاق، ويتم وضع كريم الأساس على البشرة بعد ترطيب البشرة بأي كريم ترطيب، حتى يعطي شكل أملس على البشرة، ونطرًا لأهمية كريم الأساس، سوف نعرض عليكم أفضل طريقة عمل كريم أساس طبيعي في المنزل.

طريقة عمل كريم أساس طبيعي في المنزل

يوجد العديد من الوصفات التي توضح طريقة عمل كريم أساس طبيعي في المنزل، وأفضل الطرق المجربة الآتي:

إحضار المكونات وهي كريم ترطيب وأي نوع بودر مناسب لنوع ولون بشرتك وعبوة صغيرة بعد تعقيمها وأداة حادة صغيرة، ويتم تحضير الوصفة من خلال وضع كمية مناسبة من كريم الترطيب في العبوة المعقمة، ثم بشر كمية من البودر باستخدام الأداة الحادة ودمجها بكريم الترطيب؛ حتى الحصول على قوام كريمي؛ وبالتالي الحصول على كريم أساس جاهز للاستعمال.

الوصفة الثانية

إحضار المكونات وهي ملعقتان صغيرتان من جل الألوفيرا وملعقة صغيرة من كريم الترطيب الخاص ببشرتك وأربعة نقط من كريم أساس خالي من الزيوت وربع ملعقة صغيرة من أي كريم واقي من الشمس ومخصص للبشرة الدهنية ونصف ملعقة صغيرة من البودر المضغوط وأربعة نقط من زيت شجرة الشاي، ويتم التحضير من خلال دمج كريم الترطيب وجل الألوفيرا وكريم الأساس والكريم الواقي من الشمس معاً؛ ثم وضع البودر وزيت شجرة الشاي عليهم والدمج جيدًا حتى الحصول على قوام كريمي ولكن يجب الاحتفاظ بكريم الأساس الناتج في الثلاجة.

الوصفة الثالثة

إحضار المكونات وهي كوب من النشا المطحون وملعقتين من الشوفان المطحون ونصف ملعقة صغيرة من القهوة أو الكاكاو وعشر نقط من زيت بذور العنب وعبوة فارغة معقمة، ويتم التحضير الوصفة من خلال خلط كوب النشا مع الشوفان بشكل كامل ثم وضع القهوة أو الكاكاو تدريجيًا حتى الوصول إلى درجة اللون المطلوبة، وبعد ذلك إضافة زيت بذور العنب تدريجيًا ودمج الخليط جيدًا؛ حتى الحصول على قوام كريمي؛ وبالتالي الحصول على كريم أساس طبيعي جاهز للأستخدام.