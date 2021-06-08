اصنعي بنفسك كريم مزيل عرق طبيعي منزلي يدوم لساعات طويلة بروائح منعشة

كريم مزيل العرق هو كريم يتم استخدامه يوميا للقضاء على رائحة العرق نهائياً، وهناك العديد من كريمات إزالة العرق التي يمكنك استخدامها، ولكن في هذا المقال سوف نقدم لك مجموعة من كريمات إزالة العرق التي يمكنك صُنعها في المنزل بنفسك بالمكونات المتاحة لديك. طريقة عمل كريم مزيل العرق طبيعيًا طريقة عمل كريم مزيل العرق طبيعيًا نقدم إليك فيما يلي مجموعة وصفات طبيعية يمكنك استخدامها للتخلص من رائحة العرق نهائيا:- كريم زبدة الشيا المكوّنات ٢٠٠ جرام زيت جوز الهند.

٢٠٠ جرام خميرة.

١٠٠ جرام زبدة الشيا.

١٠٠ جرام نشا الذرة. طريقة التحضير قم بمزج كل من الزبدة مع زيت جوز الهند جيدا حتي يتجانس الخليط ثم ضع الخميرة ونشا الذرة.

احضر اناء زجاجي معقم وضع الخليط بداخله ويمكنك استخدمه يوميا. طريقة كريم شمع العسل لإزالة العرق طريقة كريم شمع العسل لإزالة العرق المكوّنات ٢ ملعقة صغيرة من شمع العسل.

١ ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ربع ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو.

١ ملعقة صغيرة من زيت إكليل الجبل وزيت الزعتر الأبيض.

١ كبيرة من زيت اللافندر.

٣ قطرات من زيت الخروع. طريقة التحضير ضع شمع العسل في إناء عميق حتى يذوب جيدا، ثم ضع زبدة الكاكاو وبعد ذلك قم بوضع جميع الزيوت دفعة واحدة ونخلط المكونات جيدا حتي تمتزج تماما.

أحضر زجاجة نظيفة معقمة وضع المزيج بداخلها، يمكنك استخدام المزيل صباحاً ومساء. طريقة كريم مزيل للعرق طبيعياً بالشبة طريقة كريم مزيل للعرق طبيعياً بالشبة المكوّنات ٤ ملاعق صغيرة من مسحوق الشبة.

ماء ورد.

٥ ملاعق صغيرة بودرة اطفال. طريقة التحضير قم بمزج كل هذه المكونات مع بعضها جيدا، ضع المزيج داخل علبة زجاجية معقمة ويمكنك استخدامه يومياً. وصفة ماء الورد وصفة ماء الورد المكونات ٣ ملاعق كبيرة من ماء الورد.

١ ملعقة كبيرة خل تفاح. طريقة التحضير قم بخلط هذه المكونات جيدا ثم ضعها في قنينة رشاش ويمكنك استخدام المزيل يومياً. الوسوم

كريم مزيل العرق هو كريم يتم استخدامه يوميا للقضاء على رائحة العرق نهائياً، وهناك العديد من كريمات إزالة العرق التي يمكنك استخدامها، ولكن في هذا المقال سوف نقدم لك مجموعة من كريمات إزالة العرق التي يمكنك صُنعها في المنزل بنفسك بالمكونات المتاحة لديك. طريقة عمل كريم مزيل العرق طبيعيًا طريقة عمل كريم مزيل العرق طبيعيًا نقدم إليك فيما يلي مجموعة وصفات طبيعية يمكنك استخدامها للتخلص من رائحة العرق نهائيا:- كريم زبدة الشيا المكوّنات ٢٠٠ جرام زيت جوز الهند.

٢٠٠ جرام خميرة.

١٠٠ جرام زبدة الشيا.

١٠٠ جرام نشا الذرة. طريقة التحضير قم بمزج كل من الزبدة مع زيت جوز الهند جيدا حتي يتجانس الخليط ثم ضع الخميرة ونشا الذرة.

احضر اناء زجاجي معقم وضع الخليط بداخله ويمكنك استخدمه يوميا. طريقة كريم شمع العسل لإزالة العرق طريقة كريم شمع العسل لإزالة العرق المكوّنات ٢ ملعقة صغيرة من شمع العسل.

١ ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ربع ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو.

١ ملعقة صغيرة من زيت إكليل الجبل وزيت الزعتر الأبيض.

١ كبيرة من زيت اللافندر.

٣ قطرات من زيت الخروع. طريقة التحضير ضع شمع العسل في إناء عميق حتى يذوب جيدا، ثم ضع زبدة الكاكاو وبعد ذلك قم بوضع جميع الزيوت دفعة واحدة ونخلط المكونات جيدا حتي تمتزج تماما.

أحضر زجاجة نظيفة معقمة وضع المزيج بداخلها، يمكنك استخدام المزيل صباحاً ومساء. طريقة كريم مزيل للعرق طبيعياً بالشبة طريقة كريم مزيل للعرق طبيعياً بالشبة المكوّنات ٤ ملاعق صغيرة من مسحوق الشبة.

ماء ورد.

٥ ملاعق صغيرة بودرة اطفال. طريقة التحضير قم بمزج كل هذه المكونات مع بعضها جيدا، ضع المزيج داخل علبة زجاجية معقمة ويمكنك استخدامه يومياً. وصفة ماء الورد وصفة ماء الورد المكونات ٣ ملاعق كبيرة من ماء الورد.

١ ملعقة كبيرة خل تفاح. طريقة التحضير قم بخلط هذه المكونات جيدا ثم ضعها في قنينة رشاش ويمكنك استخدام المزيل يومياً.

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