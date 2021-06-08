طريقة سلطة طحينة السمك زي المطاعم بالزبادي والبقدونس بمذاق رائع

طريقة سلطة طحينة السمك , طبق سلطة الطحينة على المائدة من الأطباق الرئيسية التي تزيد من نكهة الأطباق المقدمة معها، خاصًة مع المأكولات البحرية والأسماك، والمميز أنه يمكن تحضيرها بطرق مختلفة للاستمتاع بطعمها في كل مرة، وفي خلال هذا المقال سنقدم لكي سيدتي اليوم أبسط طرق لعمل سلطة طحينة السمك في البيت بمكونات بسيطة، وبخطوات سهلة، كما أنها لا تحتاج لتحضيرها سوى عدة دقائق فقط، وتكون جاهزة لتحضيرها مع الأطباق الرئيسية الشهية. طريقة سلطة طحينة السمك طريقة سلطة طحينة السمك المكونات نصف كوب من الطحينة.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من عصير الليمون.

كوبان من الحليب الرائب.

ملعقة صغيرة من الملح.

فصين من الثوم المهروس.

نصف كوب من الماء الفاتر. طريقة التحضير احضري وعاء المطحنة الكهربائية وأضيفي به الطحينة + زيت الزيتون + عصير الليمون + الملح + الحليب الرائب + الثوم.

اخفقي كل المكونات جيدًا حتى تصبح متجانسة تمامًا.

ثم اسكبي الخليط في وعاء عميق وأضيفي معه البقدونس وامزجي جيدًا ثم اسكبيه في طبق التقديم وقدميها مع السمك والأرز. طريقة التحضير الوصفة الثانية: طريقة عمل سلطة طحينة السمك بالزبادي الوصفة الثانية: طريقة عمل سلطة طحينة السمك بالزبادي المكونات ملعقتان كبيرتان من الطحينة البيضاء.

نصف كوب من الزبادي الطبيعي.

ربع كوب من الماء الساخن.

ربع كوب من زيت الزيتون.

فصين من الثوم المهروس.

ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

يمكن إضافة رشة من البابريكا أو الفلفل الحار حسب الرغبة. طريقة التحضير ضعي كلًا من الطحينة + الماء الساخن في وعاء المطحنة الكهربائية وامزجي المكونين معًا.

ثم أضيفي لهما كلًا من الزبادي + زيت الزيتون + البهارات المتوفرة + عصير الليمون + الثوم مع الاستمرار في الخفق حتى تتجانس تمامًا.

ثم اسكبي خليط السلطة في طبق التقديم مع تزيينها بشرائح الليمون والفلفل الحار، والبقدونس. طريقة التحضير الوصفة الثالثة: طريقة عمل سلطة طحينة السمك بالليمون الوصفة الثالثة: طريقة عمل سلطة طحينة السمك بالليمون المكونات كوب من الطحينة.

كوب إلا ربع من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الماء.

فصين من الثوم المهروس.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الكمون. طريقة التحضير اسكبي الطحينة +الثوم + عصير الليمون + الملح + الكمون في وعاء الخلاط الكهربائي.

اسكبي الماء مع الاستمرار في الخفق حتى تحصلين على القوام المناسب.

ضعي سلطة الطحينة في طبق التقديم ثم قدميه على الفور مع وجبة الأسماك التي تفضلينها. الوصفة الرابعة: طريقة عمل سلطة طحينة السمك بالطماطم المكونات نصف كوب من الطحينة.

ثلاثة ثمرات من الطماطم.

ثلاثة ثمرات من الخيار.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

عصير ثمرة من الليمون.

رشة من الملح.

بعض أوراق من النعناع الأخضر.

ماء دافئ. طريقة التحضير في وعاء عميق اسكبي الطحينة مع سكب الماء بالتدريج أثناء الخلط حتى يصبح بقوام متجانس، ثم اتركيها جانبًا.

قطعي كلًا من الخيار والطماطم قطع مكعبات صغيرة الحجم، ثم أضيفي الخضروات على الطحينة.

ثم أضيفي الملح وعصير الليمون مع الاستمرار في الخفق ثم أضيفي البقدونس والنعناع.

اسكبي السلطة في وعاء التقديم مع تزيينه بالبقدونس وشرائح الليمون. الوصفة الخامسة: طريقة عمل سلطة طحينة السمك منال العالم المكونات نصف كوب من الطحينة البيضاء (خام).

نصف كوب من الحليب الرائب.

ربع كوب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير أضيفي الطحينة مع عصير الليمون في وعاء عميق وامزجي جيدًا.

ثم اسكبي الماء بالتدريج أثناء الخفق مع الحرص على الحصول على قوام كثيف.

أضيفي الحليب الرائب أثناء الخفق باستخدام المضرب الكهربائي حتى تحصلين على قوام للطحينة رائع.

ضعي الفلفل الأسود والملح والكمون مع الاستمرار في الخفق.

