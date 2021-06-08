ضعي ملعقة بانثينول وقهوة لتبييض وتقشير الجلد الميت في الجسم كله في غضون دقائق

هناك العديد من الخلطات التي تستخدم في تبييض الجسم حيث يبحث العديد من النساء والبنات عن أفضل الخلطات التي تمكنهم من الحصول علي جسم ناعم وأبيض ولا يوجد به بقع أو أماكن داكنة، ولذا فقد يجدوا الحل معنا اليوم مع هذه الوصفة الجبارة التي تعمل علي إزالة الجلد الميت وتنظيف البشرة وتوحيد لون البشرة، والحصول علي تبييض الجسم بالكامل. خلطة البانثينول والقهوة لتبييض الجسم المكونات. بانثينول كريم ترطيب وتفتيح.

مقدار قهوة مناسب للكمية التي سيتم تجهيزها .

ملعقة من اللبن الحليب.

ملعقة من ماء الورد .

كبسولة من فيتامين c طريقة التحضير نقوم بتجهيز الوصفة بالكامل عن طريق مزج كمية من كريم البانثينول علي كمية من القهوة مناسبة له ونضع علي هذا المزيج ملعقة من اللبن الحليب إلي جانب ملعقة من ماء الورد.

نقوم بتقليب كافة المكونات جيدا مع بعضهم البعض من أجل الحصول علي مزيج متجانس إلي حد ما، ثم نضع كبسولة فيتامين سي.

نستمر في التقليب حتي يمتزج كافة المكونات مع بعضهم وتكون الوصفة جاهزة علي التطبيق فورا.

نقوم بغسل الجسم بالكامل قبل الشروع في وضع هذه الخلطة المتميزة ونقوم بعد غسله بتجفيفه بفوطة ثم نقوم بوضع الوصفة علي كافة أنحاء الجسم .

ونقوم بعد ذلك بترك الوصفة علي الجسم بالكامل لمدة نصف ساعة وبعدها نقوم بفرك المزيج لأنه يكون قد جف بالفعل.

نقوم بفرك الجسم بالكامل عن طريق أطراف الأصابع وحتي أن ننتهي من فرك الجسم بأكمله ونحصل علي نعومة وتبييض ليس لهم مثيل.

نقوم بعد ذلك بشطف الجسم بالكامل بالماء الدافئ والشعور جل لكي نحصل علي نعومة لا مثيل لها وتبييض البشرة والجسم بأكمله بطريقة رائعة ومتميزة وفريدة من نوعها فقد تعمل القهوة والبانثينول على تبييض وتنعيم البشرة. الوسوم

هناك العديد من الخلطات التي تستخدم في تبييض الجسم حيث يبحث العديد من النساء والبنات عن أفضل الخلطات التي تمكنهم من الحصول علي جسم ناعم وأبيض ولا يوجد به بقع أو أماكن داكنة، ولذا فقد يجدوا الحل معنا اليوم مع هذه الوصفة الجبارة التي تعمل علي إزالة الجلد الميت وتنظيف البشرة وتوحيد لون البشرة، والحصول علي تبييض الجسم بالكامل. خلطة البانثينول والقهوة لتبييض الجسم المكونات. بانثينول كريم ترطيب وتفتيح.

مقدار قهوة مناسب للكمية التي سيتم تجهيزها .

ملعقة من اللبن الحليب.

ملعقة من ماء الورد .

كبسولة من فيتامين c طريقة التحضير نقوم بتجهيز الوصفة بالكامل عن طريق مزج كمية من كريم البانثينول علي كمية من القهوة مناسبة له ونضع علي هذا المزيج ملعقة من اللبن الحليب إلي جانب ملعقة من ماء الورد.

نقوم بتقليب كافة المكونات جيدا مع بعضهم البعض من أجل الحصول علي مزيج متجانس إلي حد ما، ثم نضع كبسولة فيتامين سي.

نستمر في التقليب حتي يمتزج كافة المكونات مع بعضهم وتكون الوصفة جاهزة علي التطبيق فورا.

نقوم بغسل الجسم بالكامل قبل الشروع في وضع هذه الخلطة المتميزة ونقوم بعد غسله بتجفيفه بفوطة ثم نقوم بوضع الوصفة علي كافة أنحاء الجسم .

ونقوم بعد ذلك بترك الوصفة علي الجسم بالكامل لمدة نصف ساعة وبعدها نقوم بفرك المزيج لأنه يكون قد جف بالفعل.

نقوم بفرك الجسم بالكامل عن طريق أطراف الأصابع وحتي أن ننتهي من فرك الجسم بأكمله ونحصل علي نعومة وتبييض ليس لهم مثيل.

نقوم بعد ذلك بشطف الجسم بالكامل بالماء الدافئ والشعور جل لكي نحصل علي نعومة لا مثيل لها وتبييض البشرة والجسم بأكمله بطريقة رائعة ومتميزة وفريدة من نوعها فقد تعمل القهوة والبانثينول على تبييض وتنعيم البشرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضعي ملعقة بانثينول وقهوة لتبييض وتقشير الجلد الميت في الجسم كله في غضون دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.