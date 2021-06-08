تحدي فطير المحلات ألذ طريقة عمل الفطير بالجبنة الرومي ولا أحلي من كده

تستطيع الآن إعداد الفطير بالجبنه الرومي في المنزل بدل من أن تقوم بشرائها من المحلات، بطريقة سهلة وبسيطة ولا تأخذ أي وقت أو مجهود للحصول على فطيرة ذات طعم شهي لان جبن الرومي تعتبر من أغلى أنواع الجبن ذات مذاق شهي، وهذا ما سنقدمه لك لمعرفة طريقة عمل فطيرة بالجبنه الرومي من خلال متابعة قراءة المقال التالي . مكونات عمل فطيرة بالجبنة الرومي ثلاث أكواب من الدقيق.

ربع كوب من زيت أو سبع معالق من الزيت.

بيضة واحدة.

كيس فانيليا.

نص كوب من لبن.

ماء للعجن به.

رشه من ملح وسكر.

معلقة كبيرة من خميرة فورية. ولاستخدام مكونات للحشو: جبنه رومي تكون مبشورة.

سمن. عمل فطيرة بالجبنة الرومي أولا نقوم بخلط كل من الدقيق وبيكيج باودر وكذلك الملح وسكر بطريقة جيدة.

وبعدها تتم إضافة الزبدة إلى جميع المكونات السابقة ومزجها جيدا حتى تختفي الزبدة.

وتتم بعدها إضافة كوب واحد من الجبن المبشور ونقوم بالمزج.

وبعدها تتم إضافة الزبادي على جميع المكونات السابقة ويجب أن تقوم بفركه جيدا وبطريقة سريعة حتى تصبح العجينه لديك طرية ولا تتم الاتصاف باليد.

وبعدها على سطح مستوي داخل المطبخ قم برش قليل من الدقيق وبعدها عليك فرد العجينة جيدا بيديك أو يمكنك استخدام النشابة الخشبية الخاصة بالعجين، وبعدها تتم تقسيمها على الشكل الذي ترغب به مثل على شكل دائري.

ثم تقوم بعد ذلك بأخذ صينية ودهن فيها زيت أو زبدة حسب الرغبة، ثم نضع قليل من الدقيق ونضع بعدها الفطير.

قوم بأخذ الصينية وادخلها في الفرن على درجة حرارة مئة وثمانون درجة مئوية لمدة لا تقل عن عشرة إلى عشرون دقيقة, وتقدم بعد ذلك ساخنة. الوسوم

تستطيع الآن إعداد الفطير بالجبنه الرومي في المنزل بدل من أن تقوم بشرائها من المحلات، بطريقة سهلة وبسيطة ولا تأخذ أي وقت أو مجهود للحصول على فطيرة ذات طعم شهي لان جبن الرومي تعتبر من أغلى أنواع الجبن ذات مذاق شهي، وهذا ما سنقدمه لك لمعرفة طريقة عمل فطيرة بالجبنه الرومي من خلال متابعة قراءة المقال التالي . مكونات عمل فطيرة بالجبنة الرومي ثلاث أكواب من الدقيق.

ربع كوب من زيت أو سبع معالق من الزيت.

بيضة واحدة.

كيس فانيليا.

نص كوب من لبن.

ماء للعجن به.

رشه من ملح وسكر.

معلقة كبيرة من خميرة فورية. ولاستخدام مكونات للحشو: جبنه رومي تكون مبشورة.

سمن. عمل فطيرة بالجبنة الرومي أولا نقوم بخلط كل من الدقيق وبيكيج باودر وكذلك الملح وسكر بطريقة جيدة.

وبعدها تتم إضافة الزبدة إلى جميع المكونات السابقة ومزجها جيدا حتى تختفي الزبدة.

وتتم بعدها إضافة كوب واحد من الجبن المبشور ونقوم بالمزج.

وبعدها تتم إضافة الزبادي على جميع المكونات السابقة ويجب أن تقوم بفركه جيدا وبطريقة سريعة حتى تصبح العجينه لديك طرية ولا تتم الاتصاف باليد.

وبعدها على سطح مستوي داخل المطبخ قم برش قليل من الدقيق وبعدها عليك فرد العجينة جيدا بيديك أو يمكنك استخدام النشابة الخشبية الخاصة بالعجين، وبعدها تتم تقسيمها على الشكل الذي ترغب به مثل على شكل دائري.

ثم تقوم بعد ذلك بأخذ صينية ودهن فيها زيت أو زبدة حسب الرغبة، ثم نضع قليل من الدقيق ونضع بعدها الفطير.

قوم بأخذ الصينية وادخلها في الفرن على درجة حرارة مئة وثمانون درجة مئوية لمدة لا تقل عن عشرة إلى عشرون دقيقة, وتقدم بعد ذلك ساخنة.

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