بدون اسشوار ولا مكواه حولي شعرك الخشن بكريم بانثينول لخيوط حرير اقوي كيراتين للشعر

بدون اسشوار ولا مكواه حولي شعرك الخشن بكريم بانثينول ، يمثل الشعر لجميع السيدات والفتيات الصغيرات شيء هام جدًا حيث يجعلهن أكثر جمالًا وجاذبية لذلك ترغب النساء دائمًا بأن يكون شعرهن ناعمًا ومفرودًا وخاصة صاخبات الشعر الخشن والمجعد اللواتي تعانين من غلو أسعار فرد الشعر في صالونات التجميل لذلك نقدم لهن من خلال مقالنا وصفة كريم البانثينول والقهوه الطبيعية لفرد الشعر الخشن وتنعيمه من دون تكلفة.بدون اسشوار ولا مكواه حولي شعرك الخشن بكريم بانثينول
تتميز هذه الوصفة باحتوائها على مكونات طبيعية أثبتت نجاحًا كبيرًا في فرد الشعر الخشن والمجعد وكذلك تنعيمه وخطوات واستخدام هذه الوصفة عبارة عن:
المكونات المستخدمة
- ¼ كوب من القهوة المطحونة ناعمًا
- عدد 2 ملعقة كبيرة من كريم البانثينول
طريقة الاستخدام
- أولًا نقوم بإضافة كريم البانثينول على القهوة المطحونة ناعمًا.
- ثانيًا نقلب الخليط جيدًا حتى يتجانس ويصبح القوام كريمي وانسيابي.
- ثالثًا نقوم بفرد هذا الخليط على الشعر من منبته وحتى أطرافه.
- رابعًا نغطي الشعر بكيس بلاستيكي أو فوطة دافئة لمدة لا تقل عن ساعة.
- خامسًا نقوم بغسل الشعر جيدًا بالماء والشامبو المناسب للشعر.
- ينصح بتكرار الماسك مرتين كل أسبوع حتى تكون النتيجة أفضل.
- تعددت فوائد القهوة المطحونة وكذلك كريم البانثينول على الشعر فهو يعد كيراتين طبيعي للشعر ومن بين هذه الفوائد:
- تساعد القهوة على زيادة قوة بصيلات الشعر.
- يقوم كريم البانثينول بترطيب الشغر وإعطائه لمعان جذاب.
- يساعد البانثينول على تنعيم الشعر كما يساعد على التخلص والقضاء على أي ندبات توجد به.
- كريم البانثينول له دور كبير في تغذية الشعر والتقليل من نسبة التساقط فيه كما يساعد على نموه.
- يحتوي البانثينول على الكثير من البروتينات ويساعد على القضاء على إنزيمات الشعر وعلاجها.
يوجد العديد من وصفات الكيراتين الطبيعية للشعر حيث تعد الوصفات الطبيعية أفضل بكثير مقارنة بالوصفات التي بها مكونات كيميائية ومن هذه الوصفات:
- وصفة كريم الحليب بالبانثينول والقهوة المطحونة وهي عبارة عن خلط ملعقتان من القهوة المطحونة وملعقتان من كريم البانثينول وملعقتان من لبن البودر.
- ثم إضافتهم ساعة على الشعر كاملًا وغسله جيدًا وتكرار التجربة أكثر من مرة.
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بدون اسشوار ولا مكواه حولي شعرك الخشن بكريم بانثينول ، يمثل الشعر لجميع السيدات والفتيات الصغيرات شيء هام جدًا حيث يجعلهن أكثر جمالًا وجاذبية لذلك ترغب النساء دائمًا بأن يكون شعرهن ناعمًا ومفرودًا وخاصة صاخبات الشعر الخشن والمجعد اللواتي تعانين من غلو أسعار فرد الشعر في صالونات التجميل لذلك نقدم لهن من خلال مقالنا وصفة كريم البانثينول والقهوه الطبيعية لفرد الشعر الخشن وتنعيمه من دون تكلفة.بدون اسشوار ولا مكواه حولي شعرك الخشن بكريم بانثينول
تتميز هذه الوصفة باحتوائها على مكونات طبيعية أثبتت نجاحًا كبيرًا في فرد الشعر الخشن والمجعد وكذلك تنعيمه وخطوات واستخدام هذه الوصفة عبارة عن:
المكونات المستخدمة
- ¼ كوب من القهوة المطحونة ناعمًا
- عدد 2 ملعقة كبيرة من كريم البانثينول
طريقة الاستخدام
- أولًا نقوم بإضافة كريم البانثينول على القهوة المطحونة ناعمًا.
- ثانيًا نقلب الخليط جيدًا حتى يتجانس ويصبح القوام كريمي وانسيابي.
- ثالثًا نقوم بفرد هذا الخليط على الشعر من منبته وحتى أطرافه.
- رابعًا نغطي الشعر بكيس بلاستيكي أو فوطة دافئة لمدة لا تقل عن ساعة.
- خامسًا نقوم بغسل الشعر جيدًا بالماء والشامبو المناسب للشعر.
- ينصح بتكرار الماسك مرتين كل أسبوع حتى تكون النتيجة أفضل.
- تعددت فوائد القهوة المطحونة وكذلك كريم البانثينول على الشعر فهو يعد كيراتين طبيعي للشعر ومن بين هذه الفوائد:
- تساعد القهوة على زيادة قوة بصيلات الشعر.
- يقوم كريم البانثينول بترطيب الشغر وإعطائه لمعان جذاب.
- يساعد البانثينول على تنعيم الشعر كما يساعد على التخلص والقضاء على أي ندبات توجد به.
- كريم البانثينول له دور كبير في تغذية الشعر والتقليل من نسبة التساقط فيه كما يساعد على نموه.
- يحتوي البانثينول على الكثير من البروتينات ويساعد على القضاء على إنزيمات الشعر وعلاجها.
يوجد العديد من وصفات الكيراتين الطبيعية للشعر حيث تعد الوصفات الطبيعية أفضل بكثير مقارنة بالوصفات التي بها مكونات كيميائية ومن هذه الوصفات:
- وصفة كريم الحليب بالبانثينول والقهوة المطحونة وهي عبارة عن خلط ملعقتان من القهوة المطحونة وملعقتان من كريم البانثينول وملعقتان من لبن البودر.
- ثم إضافتهم ساعة على الشعر كاملًا وغسله جيدًا وتكرار التجربة أكثر من مرة.
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