اسكبي الخليط في طبق التقديم وزينيه بخط رفيع من زيت الزيتون ورشة من البقدونس و شريحة من الليمون. طريقة التحضيرالوصفة الرابعة: طريقة عمل سلطة طحينة السمك بالطماطمطريقة التحضيرالوصفة الخامسة: طريقة عمل سلطة طحينة السمك منال العالمطريقة التحضير الوسوم

طريقة سلطة طحينة السمك , طبق سلطة الطحينة على المائدة من الأطباق الرئيسية التي تزيد من نكهة الأطباق المقدمة معها، خاصًة مع المأكولات البحرية والأسماك، والمميز أنه يمكن تحضيرها بطرق مختلفة للاستمتاع بطعمها في كل مرة، وفي خلال هذا المقال سنقدم لكي سيدتي اليوم أبسط طرق لعمل سلطة طحينة السمك في البيت بمكونات بسيطة، وبخطوات سهلة، كما أنها لا تحتاج لتحضيرها سوى عدة دقائق فقط، وتكون جاهزة لتحضيرها مع الأطباق الرئيسية الشهية. طريقة سلطة طحينة السمك طريقة سلطة طحينة السمك المكونات نصف كوب من الطحينة.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من عصير الليمون.

كوبان من الحليب الرائب.

ملعقة صغيرة من الملح.

فصين من الثوم المهروس.

نصف كوب من الماء الفاتر. طريقة التحضير احضري وعاء المطحنة الكهربائية وأضيفي به الطحينة + زيت الزيتون + عصير الليمون + الملح + الحليب الرائب + الثوم.

اخفقي كل المكونات جيدًا حتى تصبح متجانسة تمامًا.

ثم اسكبي الخليط في وعاء عميق وأضيفي معه البقدونس وامزجي جيدًا ثم اسكبيه في طبق التقديم وقدميها مع السمك والأرز. طريقة التحضير الوصفة الثانية: طريقة عمل سلطة طحينة السمك بالزبادي الوصفة الثانية: طريقة عمل سلطة طحينة السمك بالزبادي المكونات ملعقتان كبيرتان من الطحينة البيضاء.

نصف كوب من الزبادي الطبيعي.

ربع كوب من الماء الساخن.

ربع كوب من زيت الزيتون.

فصين من الثوم المهروس.

ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

يمكن إضافة رشة من البابريكا أو الفلفل الحار حسب الرغبة. طريقة التحضير ضعي كلًا من الطحينة + الماء الساخن في وعاء المطحنة الكهربائية وامزجي المكونين معًا.

ثم أضيفي لهما كلًا من الزبادي + زيت الزيتون + البهارات المتوفرة + عصير الليمون + الثوم مع الاستمرار في الخفق حتى تتجانس تمامًا.

ثم اسكبي خليط السلطة في طبق التقديم مع تزيينها بشرائح الليمون والفلفل الحار، والبقدونس. طريقة التحضير الوصفة الثالثة: طريقة عمل سلطة طحينة السمك بالليمون الوصفة الثالثة: طريقة عمل سلطة طحينة السمك بالليمون المكونات كوب من الطحينة.

كوب إلا ربع من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الماء.

فصين من الثوم المهروس.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الكمون. طريقة التحضير اسكبي الطحينة +الثوم + عصير الليمون + الملح + الكمون في وعاء الخلاط الكهربائي.

اسكبي الماء مع الاستمرار في الخفق حتى تحصلين على القوام المناسب.

ضعي سلطة الطحينة في طبق التقديم ثم قدميه على الفور مع وجبة الأسماك التي تفضلينها. الوصفة الرابعة: طريقة عمل سلطة طحينة السمك بالطماطم المكونات نصف كوب من الطحينة.

ثلاثة ثمرات من الطماطم.

ثلاثة ثمرات من الخيار.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

عصير ثمرة من الليمون.

رشة من الملح.

بعض أوراق من النعناع الأخضر.

ماء دافئ. طريقة التحضير في وعاء عميق اسكبي الطحينة مع سكب الماء بالتدريج أثناء الخلط حتى يصبح بقوام متجانس، ثم اتركيها جانبًا.

قطعي كلًا من الخيار والطماطم قطع مكعبات صغيرة الحجم، ثم أضيفي الخضروات على الطحينة.

ثم أضيفي الملح وعصير الليمون مع الاستمرار في الخفق ثم أضيفي البقدونس والنعناع.

اسكبي السلطة في وعاء التقديم مع تزيينه بالبقدونس وشرائح الليمون. الوصفة الخامسة: طريقة عمل سلطة طحينة السمك منال العالم المكونات نصف كوب من الطحينة البيضاء (خام).

نصف كوب من الحليب الرائب.

ربع كوب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح. طريقة التحضير أضيفي الطحينة مع عصير الليمون في وعاء عميق وامزجي جيدًا.

ثم اسكبي الماء بالتدريج أثناء الخفق مع الحرص على الحصول على قوام كثيف.

أضيفي الحليب الرائب أثناء الخفق باستخدام المضرب الكهربائي حتى تحصلين على قوام للطحينة رائع.

ضعي الفلفل الأسود والملح والكمون مع الاستمرار في الخفق.

اسكبي الخليط في طبق التقديم وزينيه بخط رفيع من زيت الزيتون ورشة من البقدونس و شريحة من الليمون. طريقة التحضيرالوصفة الرابعة: طريقة عمل سلطة طحينة السمك بالطماطمطريقة التحضيرالوصفة الخامسة: طريقة عمل سلطة طحينة السمك منال العالمطريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة سلطة طحينة السمك زي المطاعم بالزبادي والبقدونس بمذاق رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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